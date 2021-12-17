Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР

Даже в СССР эта тема была актуальной, хотя на каждом углу кричали о равенстве и одинаковости. Но тогда водители тоже старались изменить свои авто, используя для этого смекалку и подручные средства.

Оплетки на руль

Почему-то советский автопром совершенно не интересовали рули, и их делали из тонкого черного пластика, который неприятно скользил в руках. Особенно такая ситуация мешала вождению в жаркие дни, когда потели ладони, или в холодные зимы, во время которых водители носили перчатки даже в машинах.