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Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР

Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР (27 фото)

Автор:
17 декабря 2021 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   кратив   машина   тюнинг   фантазия   фото   
1180
27

Истинных автолюбителей всегда заботит вопрос: как сделать своего четырехколесного друга лучше и интереснее, как выделить его среди тысяч металлических собратьев на дороге?

Даже в СССР эта тема была актуальной, хотя на каждом углу кричали о равенстве и одинаковости. Но тогда водители тоже старались изменить свои авто, используя для этого смекалку и подручные средства.


Оплетки на руль

Почему-то советский автопром совершенно не интересовали рули, и их делали из тонкого черного пластика, который неприятно скользил в руках. Особенно такая ситуация мешала вождению в жаркие дни, когда потели ладони, или в холодные зимы, во время которых водители носили перчатки даже в машинах.

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Тогда люди стали использовать свои собственные идеи для усовершенствования руля, которые быстро шли в массы. Чаще всего в ход шли толстые полые провода или капельницы, из которых умельцы плели красивые оплетки.

Чуть позже на некоторых фабриках стали делать оплетки из капроновой бельевой веревки и продавать их.

Водителям оставалось только обтянуть руль.

Другие использовали кожу и веревку, не желая возиться с пластиком.

Были и такие, кому комфорт был важен, а красота нет, и они просто обматывали руль проводами или изолентой — результат был быстрым и эффективным.


Набалдашник руля КПП

Это одна из самых популярных модификаций в Союзе. Ручка родного рычага коробки передач свинчивалась и заменялась на яркую и художественную работу: прозрачные ручки с объемным рисунком.

Делались они весьма просто из оргстекла или эпоксидной смолы, и найти их можно было у «рукастых» знакомых, которые зарабатывали своим мастерством, изготавливая такие ручки.

Для непредвзятых водителей огромными партиями делали цветочные набалдашники с розами или астрами.

Дерзкие лихачи выбирали пауков или скорпионов, чтобы показать свое бесстрашие.

Члены партий и ярые коммунисты украшали ручки КПП ликами вождей.

А вот после Олимпиады-80 появились горы ручек с мишками, которые пачками расходились среди спортсменов и фанатов.


Колеса

Классический, слишком ординарный вариант в виде черных шин некоторых не устраивал, и они брали пример с иностранных автомобилей — использовали флипперы вайтволлы.

Это белые накладки, которые делали шины яркими и заметными.

Позже флипперы стали не только белыми, но и других цветов.

Те, кто не имел средств на подобную диковинку, мог использовать обычную краску яркого цвета, чтобы получить эффектный результат.

Другие же водители, кто не скупился на свою машину, часто украшали колеса хромированными колпаками.


Чехлы на сиденья

До 1980-х годов в СССР не производились накладные чехлы для авто, и водителям приходилось использовать смекалку, чтобы защитить родную обивку и продлить срок ее службы.

Чаще всего в ход шли плотные пледы или покрывала.

Умельцы шили «неуязвимые» чехлы из старых ковров. Правда, в те годы было мало желающих снять ковер со стены ради машины, ведь он считался модным и респектабельным декором. О том, что значили узоры на советских коврах, мы рассказывали в этой статье.

Люди с золотыми руками и тут находили способ для заработка, сплетая массажные накидки из деревянных роликов. Такие чехлы не только надежно защищали обивку, но и делали вождение более комфортным, особенно если речь шла о дальних расстояниях.


Шторки

Опять же в Союзе не была предусмотрена защита от яркого солнечного света, и водителям приходилось «выкручиваться» самим.

В ход шло все: от обычной ткани...

... до пластиковых бельевых веревок.

Позже, в 1980-х, появились пластиковые решетки, которые пользовались спросом у нового поколения водителей.

Да и лобовое стекло нередко «тонировали» бахромой с кисточками или шариками.

Водители автобусов часто украшали переднее стекло кантом из монеток.


Фары

На многих советских автомобилях можно было заметить жидкость, налитую в фары. Это не заводской брак, а деятельность заботливых владельцев машин.

Дело в том, что фары тогда делали негерметичными, а потому они запотевали и ржавели. Заливая в фару немного тормозной жидкости, водители убирали водяной пар, и фара оставалась сухой и чистой.

Еще в ход часто шли катафоты. Эти световозвращающие накладки предназначались для велосипедов, но водители авто использовали их, чтобы повысить свою видимость на дорогах.

Их крепили по бокам машины, на дверках и даже на брызговиках.


Наклейки

Украсить своего друга наклейками было очень круто. Те, кто часто ездил за пределы СССР на машине, выбирали надпись SU (Советский Союз), чтобы показать свою принадлежность.


А какой тюнинг из СССР использовали вы или ваши знакомые?



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Метки: СССР   авто   кратив   машина   тюнинг   фантазия   фото   
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11  комментариев
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
В Непале и Индии классный тюнинг делают
https://www.allcarz.ru/tuning-indian-truck/https://www.allcarz.ru/tuning-indian-truck/

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15k
Злобный Члегр 22 минуты назад
"Набалдашник руля КПП"? ААААААА!!!!11 Мой моск подзорван!
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
И это еще приличный вариант.
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2k
Андрей Полчаса назад
С тех пор смотрю, вообще ни чего не поменялось
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1k
TruckerOrphan 39 минут назад
Катафоты в первую очередь не для велосипедов, но для автомобилей. Устанавливались на кузова легковых, грузовых автомобилей и автобусов как важный элемент безопасности.
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6k
Дмитрий Горчилин 43 минуты назад
Да, больше колхозного тюнинга! Монетки из уплотнителя и шторки из полосок синей изоленты.
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15k
Благородный дон 58 минут назад
Тормозная жидкость в фарах не только поглощала влагу, но и выполняла функцию противотуманной фары
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3k
barracuda Час назад
"....руля КПП" ????
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3k
OLDer Час назад
ВАЗ 2106 первых годов выпуска шли с завода уже с картами на задних крыльях
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9k
Павел 2 часа назад
Кстати набалдашники на рукоять МКПП изготовляли в основном на зонах. И меняли на чай. В детстве закидывали "грузинский" а обратно получали ручки из орг стекла и вот такие набалдашники.
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад

Ссылка youtu.be
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