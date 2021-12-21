Как в США вычислили шпиона, который передал СССР чертежи ядерной бомбы

В Союзе его считали агентом №1. Именно он изменил историю и предотвратил третью мировую войну.
Все началось с монеты в 5 центов: 22 июня 1953 года разносчик газет из Нью-Йорка рассыпал горсть мелочи. Стал собирать монетки и увидел, что одна из них раскололась пополам, а внутри - пленка с какими-то цифрами. Вечером мальчик рассказал об этом подружке, а та - своему отцу, он служил в полиции.
Через 2 дня к делу подключилось ФБР.
Долгих четыре года агенты рыли носом землю, но нашли всего лишь несколько подобных монет-контейнеров. И больше ничего.
А в 1957 году им повезло - в посольство США пришел странный мужчина, он представился Рейно Хейханеном. Сообщил, что он советский агент под прикрытием, конспиративная кличка - Вик. И выложил на стол монетку с шифровкой внутри.
Американцы отправили ее на экспертизу, она показала, что монета сделана в той же мастерской, что и остальные.
Вот тут работа закипела.
Рейно взяли в разработку, стали допрашивать. Выяснили, что он действительно агент, сделал карьеру в НКВД еще во время Финской войны (шла с 1939 по 1940 гг.). А в Штаты его отправили для помощи очень серьезному и важному советскому разведчику по кличке Марк.
Этот Рейне был при Марке связным, больше ничем серьезным не занимался. Все свободное время он пил, дебоширил и старался «взять от жизни все». Пока советские кураторы наконец не потеряли терпение и не решили отозвать его в СССР. Тут-то Хейханен и испугался, наверное, понимал, что в Союзе его ничего хорошего не ждет. И решился на предательство.
С Марком Хейханен встречался в кафе или других общественных местах и все было шито-крыто. Но однажды случился прокол - всего один, но именно он погубил нашего разведчика.
Нужно было срочно передать документы и Марк велел Рейно подъехать к фотолаборатории. Это и было его место работы «под прикрытием», и тогда он второпях его засветил.
Вот в лабораторию Хейханен и привел агентов ФБР, и указал на неприметного человека за стойкой: «Вот он. Это Марк».
Нашего агента скрутили и началось долгое и непростое выяснение всех деталей его работы. Он называл себя Рудольфом Абелем, утверждал, что трудится в фотолаборатории и знать не знает этого чудного алкаша Хейханена. Но было поздно, в тайниках лаборатории нашли части шифровок и монеты-контейнеры. Отпираться дальше не было никакого смысла.
Это и был советский шпион №1. Посмотрите на этого человека, он изменил ход истории 20 века.
Хотя в КГБ сильно удивились, когда узнали, что в США пойман агент по имени Абель. Ведь он умер в 1955, за два года до этого…
Все обстоятельства выяснились позже: настоящее имя спеца - Вильям Фишер, он работал на НКВД с 1927 года. До войны был радистом под прикрытием в Англии, во время Второй Мировой готовил радистов для разведгрупп уже в СССР. А в 1948 году его отправили в США, основная миссия - добыть чертежи ядерного оружия.
Тот год был переломным: у американцев ядерная бомбы была готова, в 1945 году ее уже «испытали» на Хиросиме и Нагасаки.
А советские ученые были только на пути к ее созданию. Не секрет, что сразу после окончания Второй Мировой США и Великобритания разрабатывали планы по уничтожению СССР, один из основных вариантов: нанести ядерный удар по Москве, Ленинграду и другим значимым городам, остальное «само развалится».
Ученые-ядерщики из США были прекрасно осведомлены о планах и понимали, к чему это приведет - ядерной зиме на ⅙ части суши, уничтожению миллионов людей и диким последствиям для всей планеты. Нет, они не питали симпатии ни к СССР, ни к коммунизму. Но они не хотели уничтожения цивилизации, в отличие от агрессивных ворон из Пентагона.
И ученые совершили подвиг: передали чертежи ядерного вооружения Вильяму Фишеру. Это он переправил их в Союз, сэкономил нам несколько лет работы над бомбой и предотвратил Третью Мировую (а может, и последнюю) войну. Будь Фишер не таким расторопным и опытным, вся наша история могла бы сложится иначе. Или вообще закончится. А благодаря ему СССР испытал свою бомбу в 1949 году.
И «западные партнеры» испуганно присели. Конечно, они и после этого курлыкали про «ядерный удар», даже разрабатывали новые планы…. Но всерьез этого уже не хотели - как и любая шпана, они вступают в бой только с более слабым противником, с равными уже не связываются.
Позже это подтвердилось во время Карибского кризиса - тогда США «дали заднюю» и Кеннеди вместе с Хрущевым договорились о «ядерной разрядке». Но это уже другая история.
А тогда, в 1957, Фишер упорно именовал себя Абелем. Так звали второго советского агента на территории США и знакомого Фишера, он погиб в 1955 году. Как потом оказалось, Вильям сделал это намеренно - когда в КГБ узнали о захвате агента, они не только удивились, но и сразу просекли, кого взяли в США. Штука в том, что агентов часто перевербовывают, и они начинают засылать ложные сведения. А Фишер назвался именем умершего агента для того, чтобы кураторы из КГБ поняли, что он арестован и любые шифровки от его имени отныне нельзя рассматривать всерьез. Кремень.
Фишера долго мурыжили следователи, все пытались выудить хоть крупицу важной информации. Угрожали пожизненным заключением, потом - электрическим стулом. Но он лишь качал головой и говорил, что ничего не знает. В итоге, электрический стул заменили на 32 года тюрьмы, все-таки американцы рассчитывали, что он посидит немного, одумается, и начнет с ними сотрудничать. Обломились.
В тюрьме Вильям провел почти 5 лет, все это время упорно молчал и ни сказал агентам ни слова. Наконец они выдохлись и поняли, что сломать его не получится. И обменяли Фишера на американского летчика-шпиона Френсиса Пауэрса.
Обмен произошел в феврале 1962 года на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом. О нем написано множество книг и статей, снято несколько фильмов.
После этого мучения Фишера закончились: до конца жизни он работал в СССР и готовил наших разведчиков. Да уж, спокойную старость он заслужил как никто другой.
Осталось лишь сказать о предателе Хейханене - за свой поступок он не получил ничего. Так, рядовая «крыса». А в 1964 году разбился в автокатастрофе.
Источник:
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