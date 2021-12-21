Как в США вычислили шпиона, который передал СССР чертежи ядерной бомбы

Рейно взяли в разработку, стали допрашивать. Выяснили, что он действительно агент, сделал карьеру в НКВД еще во время Финской войны (шла с 1939 по 1940 гг.). А в Штаты его отправили для помощи очень серьезному и важному советскому разведчику по кличке Марк.

Этот Рейне был при Марке связным, больше ничем серьезным не занимался. Все свободное время он пил, дебоширил и старался «взять от жизни все». Пока советские кураторы наконец не потеряли терпение и не решили отозвать его в СССР. Тут-то Хейханен и испугался, наверное, понимал, что в Союзе его ничего хорошего не ждет. И решился на предательство.

С Марком Хейханен встречался в кафе или других общественных местах и ​​все было шито-крыто. Но однажды случился прокол - всего один, но именно он погубил нашего разведчика.

Нужно было срочно передать документы и Марк велел Рейно подъехать к фотолаборатории. Это и было его место работы «под прикрытием», и тогда он второпях его засветил.

Вот в лабораторию Хейханен и привел агентов ФБР, и указал на неприметного человека за стойкой: «Вот он. Это Марк».