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Незаслуженно забыты: будоражащие воображение памятники модернизму времен СССР

Незаслуженно забыты: будоражащие воображение памятники модернизму времен СССР (31 фото)

Автор:
17 декабря 2021 16:50
Сообщество : СССР
Метки: СССР   архитектура   заброшенные здания   модернизм   советский модернизм   
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Архитектура позднего СССР будоражит воображение. Кажется, что некоторые сооружения прошлого опередили время и, как шутят в Сети, походят на базы повстанцев из «Звездных войн».

Очень жаль, что советский модернизм до сих пор мало изучен, ведь эти здания какое-то время вообще были незаслуженно забыты.


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Например, расположенный в Тбилиси Дворец бракосочетания, построенный в 1985 году. Нетипичное для ЗАГСа сооружение окрестили в журнале Citizen, как «собор из другого иллюзорного мира».


При строительстве использовались принципы бионической архитектуры, для которой характерны закругленные линии, а не привычное господство прямоугольных форм. Именно за счет этого здание напоминает ракушку с завитками.


В этом же году появился пансионат «Дружба» в Ялте. В опорах здания находится три скоростных лифта, доставляющих людей на жилые этажи и пляжи.


«Парящая» конструкция позволяет ассоциировать здание с летающей тарелкой. Да ещё и отопление вместе с горячей водой обеспечивались за счет тепловой энергии моря.


В 1976 году в Карачево-Черкесской республике началось строительство гостиницы «Аманауз», напоминавшей пчелиные соты. Печально, что в 1985 году проект был заброшен, хотя оставалось завершить только внутренние отделочные работы.


В итоге здание из-за нехватки денег или, по другой версии, трещины в фундаменте, так и не было достроено.


ЦНИИ робототехники в Петербурге также именуют «бетонным тюльпаном». Центром сооружения выступает 77-метровая башня, ассоциирующаяся с тем самым цветком.


К счастью, оно не заброшено, и сейчас здесь находится лаборатория испытания космической техники.


52-метровый купол сделал екатеринбургский цирк символом города. Здание появилось на месте своего деревянного предшественника в 1979 году и продолжает стоять до сих пор.


Возведение «Штаба» РАН велось практически 30 лет, вплоть до начала 90-х. Конструкцию сверху прозвали «золотыми мозгами». Внутри даже есть особые зеркала, создающие эффект сияния даже в самую пасмурную погоду.


Не менее интересно выглядит сочинский оздоровительный комплекс «Дагомыс», построенный в 80-х. Трехлучевая пирамида растянулась на 27 этажей, а к её строительству приложили руку 340 компаний из СССР, Югославии, Германии и США.


Сейчас комплекс продолжает функционировать.


Театр в Великом Новгороде по-прежнему считается спорной постройкой, хотя его проект должен был быть довольно занятным. Например, цветные витражи убрали из желания сэкономить.


А две цилиндрические башни по сторонам здания должны были стать водонапорными башнями для фонтанов, которые так и не были запущены.


Калининградский Дом советов считается символом городских долгостроев.


В честь него даже появилась музыкальная группа с одноименным названием, выступающая за сохранение объекта.


Однако его, к большому сожалению, вероятно, ждет демонтаж.


Не менее внушительной постройкой стал гелиокомплекс «Солнце», находящийся в Узбекистане. Это одна из крупнейших в мире «солнечных печей», передающих лучи от огромных зеркал в технологическую башню.


А теперь переместимся в музей «Сулайман-Тоо», расположенный в Киргизии. В 2009 году он стал памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, вероятно, за находящиеся в пещерной стене древние наскальные рисунки.


Армянский спортивно-концертный комплекс «Амалиф» напоминает взлетную полосу с летающей тарелкой. Или оперный театр в Сиднее.


Несмотря на то, что он был построен в 1983 году, он по-прежнему выглядит достаточно современным.


Музей истории Автомобильного завода был построен в 1980 году в Москве.


Сейчас, конечно, он уже не представляет такую уникальность, но раньше в нем можно было посмотреть редкие автомобили, произведенные в СССР, вроде моделей «Святогор» или «Князь Владимир».


Примерно в это же время в Гродно был построен драматический театр, ставший местным памятником советского модернизма. Особое место здесь заняла статуя легендарного крылатого коня Пегаса.


Ну и завершим гостиницей «Тарелка», подаренной президентом Финляндии СССР. Она разместилась на границе Кавказского хребта и больше все напоминает «дом-НЛО».


Архитектор проекта был уверен, что в будущем дома «Футуро» будут использовать как передвижные конструкции, чтобы вместе с ними совершать путешествия.


А теперь вопрос к вам: есть ещё интересные памятники советской архитектуры, о которых незаслуженно забыли?

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Метки: СССР   архитектура   заброшенные здания   модернизм   советский модернизм   
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