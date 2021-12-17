В США попало на видео падение вертолета на оживленную трассу

Воздушное судно разбилось близ моста Боннет-Карре-Спилвей в Луизиане.
Десятки водителей стали свидетелями падения вертолета. Воздушное судно камнем рухнуло на землю и после столкновение с проезжей частью загорелось.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру беременным и людям с неустойчивой психикой
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Местный портал Wlox сообщил, что единственным человеком, находившимся на борту, был пилот. В результате аварии он погиб. По счастью, при падении вертолет не задел ни одного авто на оживленной трассе.
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После трагедии трассу частично перекрыли, и движение восстановили только через некоторое время. Также сообщается о том, что при падении судна были повреждены линии электропередач, и более 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов остались без электричества.
Трагедия случилась 14 декабря. Сотрудники экстренных служб все еще выясняют, что стало причиной падения воздушного судна. Среди основных версий - техническая неисправность борта, ошибки пилота и неблагоприятные погодные условия. Известно, что в тот день был довольно густой туман - возможно, именно он повлиял на действия пилота, которые стали причиной катастрофы. Также рассматривается версия неисправности вертолета Bell 407.
Известно, что судном управлял Джошуа Коули - опытный пилот службы экстренного реагирования штата Луизиана, в чьих знаниях и навыкахнет сомнений.
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ну очевидно же, судя по картинкам: гравитация.
кто ж на вертолете летает без лопастей и двигателя.
Человека жалко. Чей-то сын(отец, брат, друг, папа) (((((((((((
Сочувствую всем причастным к этому горю (
Если с чем либо столкновений не было, версия технической неисправности вертолёта очевидна.
Если есть такая версия - значит все такие сомнения есть.