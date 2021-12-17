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В США попало на видео падение вертолета на оживленную трассу

В США попало на видео падение вертолета на оживленную трассу (3 фото + 2 видео)

Автор:
17 декабря 2021 08:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Bell 407   Ynews   вертолет   видео   падение вертолета   пожар   
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Воздушное судно разбилось близ моста Боннет-Карре-Спилвей в Луизиане.

Десятки водителей стали свидетелями падения вертолета. Воздушное судно камнем рухнуло на землю и после столкновение с проезжей частью загорелось.


Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру беременным и людям с неустойчивой психикой

Местный портал Wlox сообщил, что единственным человеком, находившимся на борту, был пилот. В результате аварии он погиб. По счастью, при падении вертолет не задел ни одного авто на оживленной трассе.


После трагедии трассу частично перекрыли, и движение восстановили только через некоторое время. Также сообщается о том, что при падении судна были повреждены линии электропередач, и более 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов остались без электричества.

Трагедия случилась 14 декабря. Сотрудники экстренных служб все еще выясняют, что стало причиной падения воздушного судна. Среди основных версий - техническая неисправность борта, ошибки пилота и неблагоприятные погодные условия. Известно, что в тот день был довольно густой туман - возможно, именно он повлиял на действия пилота, которые стали причиной катастрофы. Также рассматривается версия неисправности вертолета Bell 407.

Известно, что судном управлял Джошуа Коули - опытный пилот службы экстренного реагирования штата Луизиана, в чьих знаниях и навыкахнет сомнений.

Источник:

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Метки: Bell 407   Ynews   вертолет   видео   падение вертолета   пожар   
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8k
Злокрыс 55 минут назад
>Сотрудники экстренных служб все еще выясняют, что стало причиной падения

ну очевидно же, судя по картинкам: гравитация.
кто ж на вертолете летает без лопастей и двигателя.
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161k
☭Cheкаво☭ 11 минут назад
парашют нужно с собой таскать всегда
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66k
Георгий 16 минут назад
На видео видно, что лопасти отстрелил. Почему не катапультировался? Или в данном типе вертолёта парашют не предусмотрен?
Человека жалко. Чей-то сын(отец, брат, друг, папа) (((((((((((
Сочувствую всем причастным к этому горю (
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16k
SpoiltNail 23 минуты назад
Именно по этой причине я больше всего боюсь ездить на поездах: на них самолёты падают
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12k
net Полчаса назад
Про нло чего-то версий нет. Совсем их позабыли в наше время.
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1k
Александр Полчаса назад
Интересно, какие такие могли быть действия пилота чтобы лопасти вертолёта отлетели в сторону???

Если с чем либо столкновений не было, версия технической неисправности вертолёта очевидна.
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1k
Vasiliy Полчаса назад
Горстка пепла осталась, на савок смести
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23k
Очевидное-Невероятное 53 минуты назад
я не понял: одна из ОСНОВНЫХ версий - ошибка пилота, но в знаниях и навыках пилота сомнений нет...
Если есть такая версия - значит все такие сомнения есть.
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