В США попало на видео падение вертолета на оживленную трассу

Трагедия случилась 14 декабря. Сотрудники экстренных служб все еще выясняют, что стало причиной падения воздушного судна. Среди основных версий - техническая неисправность борта, ошибки пилота и неблагоприятные погодные условия. Известно, что в тот день был довольно густой туман - возможно, именно он повлиял на действия пилота, которые стали причиной катастрофы. Также рассматривается версия неисправности вертолета Bell 407.

Известно, что судном управлял Джошуа Коули - опытный пилот службы экстренного реагирования штата Луизиана, в чьих знаниях и навыкахнет сомнений.