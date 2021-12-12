Авиакомпания Azur Air накормила своих пассажиров «Дошираком»

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Если вы думаете, что «Доширак» это прерогатива плацкартных вагонов, то вы сильно ошибаетесь. Такой «студенческий» обед можно получить и в самолёте, возвращаясь с отдыха из Египта.
Пассажиры рейса Хургада — Уфа авиакомпании Azur Air были удивлены, когда бортпроводники на обед им подали упаковки с «Дошираком», а кипяток предложили набирать самостоятельно в стационарном кипятильнике самолёта. Этой комичной ситуацией поделилась в своём Instagram одна из пассажиров, при этом женщина отметила, что в рейсе на Хургаду их кормили салатами и рыбой с рисом.
Представители авиакомпании сообщили, что «Доширак» это вынужденная мера, так как при вылете в Египет загружает питание сразу на два рейса: туда и обратно. Сохранить готовые блюда для обратного рейса невозможно, вот и приходится выкручиваться из сложившейся ситуации.
Дело в том, что наземным службам курортных аэропортов Арабской Республики Египет запрещено подниматься на борт наших воздушных судов, а авиакомпании до недавнего времени не могли загружать питание в египетских аэропортах. Вот и нашли предприимчивые бортпроводники выход из сложившийся ситуации. Мнения же в соцсетях разделились, кто-то был возмущён подобным отношением к пассажирам, а кто-то хвалил находчивость бортпроводников.
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Еда невкусная, как правило. Есть неудобно
А тут - хопа - "дошик"! И у людей сразу полегчало на душе: "Прорвёмся!"
Типа...
Лучше бы быструю пюрешку в стакане раздавали, гораздо удобнее дошика в тесноте самолета
студенческий? а ни чего что эта е*бола стоит дороже десятка яиц?
порция лапши за 70 рублей - это перебор)
В пятёрке самые дешёвые мелкие яйца стоят 77-рублей! (10шт)
Крупные С-0 стоят 110- рублей! (10шт)
Дошик стоит 34- рубля!
Сука, я аж с кресла выпал:)))))))
Немецкая авиакомпания Condor Airlines