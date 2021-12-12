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Авиакомпания Azur Air накормила своих пассажиров «Дошираком»

Авиакомпания Azur Air накормила своих пассажиров «Дошираком» (4 фото)

Автор:
12 декабря 2021 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: AZUR air   доширак   египет   обед   самолет   
3125
4
Если вы думаете, что «Доширак» это прерогатива плацкартных вагонов, то вы сильно ошибаетесь. Такой «студенческий» обед можно получить и в самолёте, возвращаясь с отдыха из Египта.

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Метки: AZUR air   доширак   египет   обед   самолет   
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5k
Sanar 2 часа назад
Люди летят дешманским чартером или лоукостером в эконом классе, а удивляются что их не кормят как в первом) Вон "Победу" все матерят, там даже стакан воды бесплатно не принесут, а рейсы забиты людьми под завязку, это нормально что люди хотят сэкономить, а чего тогда возмущаться?
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2k
Kons 6 минут назад
Если бы можно было снизить цену билета, отказавшись от еды в самолете, думаю половина пассажиров так и сделает


Еда невкусная, как правило. Есть неудобно
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6k
Игорь Мочалов 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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−70
detective 15 минут назад
и всем куриный..
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6k
Дмитрий Горчилин 23 минуты назад
Главное развлечение в самолете- это пожрать. Реликт из времен плацкарта, когда поезд еще не тронулся а народ достает огурцы, яйца и курицу. По-уму там нужна вода, может булочка какая, это максимум. Все остальное лишнее.
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50k
doker 43 минуты назад
Люди откладывали деньги на отдых. Потратили. Летят обратно, а мысли: "Как дальше жить будем, после отпуска?"

А тут - хопа - "дошик"! И у людей сразу полегчало на душе: "Прорвёмся!"
Типа...

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3k
portroy 51 минуту назад
Странно, что кипяток не разносили, как это в "стационарном кипятильнике самолета"? Там вроде специальная подогревалка для чайников, но могу путать...
Лучше бы быструю пюрешку в стакане раздавали, гораздо удобнее дошика в тесноте самолета
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6k
Серега Час назад
Лет 20 назад в наших самолетах обычно только тем и кормили.
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965
Миша Час назад
Ну вышли бы, щавеля нарвали... Отдыхать надо так, чтобы потом долго не хотелось. ))
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
То есть в любом случае это из за каких-то то бюрократических ограничений всё? Не думаю что в Египте физически невозможно закупить свежую адекватную еду для самолета, а не возить с собой дошик из России. Да и придумать более адекватное горячее питание можно, вон в армейских сухпайках там тебе и каши с мясом, и овощное рагу, и любые изыски, значит технологии сохранить еду существуют.
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
По работе приходилось летать аэрофлотом, летал из Караганды в Москву и обратно. Честно говоря, с удовольствием поменял бы то несъедобное "блюдо", что они давали, на доширак без всякого стыда.
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1k
Dorell 2 часа назад
Ну норм ещё
кипяток хоть дали?
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
С кем контракт заключила авиакомпания, тем и кормят, чему удивляться.
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983
poбт 2 часа назад
"Такой «студенческий» обед"
студенческий? а ни чего что эта е*бола стоит дороже десятка яиц?
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209
Шурман 2 часа назад
Боже да это всегда так было даже в зарубежных компаниях , захотел куриный супчик тебе принесли именно вот такое :) . Я проще делаю , бутерброды и фрукты везу с собой , дети постоянно просят в а самолете цены писец
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209
Шурман Иннокентий Час назад
Такое встречал только в Аэрофлоте и Люфтганзе и то на дальних перелетах , другие евро компании тебе писюн могут показать , кормят да и то один раз и только в бизнесе . Последний раз летал в Мюнхен так нормально на выбор 2 раза пиво вино или покрепче :) но еда за свой счет .
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209
Шурман Иннокентий Час назад
Это очень хорошо но они летают туда куда нам не нужно . Местные направления не кормят , полет 4 часа так же хрен кто покормит .
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890
klklkl 2 часа назад
Ну а чё смешного? Нынче в некоторых компаниях пассажиры со своими пакетиками чая летают. А тут - целый доширак.
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