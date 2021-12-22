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Когда начальник идиот: 14 неадекватных руководителей, которым хочется показать средний палец

Когда начальник идиот: 14 неадекватных руководителей, которым хочется показать средний палец (15 фото)

Автор:
22 декабря 2021 16:46
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   истории   начальник   начальник идиот   прикол   работа   
3780
15

Не все работают сами на себя, многие трудятся "на дядю". И начальство не всегда ведет себя адекватно. Сотрудникам приходиться мириться с самодурством вышестоящих, но историями об их чудачествах не поделиться они просто не могут.

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А у вас есть история про неадекватное начальство?

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Метки: забавно   истории   начальник   начальник идиот   прикол   работа   
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13  комментариев
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41k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
пля я бы такую куйню даже не заметил... тоже мне проблема)
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241
Faithless dima423 Час назад
Комментарий к фото
Чшшшш, Дмитрий, все хорошо, это всего-лишь пост на Фишках, с негативом, выплеснутым на форумах. Поставьте оружие на предохранитель и перестаньте писать ответ на каждую картинку.
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1k
Belgarath 55 секунд назад
"Торопыжка был голодный проглотил утюг холо"
Автор поста так торопился сделать пост из картинок, что не заметил в этих картинках-историях про взаимоотношения с начальством половины текста не хватает. А картинки - это не ссылка на полный пост.
Кармадрочерство.
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11k
Majul 11 минут назад
И где здесь "начальник идиот"? Здесь мамаша идиотка. Не с кем оставить ребенка - бери отгул, за свой счет день, отпросись на худой конец. Но тащить ребенка на рабочее место, где он будет мешать всем, это верх идиотизма. Как минимум минус один сотрудник, как максимум все поздразделение парализовано, т.к. надо развлекать "дитачку".
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41k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
тут вообще не понял, кто что сказал...
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41k
dima423 2 часа назад
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ой мля...прям такая ранимая и чувствительная... как будто ее попросили раздеться и раком встать перед всем коллективом)))
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41k
dima423 2 часа назад
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прям как будто надо бухать и со всеми в десны биться... пришел посидел часок на официально части, пожрал, и домой свалил)
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41k
dima423 2 часа назад
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сказка какая то)))
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dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну тут можно смело накуй слать)
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41k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
А что произошло 4 мес назад она рассказать не хочет?))
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9k
Домашние хитрости 2 часа назад
Хреново, когда руководитель - баба (независимо от пола)
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3k
ezhik 2 часа назад
Замполит отчитал радиста за то, что тот ушел в столовую, не убрав рабочее место.
Тот оправдывается:
- Вам, товарищ майор, хорошо: рот закрыли - рабочее место убрано.
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