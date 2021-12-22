Когда начальник идиот: 14 неадекватных руководителей, которым хочется показать средний палец

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Не все работают сами на себя, многие трудятся "на дядю". И начальство не всегда ведет себя адекватно. Сотрудникам приходиться мириться с самодурством вышестоящих, но историями об их чудачествах не поделиться они просто не могут.
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А у вас есть история про неадекватное начальство?
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Автор поста так торопился сделать пост из картинок, что не заметил в этих картинках-историях про взаимоотношения с начальством половины текста не хватает. А картинки - это не ссылка на полный пост.
Кармадрочерство.
Тот оправдывается:
- Вам, товарищ майор, хорошо: рот закрыли - рабочее место убрано.