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14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну

14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну (15 фото)

Автор:
19 ноября 2021 11:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: алчность   жадность   жмоты   забавно   истории   истории из жизни   прикол   
3351
15

Жадность - не самое лучшее качество. Быть прижимистым и экономным, особенно ради каких-то глобальных целей, это хорошо, но вот бездумные жлобы - просто невыносимы.

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А вы знакомы с закоренелыми жмотами?

Источник:

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Метки: алчность   жадность   жмоты   забавно   истории   истории из жизни   прикол   
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11k
Kucher 2 часа назад
Иногда полезно бывает и за копейку поспорить. Я так с налоговой зацепился из-за пени в 3 рубля. В результате оказалось, что я от данного налога вовсе освобождён. И мне не то что пеню, мне сам налог списали, и больше не начисляют.
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3k
Maria Popelinitskaya 4 минуты назад
мой первый парень постоянно пытался косить под еврея - эдакий усмехающийся жмот, хвастался часто какие классные шмотки за недорого купил, мне естественно реееедко что-то перепадало, еще и относился ко мне всегда как-то снисходительно, свысока. Мне это отношение надоело, я влюбилась в другого, конфет-цветов тоже не видела, но хоть отношение на равных. А первому дала от ворот поворот, так он через пару дней осознал, пришел плакаться что ему меня не хватает, и почему ты меня бросила, молю-вернись и т.д. Я не постеснялась высказать ему за снисхождение, хамство даже иногда, и жлобство...расстались после трех лет "отношений"... а много времени спустя он женился на одной матери-одиночке, завели и общую дочь... как-то встречаю его с бутыльком мёда, хвастается "вот подешевле купил, дома щас заныкаю, а то сожрут!" человеку уже давно за 40, хорошая работа, две квартиры
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259
Andy 17 минут назад
Я хз на чью сторону встать. Был у меня знакомый, зашли к нему домой чай попить-потрепаться на кухне, он через комнату кричит свой жене" У меня сахар закончился, можно я у тебя возьму? Я тебе потом денежку за него отдам". Сказать честно, я прих..ел. А для них это норма, у каждого все свое.
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48k
noName Полчаса назад
Комментарий к фото
У меня есть пару знакомых мадам,с телосложением "Освенцим".Жрать они могут как несколько мужиков.Ускоренный метаболизм...
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2k
elf2000 55 минут назад
Я не понимаю почему сложно об этом поговорить? Если уж на то пошло, то "жлобы" ведут себя честнее получается. То есть говорят почему и зачем такая "экономия" по их мнению. А те кто жалуется ведут себя лицемерно. Обсуждают проблему на форумах и с друзьями, ноне с теми кто действительно может эту проблему решить.

Однажды был момент, когда я одновременно встречался с тремя девушками. Кафешки-киношки-подарочки - всё нормально. Но так получилось, что меня попросили отдать весьма внушительный долг и я не то что на мели оказался - в минусе. И я каждой честно рассказал о проблеме и то что развлекать могу только прогулками в парке. Две сразу "слились". Треться спросила "в какой парк сегодня пойдём?". 6 лет уже вместе. Сын растёт.
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−94
На хер ЗАПАД! Час назад
Девочки,запомните!Чем у парня больше денег и понтов,от этих денег,тем он жаднее!!!Та,которая гонится за копейкой,в итоге будет одинокой и несчастной!Девочки!Любите мальчиков,а не деньги и будет вам счастье! Если мужчина любит по-настоящему,он последнее отдаст своей избраннице
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3k
V2.Smirnov Час назад
Первому, кстати, повезло. Если, конечно, дама может есть много и НЕ толстеть. И порадовать её легко какой вкуснятиной и худой даже в возрасте останется.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
можно взять конфетку,хоть две)))
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10k
Kostick 2 часа назад
гм, ну не знаю, не знааааю)) одеваться в levis - стало признаком жмотства? портки в прожиточный минимум.
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