14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну

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Жадность - не самое лучшее качество. Быть прижимистым и экономным, особенно ради каких-то глобальных целей, это хорошо, но вот бездумные жлобы - просто невыносимы.
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А вы знакомы с закоренелыми жмотами?
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Новости партнёров
Однажды был момент, когда я одновременно встречался с тремя девушками. Кафешки-киношки-подарочки - всё нормально. Но так получилось, что меня попросили отдать весьма внушительный долг и я не то что на мели оказался - в минусе. И я каждой честно рассказал о проблеме и то что развлекать могу только прогулками в парке. Две сразу "слились". Треться спросила "в какой парк сегодня пойдём?". 6 лет уже вместе. Сын растёт.
Вот изи личного. КОгда покупаем джинсы левайс мне, то нормально и лучше классики за 6-7к нет ничего, а вот для девушки не подходят, потому что неудобно и ты что хочешь, что бы я как лохудра ходила?!
Но вот подпортились штанишки. Раньше дольше служили, сейчас год-два и уже на помойку.