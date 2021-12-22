"Санта-Барбара" + "Ментовские войны": в курганском ОВД сотрудницы подрались из-за начальника

Одна из женщин приревновала гражданского мужа, начальника отдела полиции, к своей коллеге и напала на нее с молотком.
Настоящие страсти-мордасти кипят в ОВД г. Кургана. Гражданская жена начальника отдела полиции, сидя дома в декретном отпуске, решила, что ее муж закрутил служебный роман. Взяв молоток, она явилась на место службы благоверного, зашла в отдел кадров и учинила расправу.
Двух дерущихся женщин попыталась разнять их коллега, но лишь подлила масла в огонь. В результате драка переросла в настощее побоище, в котором успела поучаствовать еще и родственница оскорбленной молодой матери.
Телеграм-канал "Двач" опубликовал фото участников инцидента. Слева направо по версии источника идут снимки разлучницы, гражданской жены (до декретного отпуска она работала в этом же ОВД), сестры гражданской жены, защищавшей честь своей родственницы, героя-любовника и майора, бросившейся разнимать драку.
По данным СМИ, инцидент произошел в муниципальном отделе полиции "Куртамышский". По факту дамской разборки начата служебная проверка. Будет интересно, если начальник, он же герой-любовник, окажется не виноват и уволит всех женщин
серпентария отдела кадров. Во избежание.
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Личное дело изучает.
- Садитесь, товарищ Новосельцев.
- Н-не... Не надо. Лучше умереть стоя