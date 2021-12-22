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"Санта-Барбара" + "Ментовские войны": в курганском ОВД сотрудницы подрались из-за начальника

"Санта-Барбара" + "Ментовские войны": в курганском ОВД сотрудницы подрались из-за начальника (2 фото)

Автор:
22 декабря 2021 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: драка   курган   овд   отдел кадров   полиция   санта барбара   служебный роман   
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Одна из женщин приревновала гражданского мужа, начальника отдела полиции, к своей коллеге и напала на нее с молотком.

Настоящие страсти-мордасти кипят в ОВД г. Кургана. Гражданская жена начальника отдела полиции, сидя дома в декретном отпуске, решила, что ее муж закрутил служебный роман. Взяв молоток, она явилась на место службы благоверного, зашла в отдел кадров и учинила расправу.


Двух дерущихся женщин попыталась разнять их коллега, но лишь подлила масла в огонь. В результате драка переросла в настощее побоище, в котором успела поучаствовать еще и родственница оскорбленной молодой матери.


Телеграм-канал "Двач" опубликовал фото участников инцидента. Слева направо по версии источника идут снимки разлучницы, гражданской жены (до декретного отпуска она работала в этом же ОВД), сестры гражданской жены, защищавшей честь своей родственницы, героя-любовника и майора, бросившейся разнимать драку.


По данным СМИ, инцидент произошел в муниципальном отделе полиции "Куртамышский". По факту дамской разборки начата служебная проверка. Будет интересно, если начальник, он же герой-любовник, окажется не виноват и уволит всех женщин серпентария отдела кадров. Во избежание.

Источник:

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Метки: драка   курган   овд   отдел кадров   полиция   санта барбара   служебный роман   
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10  комментариев
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2k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
А занимались бы работой и времени бы на всякую ..... не хватало бы)
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8k
Barachek_Obachek 50 минут назад
А я то думал, чего они на пенсию так рано уходят
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271
Сергій Мазуренко 53 минуты назад
короче---курганошведская семья
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0
Алексей Час назад
Ну и рожи
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18k
nobody® Час назад
Договоритесь о декретных отпусках, чтобы не все сразу, и дружите с начальником отдела
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−35
голландец Час назад
-Ну всё, Новосельцев! Ваше дело труба. Моя старуха вами сильно интересуется.
Личное дело изучает.
- Садитесь, товарищ Новосельцев.
- Н-не... Не надо. Лучше умереть стоя
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1k
Андрей Манахов 2 часа назад
Человек умелый))
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Вот будет хохма, если мужик окажется не аиноват.
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497
Mr White Man 2 часа назад
А майор ничё так. И разнять может :)
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148
<name> 2 часа назад
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