"Санта-Барбара" + "Ментовские войны": в курганском ОВД сотрудницы подрались из-за начальника

Настоящие страсти-мордасти кипят в ОВД г. Кургана. Гражданская жена начальника отдела полиции, сидя дома в декретном отпуске, решила, что ее муж закрутил служебный роман. Взяв молоток, она явилась на место службы благоверного, зашла в отдел кадров и учинила расправу.





Двух дерущихся женщин попыталась разнять их коллега, но лишь подлила масла в огонь. В результате драка переросла в настощее побоище, в котором успела поучаствовать еще и родственница оскорбленной молодой матери.





Телеграм-канал "Двач" опубликовал фото участников инцидента. Слева направо по версии источника идут снимки разлучницы, гражданской жены (до декретного отпуска она работала в этом же ОВД), сестры гражданской жены, защищавшей честь своей родственницы, героя-любовника и майора, бросившейся разнимать драку.



