Страшно красиво: в Челябинской области взрыв газопровода попал на видео

Взрыв произошёл в четвёртом часу ночи. Пожар случился в двух километрах от от деревни Боровое. Горел газопровод расположенный в земле на глубине 1 метр.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа из подземного газопровода. Силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона стояли на защите и недопущении распространения пожара на населенные пункты, — прокомментировали в МЧС. — Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет (расстояние до них 2 км). Бригадой газовой службы проведено перекрытие участка газопровода протяженностью 16 км, проводится переключение на резервную схему. Погибших, травмированных нет.