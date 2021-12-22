Страшно красиво: в Челябинской области взрыв газопровода попал на видео

На трассе М-5 в Челябинской области недалеко от Чербакуля взорвался газопровод. Из дыры вырвалось пламя высотой десятки метров. Очевидцы сняли на видео огонь, сопровождающийся гулом. Настоящий апокалипсис!
Взрыв произошёл в четвёртом часу ночи. Пожар случился в двух километрах от от деревни Боровое. Горел газопровод расположенный в земле на глубине 1 метр.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа из подземного газопровода. Силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона стояли на защите и недопущении распространения пожара на населенные пункты, — прокомментировали в МЧС. — Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет (расстояние до них 2 км). Бригадой газовой службы проведено перекрытие участка газопровода протяженностью 16 км, проводится переключение на резервную схему. Погибших, травмированных нет.
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Сейчас факел уже тухнет, его высота составляет около метра, уточняет Telegram-канал Mash. На месте работают специалисты.
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И вааще, не мешайте работать майору Пронину!