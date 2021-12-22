FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 44 поста • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Страшно красиво: в Челябинской области взрыв газопровода попал на видео

Страшно красиво: в Челябинской области взрыв газопровода попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 06:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Челябинская область   взрыв   видео   гахопровод   интересное   фото   
2272
1
1

На трассе М-5 в Челябинской области недалеко от Чербакуля взорвался газопровод. Из дыры вырвалось пламя высотой десятки метров. Очевидцы сняли на видео огонь, сопровождающийся гулом. Настоящий апокалипсис!

Взрыв произошёл в четвёртом часу ночи. Пожар случился в двух километрах от от деревни Боровое. Горел газопровод расположенный в земле на глубине 1 метр.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа из подземного газопровода. Силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона стояли на защите и недопущении распространения пожара на населенные пункты, — прокомментировали в МЧС. — Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет (расстояние до них 2 км). Бригадой газовой службы проведено перекрытие участка газопровода протяженностью 16 км, проводится переключение на резервную схему. Погибших, травмированных нет.

Сейчас факел уже тухнет, его высота составляет около метра, уточняет Telegram-канал Mash. На месте работают специалисты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Челябинская область   взрыв   видео   гахопровод   интересное   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
379
sssammm 2 часа назад
Врезка не удалась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
хохлы 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
байхун 22 минуты назад
очередной прорыв путлерца -подзалупца !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid Час назад
А почему он загорелся? Ну лопнула труба, ну потек газ через щель, а почему возгорание-то произошло?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов Час назад
Не очень оптимистично выглядит череда техногенных аварий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Слепой Пью Час назад
И что в 4 ночи на улице делал человек с камерой (или телефоном)? Ожидал, когда бабахнет? Ясновидец?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst 2 часа назад
Завтра в Европе газ по $2000 будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
байхун pssst 21 минуту назад
тебе от него только бублик светит ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
smokes 2 часа назад
не санкционированая кривая врезка. ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай 2 часа назад
Вот почему Газпром отключил вечный огонь... понятно чё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
rutt 3 часа назад
Газпром демонстративно сжигает излишки газа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото + 1 видео) «Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото + 1 видео) В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтакте В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтакте В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был рассекречен В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был... В Геленджике обнаружили нефтяное пятно в море В Геленджике обнаружили нефтяное пятно в море На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми "Проглотите рождественский стресс": из-за предновогодней суеты в Берлине будут продавать билеты с конопляным маслом "Проглотите рождественский стресс": из-за предновогодней суеты в Берлине будут продавать билеты...
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17727



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время
5
85
Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
8
148
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
Набирающие популярность в сообществах
Немного любопытного из истории фотографического искусства
0
1
Немного любопытного из истории фотографического искусства
5 малоизвестных фактов о Менделееве – величайшем русском химике
0
3
5 малоизвестных фактов о Менделееве – величайшем русском химике
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минус БМВшники
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#в мире#дтп#дети#Ynews#знаменитости#актеры#сша
#прикол#ватермарк#люди#кино#СССР#аварии#Россия#позитив#картинки#фотографии
#история#интересно#интересное#факты#подборка#автомобили#авто аварии#автомир#приколы#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться