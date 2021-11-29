Что это за штука? 22 загадочных предмета и их назначение

Ответ: «Возможно, это противотанковая мина. Выглядит в хорошем состоянии, на ней нет ни предохранителя, ни места для предохранителя. Отсутствие ржавчины указывает на то, что это бетон или какой-то цветной металл. Она очень похожа на учебную мину, произведенную в США, за исключением того, что она не окрашена/отмечена как учебная».