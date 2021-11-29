Что это за штука? 22 загадочных предмета и их назначение

Бывает, откопаешь где-нибудь на антресолях или дачном чердаке любопытную вещицу, но совершенно не понимаешь, что это и как этим пользоваться. Ну и как тут быть? Да все просто: достаточно выложить фото находки в специальное сообщество, и какой-нибудь знаток обязательно придет на помощь!
1. «Стеклянный полый овал с прозрачной стеклянной пробкой и тремя стеклянными ножками. На дне есть углубление с отверстием посередине. Что это?»
Ответ: «Это ловушка для мух. В нее заливают воду с сахаром и затыкают пробкой, и тогда насекомые залетают через отверстие внизу, но не могут потом выбраться».
2. «Эта штука из пластика и полая внутри, размером с большой внедорожник. Она крепится к земле, и во время прилива вода до нее не дотягивается. Что это?»
Ответ: «Это бампер/буфер для больших судов. Он нужен для того, чтобы большие корабли не врезались в причалы. Видимо, его вымыло на берег во время шторма».
3. «Что это за штука висит у моего камина? Кажется, внутри есть шестеренки, и она поворачивается к камину»
Ответ: «Это заводной вертел для автоматического переворачивания мяса».
4. «Примерно 4 дюйма в высоту. Рычажок поднимается, и его может снять с цилиндра, который обтянут кожей и украшен логотипом компании. Сделано в Англии. Что это?»
Ответ: «Похоже на многоразовую пробку для стеклянной посуды/винных бутылок».
Ответ: «Раньше там был телефон для вызова пожарных».
6. «Есть идеи, что это за штука? Сделана из пластика. Примерно 8 сантиметров в длину. Нашли на работе (ветеринарная клиника) в шкафу. Уже несколько недель никто не может понять, что это. Один человек предположил, что она надевается на палец — должно
Ответ: «Это аппликатор. Скорее всего, для анального использования».
7. «Деревянная коробка размером 165 x 145 x 20 мм с отделениями. Качественно сделана, сбоку ручкой написаны буквы LC и UC. Есть идеи, что это такое? Внутри крышки вата с 5-миллиметровыми круглыми выемками. Я без понятия, для чего это»
Ответ: «Это футляр для ударных буквенных/цифровых клейм».
8. «Не знаете, что это за штука торчит из моей шины? Она маленькая, размером с батарейку. Похоже, что там сверло или пуля ?? Мы проезжали стройку, но не уверены, что она оттуда»
Ответ: «Это держатель для бит 1/4 дюйма».
9. «Желтая сумка на молнии с надписью NWA, была спрятана в стене подвала. Примерно 3 фута (около метра) высотой, сверху толстая черная молния. Что это?»
Ответ: «Похоже на балластную сумку. В такие засыпают до 50 фунтов (примерно 22,7 кг) песка. Обычно их используют, когда на рейсе слишком мало пассажиров. Они позволяют сбалансировать общий вес летательного аппарата, чтобы оптимизировать использование топлива и предотвратить катастрофу».
10. «Маленькая штука, похожая на кулон, вырезанная из какого-то красноватого материала. Примерно дюйм или два в поперечнике. Что это?»
Ответ: «Подвеска с аятом аль-Курси. Аят аль-Курси — 255-й стих суры аль-Бакара, второй главы Корана».
11. «Крохотные серебряные туфли, найдены в личных вещах недавно умершего человека (ручка для масштаба). Что это?»
Ответ: «Такие были у моей мамы. Обычно такими украшали свадебный торт, вместе с подковами и прочим, а затем дарили гостям. Кажется, это было примерно в 70-х годах».
12. «Металлический цилиндр, с одной стороны отверстие, внутри металлическая щетка, снаружи есть резьба. Что это?»
Ответ: «Это щетка для очистки клемм аккумулятора».
13. «Купила эту штуку 10 лет назад на Тайване. На вид и на ощупь это стекло, но я много раз роняла ее, и она не разбилась. А еще она светится в темноте. Что это?»
Ответ: «Это выдувное стекло».
Ответ: «Это уголки на воротник».
15. «Круглый металлический предмет, наполовину в земле, найден на западе Германии. Побоялся подойти ближе. Это взрывчатка? Я позвонил в полицию, они расчистили территорию и сказали мне уйти».
Ответ: «Возможно, это противотанковая мина. Выглядит в хорошем состоянии, на ней нет ни предохранителя, ни места для предохранителя. Отсутствие ржавчины указывает на то, что это бетон или какой-то цветной металл. Она очень похожа на учебную мину, произведенную в США, за исключением того, что она не окрашена/отмечена как учебная».
16. «Какие-то парни что-то делали между двумя прудами в нашем жилом комплексе, и когда они ушли, они оставили две коробки. Я также заметил какое-то движение в воде в двух разных местах. Что это?».
Ответ: «Аэратор. Помогает водной толще избежать аноксии».
17. «Найдено в 100-летнем доме. Деревянные доски, соединенные петлей. Может полностью «закрываться» в обоих направлениях. Что это?».
Ответ: «Это чтобы выжимать мешок или наволочку с мокрым бельем».
18. «Я нашел это сегодня в стойле зарытым в плотно утрамбованной земле. Эта штука примерно того же размера, что и ручка Artline220, и сделана из нержавеющей стали. Есть бороздки, вырезанные сбоку на верхней части, может быть, для крепления или как на
Ответ: «Это ручка от скальпеля».
19. «Нашел на распродаже. В длину примерно как ручка. Наконечник подпружинен, но это не ударный элемент. Шар из материала, похожего на пробку, вращается. На боку гравировка солнца с волнистыми линиями. Это сувенир или что-то полезное?»
Ответ: «Ролик с иглой на пружине для массажа и сенсорной/акупрессурной терапии».
Ответ: «Декоративная ширма для камина».
Ответ: «Оно предназначено для перемещения тюков сена на второй этаж/со второго этажа. Видите дверцы, которые не подходят для человека? Через них туда кладут сено, а затем зимой им кормят животных на первом этаже».
22. «Это было закопано на заднем дворе, шнур проходит под землей, вдоль забора, и идет в дом. Кажется полым, при встряхивании внутри что-то болтается».
Ответ: «Похоже на распределительную коробку, которая обычно используется для локального подключения подземного кабеля к наземному креплению».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Aллax нeт бoжecтвa, ĸpoмe Heгo, Живoгo, Bceдepжитeля. Им нe oвлaдeвaют ни дpeмoтa, ни coн. Eмy пpинaдлeжит тo, чтo нa нeбecax, и тo, чтo нa зeмлe. Kтo cтaнeт зacтyпaтьcя пepeд Hим бeз Eгo дoзвoлeния? Oн знaeт иx бyдyщee и пpoшлoe. Oни пocтигaют из Eгo знaния тoльĸo тo, чтo Oн пoжeлaeт. Eгo Πpecтoл (Πoднoжиe Tpoнa) oбъeмлeт нeбeca и зeмлю, и нe тягoтит Eгo oбepeгaниe иx. Oн Boзвышeнный, Beлиĸий."
https://namaz.today/al-quran/surah-2/ayah-255https://namaz.today/al-quran/surah-2/ayah-255
https://www.sellingantiques.co.uk/677325/brass-meat-jack/https://www.sellingantiques.co.uk/677325/brass-meat-jack/
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На мужик гравицапу