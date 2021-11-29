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Что это за штука? 22 загадочных предмета и их назначение

Что это за штука? 22 загадочных предмета и их назначение (23 фото)

Автор:
29 ноября 2021 20:54
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Reddit   интересные вещи   находки   что это за штука   что это такое   
1628
23

Бывает, откопаешь где-нибудь на антресолях или дачном чердаке любопытную вещицу, но совершенно не понимаешь, что это и как этим пользоваться. Ну и как тут быть? Да все просто: достаточно выложить фото находки в специальное сообщество, и какой-нибудь знаток обязательно придет на помощь!

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Ответ: «Это ловушка для мух. В нее заливают воду с сахаром и затыкают пробкой, и тогда насекомые залетают через отверстие внизу, но не могут потом выбраться».

Ответ: «Это бампер/буфер для больших судов. Он нужен для того, чтобы большие корабли не врезались в причалы. Видимо, его вымыло на берег во время шторма».

Ответ: «Это заводной вертел для автоматического переворачивания мяса».

Ответ: «Похоже на многоразовую пробку для стеклянной посуды/винных бутылок».

Ответ: «Раньше там был телефон для вызова пожарных».

Ответ: «Это аппликатор.  Скорее всего, для анального использования».

Ответ: «Это футляр для ударных буквенных/цифровых клейм».

Ответ: «Это держатель для бит 1/4 дюйма».

Ответ: «Похоже на балластную сумку. В такие засыпают до 50 фунтов (примерно 22,7 кг) песка. Обычно их используют, когда на рейсе слишком мало пассажиров. Они позволяют сбалансировать общий вес летательного аппарата, чтобы оптимизировать использование топлива и предотвратить катастрофу».

Ответ: «Подвеска с аятом аль-Курси. Аят аль-Курси — 255-й стих суры аль-Бакара, второй главы Корана».

Ответ: «Такие были у моей мамы. Обычно такими украшали свадебный торт, вместе с подковами и прочим, а затем дарили гостям. Кажется, это было примерно в 70-х годах».

Ответ: «Это щетка для очистки клемм аккумулятора».

Ответ: «Это выдувное стекло».

Ответ: «Это уголки на воротник».

Ответ: «Возможно, это противотанковая мина. Выглядит в хорошем состоянии, на ней нет ни предохранителя, ни места для предохранителя. Отсутствие ржавчины указывает на то, что это бетон или какой-то цветной металл. Она очень похожа на учебную мину, произведенную в США, за исключением того, что она не окрашена/отмечена как учебная».

Ответ: «Аэратор. Помогает водной толще избежать аноксии».

Ответ: «Это чтобы выжимать мешок или наволочку с мокрым бельем».

Ответ: «Это ручка от скальпеля».

Ответ: «Ролик с иглой на пружине для массажа и сенсорной/акупрессурной терапии».

Ответ: «Декоративная ширма для камина».

Ответ: «Оно предназначено для перемещения тюков сена на второй этаж/со второго этажа. Видите дверцы, которые не подходят для человека? Через них туда кладут сено, а затем зимой им кормят животных на первом этаже».

Ответ: «Похоже на распределительную коробку, которая обычно используется для локального подключения подземного кабеля к наземному креплению».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   интересные вещи   находки   что это за штука   что это такое   
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2k
kappaneed Час назад
Конечно очень похоже на учебную противотанковую мину, но еще больше похоже на коробку от кинопленки))
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1k
andretry 9 минут назад
Аят аль-Курси 255-й стих суры аль-Бакара - самый известный аят Корана. С помощью аята аль-Курси можно защитить от шайтана свой дом и себя самого. Для любого праведного мусульманина очевидны достоинства и важность этого аята, ведь в нем часто упоминаются имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, и каждый праведный мусульманин старается произносить этот аят как можно чаще в подходящее время.

"Aллax нeт бoжecтвa, ĸpoмe Heгo, Живoгo, Bceдepжитeля. Им нe oвлaдeвaют ни дpeмoтa, ни coн. Eмy пpинaдлeжит тo, чтo нa нeбecax, и тo, чтo нa зeмлe. Kтo cтaнeт зacтyпaтьcя пepeд Hим бeз Eгo дoзвoлeния? Oн знaeт иx бyдyщee и пpoшлoe. Oни пocтигaют из Eгo знaния тoльĸo тo, чтo Oн пoжeлaeт. Eгo Πpecтoл (Πoднoжиe Tpoнa) oбъeмлeт нeбeca и зeмлю, и нe тягoтит Eгo oбepeгaниe иx. Oн Boзвышeнный, Beлиĸий."

https://namaz.today/al-quran/surah-2/ayah-255https://namaz.today/al-quran/surah-2/ayah-255
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9
Golos Час назад
Как всегда основная масса читателей решила блеснуть своей тупостью. Ответы типа-"я думаю это..." никому нахер не нужны, люди хотят знать правильный ответ, а не бред тупого посетителя фишек. Но кроме ответов и вопросы такие же-например 10. ...дюйм или два в поперечнике, это что на глаз нельзя отличить? 2,5 см или 5 см-это что одно и тоже???
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66k
Viktor Час назад
Мне кажется, что это 254 стих суры!

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9k
Uron Час назад
4. Это пробка, но не простая: рычаг соединен со штоком проходящим через всю длину пробки, с торца должна быть типа шайба. Сама пробка эластичная, почти как резина. Пробка вставляется в горлышко, рычаг поднимается, пробка сжимается и плотно закрывает горлышко.
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746
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Почему сразу не писать ответ?
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2k
kappaneed Час назад
Про пункт 3, очень много вопросов)))
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31
Брюс Всемогущий Час назад
2. Зачем пепелац опрокинули, бестолочи

Кстати
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392
imho Брюс Всемогущий Час назад
Потому что без гравицапы он только так летает.
На мужик гравицапу

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24k
Владимир Час назад
Комментарий к фото
Кранец это, причём надувной. Очень крутая и дорогая штука так то.
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Porky Pig

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