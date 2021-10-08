34 фото жутко занятных вещиц, которыми поделились пользователи сети

Автор:
08 октября 2021 14:14
Наш мир – удивительное место, полное всевозможных странных штук. И когда натыкаешься на что-то подобное, очень хочется рассказать об этом всему свету – а для чего же еще нужен интернет?
1. Скелет святого Панкратия в доспехах
2. В Аравийской пустыне установлены лазеры на солнечных батареях, чтобы помочь заблудившимся путникам найти источники воды
3. Гитара с тремя грифами Джона Пола Джонса из Led Zeppelin
4. Самец гориллы проходит медицинский осмотр в зоопарке Майами
5. Самая старая в мире полная колода карт, датируется примерно 1470-1480 гг.
6. На изготовление часов Марии-Антуанетты ушло 40 лет. Работу закончили только спустя 30 лет после ее смерти
7. Украшенный драгоценностями скелет святого Констанция в Роршахе, Швейцария.
8. Револьвер Colt 38 1938 года, который фотографирует при каждом нажатии на спусковой крючок.
9. Зуб мегалодона, найденный на дне высохшей реки
10. Идеального зеркала не существу...
11. Гриб "Иудины уши", который действительно похож на ухо
12. Кожа черепахи крупным планом
13. Как в Китае подписывают документы
14. Как дятлы едят грецкие орехи
15. Как кладут кирпичные дорожки
16. Лестница в Токио показывает, сколько калорий вы сжигаете с каждой ступенькой
17. "Мне было сегодня лет, когда я узнал, как растет арахис"
18. Так канадская конная полиция перевозит свои шляпы, чтобы не повредить их
19. Так выглядит лапка хамелеона
20. Крохотная квартирка в кирпиче в Лондоне
21. В отеле на зеркале в ванной висит рамка, чтобы гость не видел в отражении, как он писает
22. Зубная паста со вкусом соли в Таиланде
23. Стена, целиком состоящая из чаш
24. В аэропорту стоит автомат, который бесплатно печатает короткие рассказы
25. "Готовил перцы хабанеро и нашел один очень крутой формы"
26. "Нашел в ракушке детеныша осьминога"
27. Гроза посреди ясного неба, похоже на дерево в океане
28. Снежинка идеальной формы
29. Сосновые иголки сложились в силуэт велосипеда
30. "Нашел в доме бабушки сборник рецептов, которому 130 лет"
31. Фасоль с необычным узором
32. 900-летняя плитка на полу в Глостерском соборе с отпечатком лапы очень хорошего песика
33. Бирюзовый Макдональдс в Аризоне
34. Бельевые веревки с куколками, из которых вылупляются бабочки
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Кто на ком стоял? Очевидно, по-русски фраза должна быть таковой: В ракушке нашел детеныша осьминога.