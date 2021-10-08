FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 191 пост • 30 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
34 фото жутко занятных вещиц, которыми поделились пользователи сети

34 фото жутко занятных вещиц, которыми поделились пользователи сети (35 фото)

Автор:
08 октября 2021 14:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   находки   необычные фото   природа   удивительное рядом   
858
35

Наш мир – удивительное место, полное всевозможных странных штук. И когда натыкаешься на что-то подобное, очень хочется рассказать об этом всему свету – а для чего же еще нужен интернет?

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: интересное   находки   необычные фото   природа   удивительное рядом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Vazari Час назад
Тут фейк на лицо! При любом расположении велосипеда, что стоя, что лежа, иголки бы падали на пустоты. А это рукотворный "негатив" получился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
12k
Nikita 51 минуту назад
"Снежинка идеальной формы"... А я всегда думал, что ВСЕ снежинки идеальной формы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Час назад
"Нашел в ракушке детеныша осьминога"

Кто на ком стоял? Очевидно, по-русски фраза должна быть таковой: В ракушке нашел детеныша осьминога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья Час назад
Когда-то я читала рассказ "Кроссворд", там один из персонажей говорит: "Не дай Бог умереть знаменитым - затаскают по кроссвордам. Не будет покоя". Всегда это вспоминаю, когда вижу скелеты святых. Не дай Бог быть не упокоенным скелетом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) 35 необычных находок обычных людей 35 необычных находок обычных людей Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят 18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались 18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались Где вы еще такое увидите: 12 видео "как" и "почему" из мира животных, которые вас точно удивят Где вы еще такое увидите: 12 видео "как" и "почему" из мира животных, которые вас точно удивят 30 странных находок, сделанных во время технической проверки домов 30 странных находок, сделанных во время технической проверки домов
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2528



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
3
60
Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов
4
58
Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов
Набирающие популярность в сообществах
Причины плохого усвоения витамина D
0
1
Причины плохого усвоения витамина D
«Правильная» вода осенью – гарантия здоровья и хорошего самочувствия
0
4
«Правильная» вода осенью – гарантия здоровья и хорошего самочувствия
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#животные#автомир#ynews#дтп#картинки#авто аварии#книги#авария дня
#Юмор#факты#автомобили#кино#Разное#история#Россия#природа#фотографии#забавно
#интересно#прикол#новости#СССР#интересное#аварии#люди#в мире#Москва#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться