Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах

1669
5
В Екатеринбурге разгорелся скандал, который не оставил ни одного жителя равнодушным. Заслуженного тренера по настольному теннису обвиняют в том, что он "погладил девочку, не снимая одежды".
Николай Ражев — заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, призер чемпионата мира, чемпион России по настольному теннису среди ветеранов. Более 50 лет своей жизни посвятил спорту. Имеет множество грамот и дипломов за свои спортивные достижения, а также воспитал множество молодых спортсменов.
×
Сейчас 83-летний Николай Ражев находится в СИЗО.
А сама история берёт начало 18 февраля. 10-летняя девочка пришла на тренировку к Николаю Ражеву несмотря на то, что мама ей это запретила – она хотела отдать ребёнка на плавание. Тренер это знал и попросил девочку уйти. Он сказал, что если родительница передумает, то школьница должна принести разрешение от мамы и справку от врача. Интересно, что девочка уже тогда показала свой характер и перед тем как уйти начала мешать другим детям и срывать занятие.
По словам адвоката мужчины, дома подросток сказала маме, что тренер к ней приставал. И возмущенная родительница сразу побежала писать заявление в полицию.
Ражева несколько раз вызывали на допросы.
Пока 26 февраля следователь не начал рассказывать пожилому человеку, что если он признает вину, то дело закроют и его с миром отпустят домой. Уставший тренер поверил человеку в погонах и написал всё под его диктовку. Но сразу после подписания документов следователь заявил о задержании заслуженного мастера спорта и отправки его в СИЗО. Пенсионер начал подозревать, что его обманули, и попытался забрать документ, но было уже поздно.
Семья тренера тут же наняла адвоката, которая сейчас изучает подробности дела.
А сама история берёт начало 18 февраля. 10-летняя девочка пришла на тренировку к Николаю Ражеву несмотря на то, что мама ей это запретила – она хотела отдать ребёнка на плавание. Тренер это знал и попросил девочку уйти. Он сказал, что если родительница передумает, то школьница должна принести разрешение от мамы и справку от врача. Интересно, что девочка уже тогда показала свой характер и перед тем как уйти начала мешать другим детям и срывать занятие.
По словам адвоката мужчины, дома подросток сказала маме, что тренер к ней приставал. И возмущенная родительница сразу побежала писать заявление в полицию.
Ражева несколько раз вызывали на допросы.
Пока 26 февраля следователь не начал рассказывать пожилому человеку, что если он признает вину, то дело закроют и его с миром отпустят домой. Уставший тренер поверил человеку в погонах и написал всё под его диктовку. Но сразу после подписания документов следователь заявил о задержании заслуженного мастера спорта и отправки его в СИЗО. Пенсионер начал подозревать, что его обманули, и попытался забрать документ, но было уже поздно.
Семья тренера тут же наняла адвоката, которая сейчас изучает подробности дела.
"Он человек, который доверяет людям и не ожидает от них подвоха. Поэтому много раз попадал на уловки мошенников, покупал всякие БАДы. За ремонт копеечного ноутбука отдавал 45 тысяч — просто потому, что ему такую цену назвали. Он не разбирается, как работает эта система, несколько дней честно ходил давать показания", – описала характер тренера адвокат Елена Афанасьева.
Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В защиту тренера уже высказались учителя школы, школьники, занимающиеся у него. Кстати, в материалах дела сказано, что приставания происходили на глазах у других детей, но они сами не видели ничего подобного.
Возможно, если мы бы услышали комментарии от "пострадавшей" девочки и её родителей, то встали на их сторону, но пока сочувствие вызывает тренер.
Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В защиту тренера уже высказались учителя школы, школьники, занимающиеся у него. Кстати, в материалах дела сказано, что приставания происходили на глазах у других детей, но они сами не видели ничего подобного.
Возможно, если мы бы услышали комментарии от "пострадавшей" девочки и её родителей, то встали на их сторону, но пока сочувствие вызывает тренер.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Екатеринбурге чиновники нашли "лучшее" место для рекламы чемпионата мира по футболу
- Женщина в 88 лет устроилась работать фитнес-инструктором
- Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей
- Бразильянка учит маленькую дочку не стесняться своей особенности
- Школьника, получившего двойку за фильм, пригласили в Москву на баскетбольный матч
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...
Пусть будут примером для остальных.
И да-,вопреки "обчественному мнению" ценность этой девки равна нулю для всех,кроме родителей. А вот ценность любого взрослого-в разы больше. Ибо на него потрачено больше времени и ресурсов,он больше знает. А мелких еще наклепать можно. И это не "ой какое жестокое" мнение,а реальность.
это тут считается нормальным.. А тy дичь что показывают по ТВ мы не понимаем ..
Кто этy грязь собирает и перекручивает до невозможности?.. Получается всё очень грязно и гадко..
Думаю что скоро придем, к смертной казни ,ил большому сроку ,за все...
Не важно что сделал -15 лет и все))
Я вообще не понимаю, кто ещё остался с детьми работать ? Молодая симпатичная учительница будет обязательно обвинена в "непристойных" фото (в свободное от работы время), а то и ещё хуже - её могут увидеть покупающей себе трусы (да-да ! Какой кошмар ! И нет чтоб панталоны с начёсом, а модные в салоне - пару лет назад же был случай). Любой мужик ( и как показывает этот случай - любого возраста) - обязательно педофил. Рано или поздно - но обязательно. Пожилая - обязательно учеников материт на уроке и таскает их за уши без повода. Остальные вымогают деньги. Скоро вообще всё обучение в онлайн уйдёт. И не ради ковидлокарантина, а просто учителя откажутся на прямую работать с детьми без фиксации процесса на видео. Как в банке, где у каждого оператора камера над столом, во избежание...