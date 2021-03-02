Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах

Сейчас 83-летний Николай Ражев находится в СИЗО.



А сама история берёт начало 18 февраля. 10-летняя девочка пришла на тренировку к Николаю Ражеву несмотря на то, что мама ей это запретила – она хотела отдать ребёнка на плавание. Тренер это знал и попросил девочку уйти. Он сказал, что если родительница передумает, то школьница должна принести разрешение от мамы и справку от врача. Интересно, что девочка уже тогда показала свой характер и перед тем как уйти начала мешать другим детям и срывать занятие.



По словам адвоката мужчины, дома подросток сказала маме, что тренер к ней приставал. И возмущенная родительница сразу побежала писать заявление в полицию.



Ражева несколько раз вызывали на допросы.

Пока 26 февраля следователь не начал рассказывать пожилому человеку, что если он признает вину, то дело закроют и его с миром отпустят домой. Уставший тренер поверил человеку в погонах и написал всё под его диктовку. Но сразу после подписания документов следователь заявил о задержании заслуженного мастера спорта и отправки его в СИЗО. Пенсионер начал подозревать, что его обманули, и попытался забрать документ, но было уже поздно.



Семья тренера тут же наняла адвоката, которая сейчас изучает подробности дела.