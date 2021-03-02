FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 498 постов • 231 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах

Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах (5 фото)

Автор:
02 марта 2021 10:15
Сообщество : Криминал
Метки: девочка   домогательства   екатеринбург   педофилия   пожилой мужчина   ребёнок   спорт   тренер   
1669
5
В Екатеринбурге разгорелся скандал, который не оставил ни одного жителя равнодушным. Заслуженного тренера по настольному теннису обвиняют в том, что он "погладил девочку, не снимая одежды".
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: девочка   домогательства   екатеринбург   педофилия   пожилой мужчина   ребёнок   спорт   тренер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
AmberFox Час назад
Мамашу оштрафовать на несколько лямов и за решетку на годик. Малолетнюю "шурыгу" в детдом.
Пусть будут примером для остальных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
57k
Опиум для народа 23 секунды назад
Когда эту девочку будет убивать или трахать в подворотне настоящий педофил или маньяк- пусть, гадина,не удивляется- "а почему нет добрых людей,спешащих ей на помощь?" Потому что всё больше людей стараниями таких мокрощелок будут обходить детей стороной. Им есть о ком заботиться,а не сидеть в тюряге. Лично я не подойду.
И да-,вопреки "обчественному мнению" ценность этой девки равна нулю для всех,кроме родителей. А вот ценность любого взрослого-в разы больше. Ибо на него потрачено больше времени и ресурсов,он больше знает. А мелких еще наклепать можно. И это не "ой какое жестокое" мнение,а реальность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Пассажир. Минуту назад
Надо строго проверить действия полиции и мамаши.. А ребенок всего лишь инструмент давления.. Я живу в Канаде , у моей младшей дочери подружки по 9 лет.. Когда они зaваливаются к нам домой мы их обнимаем и целуем
это тут считается нормальным.. А тy дичь что показывают по ТВ мы не понимаем ..
Кто этy грязь собирает и перекручивает до невозможности?.. Получается всё очень грязно и гадко..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
И что теперь делать тренеру по плаванию ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 5 минут назад
На меня этот фильм произвёл сильное впечатление. Ещё тогда подумал - а ведь и у нас не исключено ничего подобного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 10 минут назад
эти вбросы задолбали,хотят страну вкинуть в западные мерки,и мы будем привыкать????что если тренер обнимет гимнастку или фигуристку,под суд???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Племянник Путина 11 минут назад
мать этой малолетней идиотки выпороть. на глазах у дочери. 100 раз розгами. ибо с ведьмами по другому никак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
alexis 11 минут назад
А возьмут ли её на плаванье?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
Дмитрий 11 минут назад
Как можно самому себе подписать педофильную статью? Это ж не опоздание на работу, где проще расписаться в приказе, чем кому то что то доказывать...бред какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 14 минут назад
репетиторы сейчас ставят камеры, т.к эта фигня массовый характер приобрела..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Племянник Путина Иван 13 минут назад
ну Вован тут конечно погорячился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Кукулькан Племянник Путина 10 минут назад
На двадцаточку тянет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Племянник Путина Кукулькан 4 минуты назад
вот он и отбывает на галерах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Войнов 37 минут назад
Вот еще один пострадавший тренер: https://aif.ru/society/people/ogovor_dorozhe_dela_ucheniki_zashchishchayut_trenera_obvinyonnogo_v_pedofiliihttps://aif.ru/society/people/ogovor_dorozhe_dela_ucheniki_zashchishchayut_trenera_obvinyonnogo_v_pedofilii
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−82
ростовский сырок 37 минут назад
стабильность, путен, пгавославие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком 43 минуты назад
из-за таких онижедетей и яжематерей уже никто не подойдёт к плачущему ребёнку на улице. лучше быть равнодушным чем сдохнуть на киче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Батончик с маком 13 минут назад
да.. я никогда не зайду в лифт с ребенком.. ну нах..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 48 минут назад
Если за "погладил девочку, не снимая одежды" обещают до 20 лет, то сколько за половой акт дают..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван Сергей Полчаса назад
Стока же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Полчаса назад
Что сказать..?
Думаю что скоро придем, к смертной казни ,ил большому сроку ,за все...
Не важно что сделал -15 лет и все))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rhino 48 минут назад
Кто в теме разбирается, объясните, почему в таких делах не используется полиграф? Ну ведь сразу же все встало бы на свои места без мозго*бства и многочасовых допросов. Или ментам это не интересно, ибо палку лишнюю не заработаешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
947
Max Rhino 21 минуту назад
Если нет конкретных доказательств, то, как правило, такие оговоры разваливаются ещё в процессе следствия без всяких полиграфов. Обязательно нужно нанимать адвоката и ничего без его разрешения не подписывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rhino Max 8 минут назад
Ну тем не менее есть же резонансные посадки, когда всей стране всё очевидно. Ребенку спи*днуть как высморкаться, а у человека жизнь поломана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Matrosskin 48 минут назад
Пздц. Вот реально - счас в подъезд страшно войти. Нет, раньше тоже было страшно (я вырос в 90-ие), возвращался я с тренировки или погуляв часто вечером и в подъезде могла быть гопота . А сейчас я часто с работы днём возвращаюсь - и там может быть шурыга любого возраста и пола, и это ещё страшнее.
Я вообще не понимаю, кто ещё остался с детьми работать ? Молодая симпатичная учительница будет обязательно обвинена в "непристойных" фото (в свободное от работы время), а то и ещё хуже - её могут увидеть покупающей себе трусы (да-да ! Какой кошмар ! И нет чтоб панталоны с начёсом, а модные в салоне - пару лет назад же был случай). Любой мужик ( и как показывает этот случай - любого возраста) - обязательно педофил. Рано или поздно - но обязательно. Пожилая - обязательно учеников материт на уроке и таскает их за уши без повода. Остальные вымогают деньги. Скоро вообще всё обучение в онлайн уйдёт. И не ради ковидлокарантина, а просто учителя откажутся на прямую работать с детьми без фиксации процесса на видео. Как в банке, где у каждого оператора камера над столом, во избежание...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Войнов Matrosskin 41 минуту назад
Так две такие малолетние прошмандовки оговорили пожилого мужчину, который на полторы минуты зашел в подъезд: https://aif.ru/society/people/prostite_moyu_doch_muzhchinu_sudyat_kak_pedofila_po_ogovoru_dvuh_shkolnichttps://aif.ru/society/people/prostite_moyu_doch_muzhchinu_sudyat_kak_pedofila_po_ogovoru_dvuh_shkolnic
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anatoly Shestakov 55 минут назад
Почему в [мат] всегда какая-то дичь творится? Такое ощущение, что там одни гоблины собрались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AmberFox Час назад
И опять Екатеринбург. Не там ли на фитнес тренера подобную заяву накатали? Якобы он при 12 летней на ресепшене на диване надр*ивал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Ирина Николаевна Автор поста AmberFox 58 минут назад
Да, тот тренер уже сидит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха AmberFox 43 минуты назад
Азия-с, ёпта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex5450 Лёха 18 минут назад
Есть планы и отчёты, их нужно выполнять. Общество тоже требует жёстче обходиться с извращенцами. Так что их будут искать и находить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Час назад
епанутизм какой то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учительнице грозит 20 лет тюрьмы за интрижку с семиклассником (4 фото) Учительнице грозит 20 лет тюрьмы за интрижку с семиклассником (4 фото) Странные трибуны стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге развеселили интернет Странные трибуны стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге развеселили интернет Школьника, получившего двойку за фильм, пригласили в Москву на баскетбольный матч Школьника, получившего двойку за фильм, пригласили в Москву на баскетбольный матч Бразильянка учит маленькую дочку не стесняться своей особенности Бразильянка учит маленькую дочку не стесняться своей особенности В Екатеринбурге чиновники нашли "лучшее" место для рекламы чемпионата мира по футболу В Екатеринбурге чиновники нашли "лучшее" место для рекламы чемпионата мира по футболу Признайся, что и до тебя домогались... или совсем страшненькая? Признайся, что и до тебя домогались... или совсем страшненькая?
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72638



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Яутские морозы и тепло Якутии
3
79
Яутские морозы и тепло Якутии
К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал
6
21
К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
0
82
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущёва в убийстве Джона Кеннеди
Ford GT Heritage 2006 года, проехавший всего 2,7 мили — настоящая конфетка!
0
1
Ford GT Heritage 2006 года, проехавший всего 2,7 мили — настоящая конфетка!
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#картинки#подборка#прикольные#в мире#Россия#знаменитости#позитив
#фото#люди#факты#СССР#дтп#война#кино#аварии#искусство#смешные
#история#прикол#животные#сша#приколы#спорт#шоу бизнес#дети#настроение#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться