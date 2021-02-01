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"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров

"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 18:01
Сообщество : Животные
Метки: Нелюди   бездомные   животные   приют собак   собаки   челябинск   
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Бездомные собаки - бич современных городов. Увы, в их постоянно возрастающем количестве зачастую виноваты люди. Хотя в данном случае у пары домашних любимцев из Челябинска не было бы ни единого шанса выжить, ведь их бросили в районе промзоны прямо у трассы. Спас собак счастливый случай, а волонтерам удалось даже догнать и посмотреть в глаза предавших их "владельцев".

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Метки: Нелюди   бездомные   животные   приют собак   собаки   челябинск   
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18  комментариев
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1k
Radugananebe 46 минут назад
Твари. Спокойные, циничные твари.
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448
Константин ****** 2 минуты назад
Мне вот собачек тоже жалко, и да, люди - твари и тд, блаблабла.
Но не слишком ли сейчас нянчатся с зверьками? Чем собакен лучше кролика, коровы, свиньи, которые всю жизнь проводят в клетке/загоне и идут под нож? Нет ли тут двойных стандартов - собачек нельзя убивать, а коров можно?
Любой наш предок, лет 200 назад, вообще не долго думал бы над судьбой животины, коль судьба заставилаб избавиться. Ну может пару дней понурый походил.
Большинство из тех, кто заводит собак/кошек как животных компаньонов воспринимает их, фактически, как друзей/детей. Вероятно из-за малочисленности семейных связей и скудности душевного реального общения.
А так - свинину (баранину) жрете, а собачку обидеть - не сметь.
Ловлю минусы.
, маралефаги.
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11k
KOSTELLO 4 минуты назад
"И если бы не сигналящая фура, которой мы перекрыли своим разворотом дорогу, то я бы в конце разговора по морде надавала этим с***м

Без сомнения, уроды, выкинувшие собак, просто верх мерзости и цинизма.
Но что-то мне подсказывает, что зоозащитница с таким лексиконом и агрессией, тоже не особо святая.
А возможно из тех, кто отвечает трехэтажным матом, на просьбу взять собаку на поводок.
Конечно могу ошибаться, да уж много встречал таких.
Уж простите мне мой великовозрастный цинизм
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5k
Максус 9 минут назад
ну вот вам и старое говно,а не мудрые люди к старости.
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7k
Пафнутий 15 минут назад
У героев есть не только лица, но и имена и фамилии. А у их машины есть номер.
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647k
Result Автор поста Пафнутий 6 минут назад
Есть. https://vk.com/wall-90005893_66563
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14k
dimitr 17 минут назад
По е.бальникам же видно - собаки их сильно объедали.
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134
Никудатор 19 минут назад
Не могли дома захерачить и в пакете в мусор выкинуть?
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5k
Сергей Никудатор 5 минут назад
Судя по всему, с тобой так пытались сделать. Но ты, к сожалению, выжил.
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6k
Garpia121 24 минуты назад
Скоты редкостные. Единственная надежда на бумеранг. Все вернется, обязательно.
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5k
Majul Полчаса назад
Две старые мрази.
Гонору в глазах. Мозгов так и не нажили.
Очень надеюсь, что они не доедут туда куда ехали.
Номер бы светанули, нашилсь бы кто поговорил с ними. Скоты пилять
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322
imho Полчаса назад
Надо было хотя бы в морду плюнуть
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Ещё ленточки георгиевские нацепили! какое же позорище! Ну не можешь содержать собакена, сдай в приют, "усыпи", наконец (хоть я слабо представляю как так можно) но... А просто выкинуть в лесу? И такие люди избирают Президентов, что-то хотят от страны, чем-то недовольны! Правду сказала та женщина - волонтёр, или как её назвать... При всём уважении... Боюсь не тем словом оскорбить. Да чтоб таких дети так же бросали! Вот это - самое страшное проклятие. Но оно даже не проклятие. Оно - то, что с такими бывает. Кого такие могут воспитать? Таких же... как же противно всё это. И как обыденно! Обыденная жестокость. И это - наша жизнь... И очему у нас не всё хорошо? Да вот поэтому! Куча народа - не люди, а человенцы!
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31k
Лесли 🥰 37 минут назад
Пи"дорасы вонючие! Подыхать будете никто не поможет вам мрази!
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768
irzi 42 минуты назад
Лживая русская натура,ленточки георгиевские на зеркале заднего вида.
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768
irzi 45 минут назад
В Германии заплатили бы штрафа 25000 евро за одного или тюрьма.
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45k
Albert GER irzi 10 минут назад
Не писти!!!
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