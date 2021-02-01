"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров

"Мы приезжаем мимо нее (машины - ред.) и останавливаемся. Видим в зеркало заднего вида семейную пару и двух позитивно играющих собак.Ну не погулять они сюда явно приехали, не лучшее место для семейного выходного. Сейчас она оставит Рыжую собаку здесь и уедет, говорю я Варе.

Через полминуты парочка загружается в автомобиль, закрывает двери и даже моя чуйка представить не могла,что тоя в 1,5 кг эти скотины тоже оставят. Они дают по газам и скрываются."

А дальше все произошло очень быстро. Волонтеры доехали до ближайшего перекрестка, развернулись и помчались к собакам. "За эту минуты, к счастью, собаки даже не поняли что произошло, не успели впасть в панику, испугаться. Они сразу дались нам в руки, мы закинули их в машину и рванули догонять нелюдей. Нет, не собачек им вернуть, а исполнить мечту свою в глаза посмотреть."