"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров

Бездомные собаки - бич современных городов. Увы, в их постоянно возрастающем количестве зачастую виноваты люди. Хотя в данном случае у пары домашних любимцев из Челябинска не было бы ни единого шанса выжить, ведь их бросили в районе промзоны прямо у трассы. Спас собак счастливый случай, а волонтерам удалось даже догнать и посмотреть в глаза предавших их "владельцев".
Эта чудовищная история произошла в Челябинске. Волонтер приюта для бездомных животных "Хатико" ехала из ветклиники с очередным бездомышем. Проезжая мимо леска в промзоне, увидели притормозившую около обочины машину.
А дальше, как пишет автор видео и фото, "сработала чуйка" - слишком много приходилось ей видеть и находить в этих местах брошенных собак.
"Мы приезжаем мимо нее (машины - ред.) и останавливаемся. Видим в зеркало заднего вида семейную пару и двух позитивно играющих собак.Ну не погулять они сюда явно приехали, не лучшее место для семейного выходного. Сейчас она оставит Рыжую собаку здесь и уедет, говорю я Варе.
Через полминуты парочка загружается в автомобиль, закрывает двери и даже моя чуйка представить не могла,что тоя в 1,5 кг эти скотины тоже оставят. Они дают по газам и скрываются."
А дальше все произошло очень быстро. Волонтеры доехали до ближайшего перекрестка, развернулись и помчались к собакам. "За эту минуты, к счастью, собаки даже не поняли что произошло, не успели впасть в панику, испугаться. Они сразу дались нам в руки, мы закинули их в машину и рванули догонять нелюдей. Нет, не собачек им вернуть, а исполнить мечту свою в глаза посмотреть."
Через полминуты парочка загружается в автомобиль, закрывает двери и даже моя чуйка представить не могла,что тоя в 1,5 кг эти скотины тоже оставят. Они дают по газам и скрываются."
А дальше все произошло очень быстро. Волонтеры доехали до ближайшего перекрестка, развернулись и помчались к собакам. "За эту минуты, к счастью, собаки даже не поняли что произошло, не успели впасть в панику, испугаться. Они сразу дались нам в руки, мы закинули их в машину и рванули догонять нелюдей. Нет, не собачек им вернуть, а исполнить мечту свою в глаза посмотреть."
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Машину с бывшими владельцами, хладнокровно оставившими своих любимцев, догнали. В глаза посмотрели.
Причина предательства оказалась проста: собак бросили,потому что уезжают. Даже не попытавшись пристроить их в приюты или найти любимцам новых хозяев. Обрекая на практически верную погибель, ведь спасение псов - счастливая случайность, а выжить домашним питомцам в зимнем лесу при минусовой температуре (особенно гладкошерстному той-терьеру) просто невозможно.
"И если бы не сигналящая фура, которой мы перекрыли своим разворотом дорогу, то я бы в конце разговора по морде надавала этим с***м. Сидят два павлина с гордой мордой, а с виду и не скажешь,что там не душа, а душонка", - пишет волонтер.
"И если бы не сигналящая фура, которой мы перекрыли своим разворотом дорогу, то я бы в конце разговора по морде надавала этим с***м. Сидят два павлина с гордой мордой, а с виду и не скажешь,что там не душа, а душонка", - пишет волонтер.
Конечно, брошенные псы через время поняли, что прежняя жизнь позади. У собак стресс. И пройдет еще немало времени, прежде чем они снова найдут своего человека и научатся ему доверять.
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Но не слишком ли сейчас нянчатся с зверьками? Чем собакен лучше кролика, коровы, свиньи, которые всю жизнь проводят в клетке/загоне и идут под нож? Нет ли тут двойных стандартов - собачек нельзя убивать, а коров можно?
Любой наш предок, лет 200 назад, вообще не долго думал бы над судьбой животины, коль судьба заставилаб избавиться. Ну может пару дней понурый походил.
Большинство из тех, кто заводит собак/кошек как животных компаньонов воспринимает их, фактически, как друзей/детей. Вероятно из-за малочисленности семейных связей и скудности душевного реального общения.
А так - свинину (баранину) жрете, а собачку обидеть - не сметь.
Ловлю минусы., маралефаги.
Без сомнения, уроды, выкинувшие собак, просто верх мерзости и цинизма.
Но что-то мне подсказывает, что зоозащитница с таким лексиконом и агрессией, тоже не особо святая.
А возможно из тех, кто отвечает трехэтажным матом, на просьбу взять собаку на поводок.
Конечно могу ошибаться, да уж много встречал таких.
Уж простите мне мой великовозрастный цинизм
Гонору в глазах. Мозгов так и не нажили.
Очень надеюсь, что они не доедут туда куда ехали.
Номер бы светанули, нашилсь бы кто поговорил с ними. Скоты пилять