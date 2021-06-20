В Индии лодочник спас новорожденную девочку, плывущую в ящике по реке

Местным журналистам Чаудхари рассказал, что из всех людей, кто слышал крики девочки, лишь он один отозвался, тогда как другие просто их проигнорировали.



«Я бросился её спасать, — сказал он. — Когда же я открыл деревянный ящик, то увидел её.»

Местная полиция сообщила, что в ящике лежали данные о времени и дате рождения ребёнка.



Также в них упоминалось имя девочки — Ганга (Ganga) — название реки Ганг на хинди.