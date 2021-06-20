В Индии лодочник спас новорожденную девочку, плывущую в ящике по реке

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Лодочника в северном индийском штате Уттар-Прадеш стал героем после того, как он спас девочку, найденную плавающей в деревянном ящике в реке Ганг.
Лодочник Гуллу Чаудхари (Gullu Chaudhary) плыл по реке в Уттар Прадеш, штат на севере Индии, когда услышал крики младенца.
21-дневная девочка была обнаружена 14 июня завёрнутой в красный шарф в ящике, украшенном изображениями индуистских богов.
После обнаружения, малышка была доставлена в больницу.
По имеющимся данным, новорожденная была признана здоровой, после чего выписана из медучреждения. В дальнейшем она будет отдана под социальную опеку.
После обнаружения, малышка была доставлена в больницу.
По имеющимся данным, новорожденная была признана здоровой, после чего выписана из медучреждения. В дальнейшем она будет отдана под социальную опеку.
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Местным журналистам Чаудхари рассказал, что из всех людей, кто слышал крики девочки, лишь он один отозвался, тогда как другие просто их проигнорировали.
«Я бросился её спасать, — сказал он. — Когда же я открыл деревянный ящик, то увидел её.»
Местная полиция сообщила, что в ящике лежали данные о времени и дате рождения ребёнка.
Также в них упоминалось имя девочки — Ганга (Ganga) — название реки Ганг на хинди.
«Я бросился её спасать, — сказал он. — Когда же я открыл деревянный ящик, то увидел её.»
Местная полиция сообщила, что в ящике лежали данные о времени и дате рождения ребёнка.
Также в них упоминалось имя девочки — Ганга (Ganga) — название реки Ганг на хинди.
Сейчас местные властии занимаются расследованием инцидента, чтобы выяснить, каким образом девочка очутилась в реке.
Правительство штата заявило, что покроет все расходы по уходу за ребёнком.
Министр Йоги Адитьянатх (Yogi Adityanath) объявил, что за «несравненный пример человечности» Чаудхари будет вознаграждён домом и правительственными пособиями.
Стоит отметить, что невзирая на то, что не было подтверждено, что девочку бросили из-за её пола, тем не менее, показатели детоубийства девочек в Индии являются одними из самых высоких в мире.
Правительство штата заявило, что покроет все расходы по уходу за ребёнком.
Министр Йоги Адитьянатх (Yogi Adityanath) объявил, что за «несравненный пример человечности» Чаудхари будет вознаграждён домом и правительственными пособиями.
Стоит отметить, что невзирая на то, что не было подтверждено, что девочку бросили из-за её пола, тем не менее, показатели детоубийства девочек в Индии являются одними из самых высоких в мире.
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Метки: индия младенец ребенок спасение ребенка спсение
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