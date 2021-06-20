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В Индии лодочник спас новорожденную девочку, плывущую в ящике по реке

В Индии лодочник спас новорожденную девочку, плывущую в ящике по реке (5 фото)

Автор:
20 июня 2021 13:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: индия   младенец   ребенок   спасение ребенка   спсение   
164
5
Лодочника в северном индийском штате Уттар-Прадеш стал героем после того, как он спас девочку, найденную плавающей в деревянном ящике в реке Ганг.
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Метки: индия   младенец   ребенок   спасение ребенка   спсение   
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6  комментариев
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304
Светлана Минаенкова 57 минут назад
Потом она вырастет и станет царицей Индии!!!
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koleos72 Минуту назад
Так то, её раджа должен был найти! Испортил карму!
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863
a_komolow 15 минут назад
Жирный плюс в карму мужику!
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4k
B@r@bux Полчаса назад
Судя по украшению ящика девочку принесли в жертву.
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314
Елена Букреева 48 минут назад
Критическая масса мужчин на планете растет, женщин не хватает. Как бы весь этот тестостерон не обратился грандиозной войнушкой.
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30k
Volga_34 57 минут назад
Всё нормально. Для этой страны. Всё будет ХОРОШО..

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