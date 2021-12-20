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Печальная история жизни Джейка Ллойда, который сыграл Энакина Скайуокера

Печальная история жизни Джейка Ллойда, который сыграл Энакина Скайуокера (10 фото)

Автор:
20 декабря 2021 16:13
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   голливуд   дети   дети-актеры   заболевания   кино   психика   психология   
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Мальчику было 7 лет, когда его родители решили сделать из него знаменитость. Жили они в Северном Голливуде, а крестная Джейка была владельцем агентства талантов "The Osbrink Agency".
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Метки: актеры   голливуд   дети   дети-актеры   заболевания   кино   психика   психология   
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19  комментариев
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41k
dima423 2 часа назад
Этот эпизод один из самых лучших кстати во всей серии... не то слащавое дерьмо которое сейчас выпускают по вселенной Звездных войн)
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4k
livaneth Час назад
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36
Andrej B. 2 часа назад
Жаль пацана. У детей должно быть детство а не работа
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Это все джажда бинкс виноват..нанес травму детской психике...(
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8k
Злокрыс 2 часа назад
принесли мальчика в жертву искусству
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10k
Kostick 2 часа назад
жесть, какие накол права могут быть с диагнозом шизофрения?
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