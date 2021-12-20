Печальная история жизни Джейка Ллойда, который сыграл Энакина Скайуокера

Два года мальчик озвучивал своего персонажа в видеоиграх по "Звездным войнам" (контракт есть контракт), в 2000 сыграл в последнем своем фильме - драма "Мэдисон". Фильм был с непростой историей: его дебют состоялся на кинофестивале Сандэнс в 2001 году, был положительно воспринят, куплен дистрибуторский компанией. Эта компания правда закрылась и картина на четыре года осталась на полке, в ожидании решения юридических и договорных вопросов.