Печальная история жизни Джейка Ллойда, который сыграл Энакина Скайуокера

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Мальчику было 7 лет, когда его родители решили сделать из него знаменитость. Жили они в Северном Голливуде, а крестная Джейка была владельцем агентства талантов "The Osbrink Agency".
Джейк снялся в четырех эпизодах сериала "Скорая помощь" в 1996 году. В этом же году у него были роли в трех полнометражных фильмах: "Подарок на Рождество", "Отцепись от звезд" и "Аполлон-11".
В 1998 году Ллойд снялся в фантастическом триллере "Виртуальная одержимость" и фантастическом сериале "Притворщик".
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У мальчика было достаточно серьезное для его возраста портфолио, что на кастинге и привлекло Джорджа Лукаса. Он выбирал актера на роль юного Энакина в трилогии "Звездные войны". И в 1999 году Джейк Ллойд навсегда попал в историю мирового кинематографа, сыграв одну из главных ролей в картине "Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза".
Это было центральное кинособытие года. На фильм люди шли толпами, смотрели и пересматривали его. Но фанатские и критические отзывы о картине получились очень даже строгими.
Поклонники оригинальной трилогии и кинокритики ругали фильм, а особенно досталось актеру, сыгравшему Энакина Скайуокера - десятилетнему Джейку Ллойду. Говорили, что мальчик в кадре "деревянный", его даже прозвали "Манекен Скайуокер".
Мальчик подвергся массовому буллинг и со стороны одноклассников, и со стороны прессы. И он, и его семья быстро приняли решение, что Голливуд и такая слава - не для них.
Мальчик подвергся массовому буллинг и со стороны одноклассников, и со стороны прессы. И он, и его семья быстро приняли решение, что Голливуд и такая слава - не для них.
Два года мальчик озвучивал своего персонажа в видеоиграх по "Звездным войнам" (контракт есть контракт), в 2000 сыграл в последнем своем фильме - драма "Мэдисон". Фильм был с непростой историей: его дебют состоялся на кинофестивале Сандэнс в 2001 году, был положительно воспринят, куплен дистрибуторский компанией. Эта компания правда закрылась и картина на четыре года осталась на полке, в ожидании решения юридических и договорных вопросов.
Пока все это продолжалось, Джейк с родителями переехал из Калифорнии в штат Индиана. В 2007 году, окончив школу, поехал в Чикаго, чтобы там изучать киномонтаж, кинорежиссуру, социологию и психологию. Но после первого семестра он учебу бросил. А в 2008 году ему поставили страшный диагноз - "шизофрения".
Несколько следующих лет ему удавалось вести внешне нормальный образ жизни. Помимо шизофрении у Ллойда было состояние анозогнозии - это состояние, когда больной не воспринимает себя как носителя болезни и не может критически оценивать реальное положение вещей. Он периодически посещал фанатские мероприятия "Звездных войн", общался с журналистами, создал собственную производственную кинокомпанию, говорил о том, что хочет снять документальный фильм и заявлял о скорой свадьбе в 2014 году.
Но в 2015 году его состояние резко ухудшилось. Уже в январе он заявил о расторжении помолвки, а в марте его мама вызвала полицию, так как Джейк ворвался в дом и начал ее избивать. В июне полиция Южной Каролины задержала водителя ведущего себя неадекватно. Это оказался Джейк Ллойд, который представился другим именем и, видимо, ездил с поддельными документами.
Ему грозил судебный срок, но он провел несколько месяцев в следственном изоляторе, а уже оттуда отправился в психиатрическую клинику с диагнозом "пароноидальная шизофрения".
Джейк Ллойд исчез с радаров. В 2020 году его семья снова подтвердила что 31-летний актер проходит интенсивное лечение.
Джейк Ллойд исчез с радаров. В 2020 году его семья снова подтвердила что 31-летний актер проходит интенсивное лечение.
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Насчет псих заболеваний - у каждого штата свои правила, например
https://www.dmv.virginia.gov/drivers/#medical/psych.asphttps://www.dmv.virginia.gov/drivers/#medical/psych.asp
Политика Департамента транспортных средств, основанная на руководстве и рекомендациях Медицинского консультативного совета, гласит, что водитель с задокументированным нестабильным психическим заболеванием не может управлять автомобилем в течение 3-6 месяцев, в зависимости от тяжести состояния.
DMV определит, как долго клиент должен воздерживаться от вождения, на основе рекомендаций и указаний Медицинского консультативного совета, рекомендаций психиатра водителя или медицинских работников, серьезности эпизода, вызвавшего госпитализацию, и соблюдения водителем режима лечения.
Мониторинг и обзор драйвера
Если у водителя есть задокументированное психическое расстройство с историей нестабильности, но в настоящее время сообщается, что оно стабильно, ему / ей будет разрешено управлять автомобилем, оставаясь на периодической проверке. DMV продолжит периодическое наблюдение за водителем и приостановит действие водительских прав на 3-6 месяцев, если будет сообщено о любой новой нестабильности.
Условия, которые контролирует DMV, включают, помимо прочего, следующее:
Большая депрессия
Биполярное расстройство
Шизофрения
Расстройства личности с агрессивным или опасным поведением
Недавние суицидальные или убийственные мысли
Дополнительные требования
DMV может предъявить дополнительные требования к физическому лицу в зависимости от информации, полученной агентством. DMV также оставляет за собой право запросить у водителя дополнительную информацию, чтобы определить серьезность состояния и оценить способность водителя безопасно управлять транспортным средством.