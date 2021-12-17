Она была последней женщиной, которую в Чехословацкой Республике приговорили к смертной казни

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По вине Ольги Гепнаровой погибло восемь человек. Еще шесть получили серьезные травмы. В 1975 году ее повесили в тюрьме Панкрац
Ольга родилась в Праге, в довольно-таки благополучной (на первый взгляд) семье. Ее мама работала стоматологом, а отец служил в банке. У Гепнаровой была старшая сестра Ева, которая была вполне себе среднестатической девушкой. А вот у Ольги отношения не складывались ни с родителями, ни с Евой, ни с одноклассниками. Ольга говорила, что дети смеялись над ней и она стала сторониться их, предпочитая одиночество. По окончании занятий она могла уехать на велосипеде за город, лежать на траве и читать самой себе стихотворения вслух.
Все усугублялось расстройством психики, от которого страдала Ольга. В 13 лет она попыталась наложить на себя руки, после чего ее сразу же положили в психиатрическую больницу в Опаржанах. Лечение на протяжении 10 месяцев помогло сгладить некоторые отклонения.
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Трагедия
Достаточно скоро Гепнарова получила водительские права и стала работать на грузовом автомобиле.
10 июля 1973 года в 13:45 22 летняя Гепнарова на грузовике въехала в трамвайную остановку. В результате трое человек умерли на месте, пятеро - в больнице, а еще шесть человек получили серьезные травмы.
10 июля 1973 года в 13:45 22 летняя Гепнарова на грузовике въехала в трамвайную остановку. В результате трое человек умерли на месте, пятеро - в больнице, а еще шесть человек получили серьезные травмы.
Ольга никуда с места происшествия не сбежала. Она сидела в машине и спокойно ждала полицию. Ни наркотиков, ни алкоголя в ее крови обнаружено не было и все были уверены, что наезд был совершен случайно. Однако Гепнарова заявила, что сделала это специально.
Мотив
Ольга ничего не скрывала. Девушка сразу рассказала, что этот акт она планировала давно. Изначально Ольга хотела совершить задуманное на автобусе, но ей не удалось устроиться водителем этого транспортного средства. Она даже подумывала угнать его. И об этом, и о своем намерении совершить массовое убийство Гепнарова написала в письмах, которые заранее отправила в редакции двух чехословацких изданий.
Но почта работала плохо и газетчики получили письма только спустя два дня после трагедии.
Но почта работала плохо и газетчики получили письма только спустя два дня после трагедии.
"Уважаемые господа!
Прошу вас считать это письмо документом. Он был написан в защиту моих действий от неуважения и насмешки, а также в качестве доказательства, что я человек, действующий в пределах психической нормы. Сегодня, 8 июля, я угоню автобус и на полной скорости въеду в толпу людей. Это произойдёт, вероятно, в Праге 7 у ПКОЮФ.
Поправка: машина будет служебной автоцистерной 706R, место случайное, дата тоже. Я причиню смерть нескольким людям. Буду судима и наказана. И вот моя исповедь (если я не верю в священников и докторов, я всё ещё верю, что найдётся хотя бы один честный журналист).
До тринадцати лет я росла в когтях т. н. хорошей семьи. Меня избивали и мучили — была игрушкой взрослых и жертвой школьников (и навсегда аутсайдером среди сверстников). У меня есть прозвища: МЕГЕРА, МУМИЯ, ТАРЗАН, НАДЛОМАННЫЙ АНГЕЛ, КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК, СПЯЩАЯ ДЕВА, НАШ ЛЮБИМЧИК и т. д. Мои мучители безжалостны. Я — уродливый член стада и чёрная овца семьи. Насколько мне хватает памяти — я была одиночкой. У меня нет друзей и никогда не будет. Впадаю в отчаяние и как следствие: побеги. Побеги из школы, из дома, из жизни.
…Моё положение хуже, чем у американского негра. Почему? Потому что я одинока. Тысячекратно я была линчёвана. Я уничтоженный человек. Человек, уничтоженный людьми. Передо мной стоит выбор: убить себя, или убить других. Моё решение таково: ОТОМСТИТЬ СВОИМ НЕНАВИСТНИКАМ. Если бы я ушла как неизвестный самоубийца, это было бы для вас слишком легко.
По той причине, что общество настолько гордо, что не способно осудить себя себя само, его судят в частном порядке, иногда оно бывает наказано, иногда только шокировано.
Мой вердикт таков: я, Ольга Гепнарова, жертва вашего зверства, приговариваю вас к смертной казни через наезд и провозглашаю, что моя жизнь стоит множества других. Acta, non verba".
Прошу вас считать это письмо документом. Он был написан в защиту моих действий от неуважения и насмешки, а также в качестве доказательства, что я человек, действующий в пределах психической нормы. Сегодня, 8 июля, я угоню автобус и на полной скорости въеду в толпу людей. Это произойдёт, вероятно, в Праге 7 у ПКОЮФ.
Поправка: машина будет служебной автоцистерной 706R, место случайное, дата тоже. Я причиню смерть нескольким людям. Буду судима и наказана. И вот моя исповедь (если я не верю в священников и докторов, я всё ещё верю, что найдётся хотя бы один честный журналист).
До тринадцати лет я росла в когтях т. н. хорошей семьи. Меня избивали и мучили — была игрушкой взрослых и жертвой школьников (и навсегда аутсайдером среди сверстников). У меня есть прозвища: МЕГЕРА, МУМИЯ, ТАРЗАН, НАДЛОМАННЫЙ АНГЕЛ, КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК, СПЯЩАЯ ДЕВА, НАШ ЛЮБИМЧИК и т. д. Мои мучители безжалостны. Я — уродливый член стада и чёрная овца семьи. Насколько мне хватает памяти — я была одиночкой. У меня нет друзей и никогда не будет. Впадаю в отчаяние и как следствие: побеги. Побеги из школы, из дома, из жизни.
…Моё положение хуже, чем у американского негра. Почему? Потому что я одинока. Тысячекратно я была линчёвана. Я уничтоженный человек. Человек, уничтоженный людьми. Передо мной стоит выбор: убить себя, или убить других. Моё решение таково: ОТОМСТИТЬ СВОИМ НЕНАВИСТНИКАМ. Если бы я ушла как неизвестный самоубийца, это было бы для вас слишком легко.
По той причине, что общество настолько гордо, что не способно осудить себя себя само, его судят в частном порядке, иногда оно бывает наказано, иногда только шокировано.
Мой вердикт таков: я, Ольга Гепнарова, жертва вашего зверства, приговариваю вас к смертной казни через наезд и провозглашаю, что моя жизнь стоит множества других. Acta, non verba".
Смертный приговор
Странно, но невзирая на то, что Ольга в юности была пациенткой психиатрической клиники, на то, что ее психическое здоровье было поставлено под сомнение еще в 1970 году, когда она пыталась спалить загородный дом своих родителей, ее признали абсолютно вменяемой.
Весной 1974 года Ольга Гепнарова была приговорена судом к смертной казни. Мама девушки пыталась обжаловать приговор, но безуспешно.
Через год Гепнарова была повешена в пражской тюрьме Панкранц - 12 марта 1975 года в 6 часов 40 минут.
Весной 1974 года Ольга Гепнарова была приговорена судом к смертной казни. Мама девушки пыталась обжаловать приговор, но безуспешно.
Через год Гепнарова была повешена в пражской тюрьме Панкранц - 12 марта 1975 года в 6 часов 40 минут.
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