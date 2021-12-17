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Она была последней женщиной, которую в Чехословацкой Республике приговорили к смертной казни

Она была последней женщиной, которую в Чехословацкой Республике приговорили к смертной казни (7 фото)

Автор:
17 декабря 2021 17:16
Сообщество : RealFishki
Метки: автокатастрофа   женщины   преступление   психиатрия   психика   факты   
1352
7
По вине Ольги Гепнаровой погибло восемь человек. Еще шесть получили серьезные травмы. В 1975 году ее повесили в тюрьме Панкрац
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Метки: автокатастрофа   женщины   преступление   психиатрия   психика   факты   
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8  комментариев
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−4
Никита Казанцев 47 минут назад
Таким по жизни интровертам общество должно обеспечить уединение Жила б на каком -нибуть острове каким-нибудь смотрителем маяка и была б счастлива
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3k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Может быть кто-то,прочитав эту статью задумается-стоит ли издеваться над своими близкими/одноклассниками/коллегами или еще кем-то
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17k
Vital Idol 22 минуты назад
почему эти люди не мочат своих "истязателей", было бы логично?! а, так налицо дурка...
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