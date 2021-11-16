16 случаев, когда родители-актёры снимались в фильмах вместе со своими детьми

Сниматься вместе со своими родственниками — нормальная практика для киноиндустрии.
Бывает, что родители приводят на работу детей, чтобы те тихонько посидели в уголке и порисовали, пока мама или папа не закончат свои дела. Актёры тоже могут привести детей на съёмочную площадку, но не просто посидеть, а ещё и снятся вместе с ними. В фильмах частенько можно встретить такие семейные дуэты: иногда так получается случайно, а бывает и так, что сценарий изначально пишется под родителя и ребёнка. В любом случае, о таких случаях всегда интересно узнать!
Брендан Глисон и Донал Глисон
Отца и сына можно увидеть вместе в сцене с оборотным зельем в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Там Брендан сыграл Аластора Грюма, а Донал — Билла Уизли.
Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт
В фильме «Малефисента» Анджелина Джоли сыграла главную героиню, а дочь актрисы появилась в роли пятилетней Авроры. По словам Анджелины, другие дети боялись её в костюме и рогах, а вот дочка отнеслась к такому виду мамы спокойно, поэтому Вивьен и сыграла эту роль.
Брэд Питт и Шайло Джоли-Питт
Брэд Питт снялся со своей дочерью Шайло в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», где девочка сыграла дочь Бенджамина и Дэйзи.
Сильвестр Сталлоне и Сейдж Сталлоне
Дуэт отца и сына появился в фильме «Рокки 5». Сильвестр Сталлоне снова сыграл легендарного боксёра, а Сейдж исполнил роль сына Рокки.
Никита Михалков и Надежда Михалкова
В «Утомлённых солнцем» Михалков изначально писал роль Котова и его дочки для себя и Надежды Михалковой.
Джонни Депп и Лили-Роуз Депп
В фильме «Бивень» можно увидеть Джонни Деппа в роли Ги Лапуана (это он в центре кадра) и дочь актёра, Лили-Роуз, в роли девушки-клерка (на кадре она справа).
Робин Уильямс и Зельда Уильямс
Отца и дочь в фильме «Тайны прошлого» сыграли Робин Уильямс и его дочь Зельда.
Клинт Иствуд и Скотт Иствуд
Клинт Иствуд не только сыграл главного героя фильма «Гран Торино», но и стал продюсером и режиссёром фильма. В нём в эпизодической роли он снял своего сына Скотта.
Деми Мур и Румер Уиллис
В фильме «Стриптиз» вместе с Деми Мур сыграла её дочь Румер.
Брюс Уиллис и Румер Уиллис
Брюс и Аманда сыграли отца и дочь в фильме «Заложник».
Евгений Леонов и Андрей Леонов
В фильме «Обыкновенное чудо» появились Евгений и Андрей Леоновы. Отец сыграл короля, а сын — ученика охотника.
Сьюзан Сарандон и Ева Амурри
В фильме «Сестрички-зажигалки» дочь героини Сьюзан Сарандон сыграла реальная дочь актрисы, Ева Амурри.
Мерил Стрип и Мэми Гаммер
Мерил и её дочка Мэми сыграли экранных мать и дочь в фильме «Рики и Флэш».
Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард
Оба представителя актёрской семьи Скарсгардов появились в фильме «Меланхолия» Ларса фон Триера.
Марк Хэмилл и трое его детей, Нейтан, Гриффин и Челси
Марк Хэмилл — главная звезда «Звёздных войн», а в «Последнем джедае» эпизодические роли нашлись и для его детей.
Кирк Дуглас, Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас
Семейное комбо собралось в фильме «Семейные ценности». Тут снялись сразу три представителя семьи Дугласов.
Источник:
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интермедия "Сказки русского леса" 1966.
фильм "Назначение" 1980.
Так Леоновы, или Мироновы?