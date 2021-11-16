16 случаев, когда родители-актёры снимались в фильмах вместе со своими детьми

Бывает, что родители приводят на работу детей, чтобы те тихонько посидели в уголке и порисовали, пока мама или папа не закончат свои дела. Актёры тоже могут привести детей на съёмочную площадку, но не просто посидеть, а ещё и снятся вместе с ними. В фильмах частенько можно встретить такие семейные дуэты: иногда так получается случайно, а бывает и так, что сценарий изначально пишется под родителя и ребёнка. В любом случае, о таких случаях всегда интересно узнать!





Брендан Глисон и Донал Глисон