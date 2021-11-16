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16 случаев, когда родители-актёры снимались в фильмах вместе со своими детьми

16 случаев, когда родители-актёры снимались в фильмах вместе со своими детьми (19 фото)

Автор:
16 ноября 2021 08:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дети   кино   родственники   роль   съемка   фильм   
1255
19

Сниматься вместе со своими родственниками — нормальная практика для киноиндустрии.

Бывает, что родители приводят на работу детей, чтобы те тихонько посидели в уголке и порисовали, пока мама или папа не закончат свои дела. Актёры тоже могут привести детей на съёмочную площадку, но не просто посидеть, а ещё и снятся вместе с ними. В фильмах частенько можно встретить такие семейные дуэты: иногда так получается случайно, а бывает и так, что сценарий изначально пишется под родителя и ребёнка. В любом случае, о таких случаях всегда интересно узнать!


Брендан Глисон и Донал Глисон

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Отца и сына можно увидеть вместе в сцене с оборотным зельем в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Там Брендан сыграл Аластора Грюма, а Донал — Билла Уизли.


Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт


В фильме «Малефисента» Анджелина Джоли сыграла главную героиню, а дочь актрисы появилась в роли пятилетней Авроры. По словам Анджелины, другие дети боялись её в костюме и рогах, а вот дочка отнеслась к такому виду мамы спокойно, поэтому Вивьен и сыграла эту роль.


Брэд Питт и Шайло Джоли-Питт


Брэд Питт снялся со своей дочерью Шайло в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», где девочка сыграла дочь Бенджамина и Дэйзи.


Сильвестр Сталлоне и Сейдж Сталлоне


Дуэт отца и сына появился в фильме «Рокки 5». Сильвестр Сталлоне снова сыграл легендарного боксёра, а Сейдж исполнил роль сына Рокки.


Никита Михалков и Надежда Михалкова


В «Утомлённых солнцем» Михалков изначально писал роль Котова и его дочки для себя и Надежды Михалковой.


Джонни Депп и Лили-Роуз Депп


В фильме «Бивень» можно увидеть Джонни Деппа в роли Ги Лапуана (это он в центре кадра) и дочь актёра, Лили-Роуз, в роли девушки-клерка (на кадре она справа).


Робин Уильямс и Зельда Уильямс


Отца и дочь в фильме «Тайны прошлого» сыграли Робин Уильямс и его дочь Зельда.


Клинт Иствуд и Скотт Иствуд


Клинт Иствуд не только сыграл главного героя фильма «Гран Торино», но и стал продюсером и режиссёром фильма. В нём в эпизодической роли он снял своего сына Скотта.


Деми Мур и Румер Уиллис


В фильме «Стриптиз» вместе с Деми Мур сыграла её дочь Румер.


Брюс Уиллис и Румер Уиллис


Брюс и Аманда сыграли отца и дочь в фильме «Заложник».


Евгений Леонов и Андрей Леонов


В фильме «Обыкновенное чудо» появились Евгений и Андрей Леоновы. Отец сыграл короля, а сын — ученика охотника.


Сьюзан Сарандон и Ева Амурри


В фильме «Сестрички-зажигалки» дочь героини Сьюзан Сарандон сыграла реальная дочь актрисы, Ева Амурри.


Мерил Стрип и Мэми Гаммер


Мерил и её дочка Мэми сыграли экранных мать и дочь в фильме «Рики и Флэш».


Стеллан Скарсгард и Александр Скарсгард


Оба представителя актёрской семьи Скарсгардов появились в фильме «Меланхолия» Ларса фон Триера.


Марк Хэмилл и трое его детей, Нейтан, Гриффин и Челси


Марк Хэмилл — главная звезда «Звёздных войн», а в «Последнем джедае» эпизодические роли нашлись и для его детей.


Кирк Дуглас, Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас


Семейное комбо собралось в фильме «Семейные ценности». Тут снялись сразу три представителя семьи Дугласов.


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Метки: актеры   дети   кино   родственники   роль   съемка   фильм   
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16k
homerchik Час назад
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17k
_Tango_ 3 минуты назад
Мое любимое..
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19k
Юрий Полчаса назад
Мария Миронова с сыном Андреем.
интермедия "Сказки русского леса" 1966.
фильм "Назначение" 1980.
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jfk 53 минуты назад
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Вася Час назад
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38k
Татьяна Юсова Час назад
Фильм "От печали до радости", где Фёдор Добронравов снялся со своими двумя сыновьями Виктором и Иваном.
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Анна Анна 2 часа назад
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337
Алексей Маз Анна Анна Час назад
Мишель Пфайффер и Сирша Ронан в фильме "Я никогда не буду твоей" 2006г. Не знал, что Ронан внебрачная дочь Пфайффер) Это сенсация! Поздравляю!
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16k
Наталья 2 часа назад
"В фильме «Обыкновенное чудо» появились Евгений и Андрей Мироновы. Отец сыграл короля, а сын ученика охотника."
Так Леоновы, или Мироновы?
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