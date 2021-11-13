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10 случаев, когда актёры получали огромные деньги за съёмки в низко оценённых фильмах

10 случаев, когда актёры получали огромные деньги за съёмки в низко оценённых фильмах (13 фото)

Автор:
13 ноября 2021 09:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   гонорар   кино   роль   съемка   фильм   
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Гонорары из этого списка точно входят в топ-50 за всю историю кино, и актёры хорошие, но вот фильмы далеки от их лучших работ, что подтверждается оценками.

Все мы знаем о том, что именитые голливудские кинозвёзды категории А+ часто получают двузначное число миллионов долларов за съёмки в одном взятом фильме. Но при этом совершенно не обязательно, что те фильмы, за которые актёрам заплатили как-то особенно много, будут удачными. Картина может получить негативные отзывы от критиков, низкие оценки от зрителей и при этом ещё и в прокате провалиться. В том числе её могут ругать за плохую игру главных звёзд, но при этом денег у них, разумеется, никто не отнимет.

Мы решили соотнести неуспех нескольких фильмов у зрителей с рекордными гонорарами актёров, которые в них снимались. Промахи бывают у всех, и у перечисленных актёров есть в послужном списке отличные фильмы, за которые они получили куда меньше денег, но факт остаётся фактом.


Мелисса Маккарти за фильм «Охотники за привидениями» (2016)

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Доход актрисы: $14 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 4.4; IMDb 6.5.

Дуэйн Джонсон за фильм «Разлом Сан-Андреас» (2015)

Доход актёра: $20 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.2; IMDb 6.1.


Райан Рейнольдс за фильм «Призрачная шестёрка» (2019)

Доход актёра: $27 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.1; IMDb 6.1.


Арнольд Шварценеггер за фильм «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)

Доход актёра: $29 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.8; IMDb 6.3.

Актёр подписал превентивный контракт, по которому ему должны были выплатить 29 миллионов, даже если фильм в итоге так и не был бы снят.


Марк Уолберг за фильм «Правосудие Спенсера» (2020)

Доход актёра: $30 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.0; IMDb 6.2.


Дензел Вашингтон за фильм «Дьявол в деталях» (2020)

Доход актёра: 40 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.6; IMDb 6.3.

Вашингтон получил дополнительную сумму за то, что фильм вышел на стриминге HBO Max в тот же день, когда его стали показывать в кинотеатрах.


Кэмерон Диаз за фильм «Очень плохая училка» (2011)

Доход актрисы: $42 миллиона.

Оценки: КиноПоиск 6.3; IMDb 5.6.

Многие суммы множатся за счёт того, что актёры получают проценты с прибыли от кассовых сборов, как в этом случае. В качестве гонорара Диаз получила лишь 1 миллион долларов, но фильм более чем в 20 раз окупился в кинотеатрах, хоть и никому особо не понравился.


Адам Сэндлер за фильм «Нелепая шестёрка» (2015)

Доход актёра: $62,5 миллиона.

Оценки: КиноПоиск 5.2; IMDb 4.8.

В 2014 году актёр заключил контракт с Netflix на 4 фильма, по которому получил 250 миллионов долларов, то есть по 62,5 миллиона за каждый отдельный проект. Одним из таких стал первый вестерн в карьере Сэндлера с ужасающими, но вполне привычными для актёра зрительскими оценками.


Харрисон Форд за фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)

Доход актёра: $65 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 6.9; IMDb 6.1.

Чтобы собрать троицу Форд-Спилберг-Лукас для съёмок этого фильма, студия Paramount Pictures согласилась разделить всю прибыль от фильма (после возвращения своих затрат на производство и рекламу) как раз между актёром, режиссёром и продюсером. В итоге получилась огромная сумма, так как фильм собрал более 700 миллионов в прокате.


Джонни Депп за фильм «Алиса в Стране чудес» (2010)

Гонорар: $68 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 7.1; IMDb 6.4.

В России фильм более-менее любим зрителями, но вот на родине он считается довольно средним несмотря на то, что к игре Деппа особо претензий не было.


Том Круз за фильм «Война миров» (2005)

Гонорар: $100 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 7.1; IMDb 6.5.

Актёр подписал контракт, по которому получал 20% от прибыли фильма, и сорвал куш, так как «Война миров» собрала около 600 миллионов долларов. Однако очень многим зрителям не понравился финал картины, и она заняла почётное место одного из проходных фильмов Стивена Спилберга.


Бонус: Уилл Смит за фильм «Люди в чёрном 3» (2012)

Гонорар: $100 миллионов.

Оценки: КиноПоиск 7.2; IMDb 6.8.

Да, у фильма наивысшие оценки среди всех в этом списке, и вообще эта часть была принята лучше, чем сиквел 2002 года и уж тем более недавние «Люди в чёрном: Интернэшнл». Однако это всё ещё середняк и до крутости первой части ему очень далеко, но именно за него Уилл Смит получил рекордные 100 миллионов долларов.

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Метки: актеры   голливуд   гонорар   кино   роль   съемка   фильм   
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13k
Minos Час назад
С удовольствием смотрю фильмы с рейтингом от 6 до 8. И как правило они в итоге для меня лучше, чем распиаренная хрень с рейтингом больше 8. Сейчас это, как правило, или марвеловская чушь, или какая-то хрень с героями из ЛГБТ лиги и пропагандой прочих толерантных ценностей.
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633
liveevil 50 минут назад
Удивляет, что Сэндлер со своей нелепой игрой, до сих пор снимается в кино. И еще приличные бабки заколачивает.
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9k
Andrei 53 минуты назад
Ну, уж если речь зашла о деньгах, то и фильмы надо же оценивать не по рейтингу, а по сборам?
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