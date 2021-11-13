10 случаев, когда актёры получали огромные деньги за съёмки в низко оценённых фильмах

Все мы знаем о том, что именитые голливудские кинозвёзды категории А+ часто получают двузначное число миллионов долларов за съёмки в одном взятом фильме. Но при этом совершенно не обязательно, что те фильмы, за которые актёрам заплатили как-то особенно много, будут удачными. Картина может получить негативные отзывы от критиков, низкие оценки от зрителей и при этом ещё и в прокате провалиться. В том числе её могут ругать за плохую игру главных звёзд, но при этом денег у них, разумеется, никто не отнимет.

Мы решили соотнести неуспех нескольких фильмов у зрителей с рекордными гонорарами актёров, которые в них снимались. Промахи бывают у всех, и у перечисленных актёров есть в послужном списке отличные фильмы, за которые они получили куда меньше денег, но факт остаётся фактом.

Мелисса Маккарти за фильм «Охотники за привидениями» (2016)