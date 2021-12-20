Пассажир заснял разгрузку багажа в аэропорту Внуково

Казалось бы - обычная процедура. Но есть нюанс)
Все по-разному к своей работе. Одни ее фанаты - таких меньшинство. Другие просто отсиживают время в стиле «они делают вид, что платят, а мы - что работаем», не понимаю, но и осуждать не буду, у каждого своя ситуация. А еще одна категория граждан свою работу просто ненавидит.
Яркий пример - грузчики из Внуково.
Рядовая смена в аэропорту, ребята трудятся изо всех сил. Один скидывает сумки с лестницы (некоторые с маркировкой «хрупкое»), а второй швыряет их в авто.
И ни разу не смущаются, что их могут заснять и выложить в сеть. Что и произошло.
Такие вот работнички. Еще удивляемся, что чемоданы пропадают.
Источник:
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Вторая версия. Выгрузка идет из салона, а не из багажного отделения. Все тюки мягкие и примерно одинаковой формы. Одинаково упруго отскакивают от лестницы. Возможно это челночники, которые привезли ширпотреб из Турции.
потому-что для "обычного" багажа есть транспортёры и лифты, а не железная лесенка, как на видео. кроме того, пассажирский "обычный" багаж возят на аэропортовских тележках, а не грузят сразу в грузовик.
т.е. какая-то неясная ситуация. может тут есть кто-то из "внучки" ,и разяъснит?
ещё непонятно, что им мешало грузовичок на 3 метра дальше сдать, и прямо перед лестницей поставить. чо то как-то всё не ясно...
Это удивительная глупость, друзья.
)))