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Пассажир заснял разгрузку багажа в аэропорту Внуково

Пассажир заснял разгрузку багажа в аэропорту Внуково (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: багажа   внуково   грузчик   работа   сумка   
1126
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Казалось бы - обычная процедура. Но есть нюанс)

Все по-разному к своей работе. Одни ее фанаты - таких меньшинство. Другие просто отсиживают время в стиле «они делают вид, что платят, а мы - что работаем», не понимаю, но и осуждать не буду, у каждого своя ситуация. А еще одна категория граждан свою работу просто ненавидит.

Яркий пример - грузчики из Внуково.

Рядовая смена в аэропорту, ребята трудятся изо всех сил. Один скидывает сумки с лестницы (некоторые с маркировкой «хрупкое»), а второй швыряет их в авто.

И ни разу не смущаются, что их могут заснять и выложить в сеть. Что и произошло.

Такие вот работнички. Еще удивляемся, что чемоданы пропадают.

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Метки: багажа   внуково   грузчик   работа   сумка   
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Димка Смола/67 52 минуты назад
Вот дать бы им пызды как следует, утырки
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13k
Limon 18 минут назад
Пассажир заснял разгрузку багажа в аэропорту ВнуковоПосмотреть
Пассажир заснял разгрузку багажа в аэропорту Внуково
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15k
vikklu 18 минут назад
А подогнать ближе к конвейеру пепелац не судьба? Или для этого академии заканчивать надА?
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12k
Bill 23 минуты назад
Вообще-то, багаж из самолеты достают по транспортной ленте. Версия-1: у них там лента сломалась и работяг заставили всё выгружать вручную.
Вторая версия. Выгрузка идет из салона, а не из багажного отделения. Все тюки мягкие и примерно одинаковой формы. Одинаково упруго отскакивают от лестницы. Возможно это челночники, которые привезли ширпотреб из Турции.
Ссылка www.youtube.com
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13k
Вася Полчаса назад
если бы вы знали как кантуют ваш багаж на протяжении времени от чек-ина до складирования) и это касается всех аэропортов, заграничных в том числе. Тяжёлая работа, часто в плохую погоду, часто с перегруженными чемоданами по 30 кг и больше (клиент доплачивает на стойке, но грузчику за это ничего не полагается). не до сантиментов короче. Многие за пару лет спину и суставы убивают напрочь
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26k
Григорий Полчаса назад
На месте руководства аэропорта лишил-бы премии начальника грузчиков, а клоунов на мороз. Это не плохо сделанная работа, а прямой саботаж и вредительство, что может повлечь за собой расходы и суды.
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5k
schmubu 37 минут назад
ситуация не совсем понятная, но понятно, что это не "рядовая", как пишет автор, смена, и не "обычный" рейс/багаж.
потому-что для "обычного" багажа есть транспортёры и лифты, а не железная лесенка, как на видео. кроме того, пассажирский "обычный" багаж возят на аэропортовских тележках, а не грузят сразу в грузовик.
т.е. какая-то неясная ситуация. может тут есть кто-то из "внучки" ,и разяъснит?

ещё непонятно, что им мешало грузовичок на 3 метра дальше сдать, и прямо перед лестницей поставить. чо то как-то всё не ясно...
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9k
Клёст 39 минут назад
Я так понимаю всё происходит прямо под окнами пассажирского терминала?
Это удивительная глупость, друзья.
)))
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