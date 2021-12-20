Пассажир заснял разгрузку багажа в аэропорту Внуково

Яркий пример - грузчики из Внуково.

Рядовая смена в аэропорту, ребята трудятся изо всех сил. Один скидывает сумки с лестницы (некоторые с маркировкой «хрупкое»), а второй швыряет их в авто.

И ни разу не смущаются, что их могут заснять и выложить в сеть. Что и произошло.