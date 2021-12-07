Принц Гарри посоветовал без сожалений бросать нелюбимую работу и стал объектом хейтерских атак

Не мудрствуя лукаво, менеджер королевских кровей порекомендовал читателям бросить нелюбимую работу. Раз она не приносит морального удовлетворения, значит, рано или поздно негативно отразится на психическом здоровье, уверен «гуру от психологии».



Строго говоря, все верно, да и Америка тут не открыта. Но, по всей видимости, Гарри «тонко» намекнул на то, что сейчас люди часто теряют работу из-за локдаунов и прочих последствий пандемии. Вот и рекомендует «Don’t Worry, Be Happy», радуйтесь переменам и ищите свое, близкое по духу дело.