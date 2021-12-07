Принц Гарри посоветовал без сожалений бросать нелюбимую работу и стал объектом хейтерских атак

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Поработав пару лет, британский принц-изгой почувствовал себя «гуру» по вопросам трудоустройства и психологического состояния человека.
Обделенный любовью королевского клана принц Гарри в интервью журналу Fast Company пространно говорил о нелюбимой работе. Нет, не о своей, он-то позиционирует себя как успешного и довольного жизнью человека. Гарри теперь дает советы другим. Собственно, в этом и заключается его «трудовой подвиг».
С марта нынешнего года принц-изгой является сотрудником американского стартапа BetterUp. В его обязанности входит посильное участие в разработке стратегии развития продуктов фирмы, также ему поручено контролировать благотворительные взносы. Но, похоже, любимым делом Гарри стали публичные выступления, где он изрекает глубокомысленные сентенции о том, как важно заботиться о ментальном здоровье.
С марта нынешнего года принц-изгой является сотрудником американского стартапа BetterUp. В его обязанности входит посильное участие в разработке стратегии развития продуктов фирмы, также ему поручено контролировать благотворительные взносы. Но, похоже, любимым делом Гарри стали публичные выступления, где он изрекает глубокомысленные сентенции о том, как важно заботиться о ментальном здоровье.
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Не мудрствуя лукаво, менеджер королевских кровей порекомендовал читателям бросить нелюбимую работу. Раз она не приносит морального удовлетворения, значит, рано или поздно негативно отразится на психическом здоровье, уверен «гуру от психологии».
Строго говоря, все верно, да и Америка тут не открыта. Но, по всей видимости, Гарри «тонко» намекнул на то, что сейчас люди часто теряют работу из-за локдаунов и прочих последствий пандемии. Вот и рекомендует «Don’t Worry, Be Happy», радуйтесь переменам и ищите свое, близкое по духу дело.
Строго говоря, все верно, да и Америка тут не открыта. Но, по всей видимости, Гарри «тонко» намекнул на то, что сейчас люди часто теряют работу из-за локдаунов и прочих последствий пандемии. Вот и рекомендует «Don’t Worry, Be Happy», радуйтесь переменам и ищите свое, близкое по духу дело.
«Многие люди по всему миру торчали на работе, которая не приносила им радости, а теперь ставят на первое место свое психическое здоровье и счастье. Это самое важное», — вещает он.
Но неблагодарные хейтеры в сетях и журналисты ряда традиционных СМИ обиделись. Стали винить советчика в том, что он сам жизни не знает, а других учит. Эх, люди-люди, Гарри-то к вам со всей душой…
Но неблагодарные хейтеры в сетях и журналисты ряда традиционных СМИ обиделись. Стали винить советчика в том, что он сам жизни не знает, а других учит. Эх, люди-люди, Гарри-то к вам со всей душой…
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А что сказал принц Гарри так и осталось загадкой.
Может он сказал «не унывай».
И тут посыпалось: легко не унывать, если ты принц.
Он не говорит " чувак, срочно бросай нелюбимую работу и сваливай в закат".
Он говорит, что уходить с нелюбимой работы полезно для психического здоровья
Предположения каждый делает сам, и мне не надо навязывать свои, выдавая их за мнение автора цитируемых слов.
Будешь тайком по выходным кодить в каком-нибудь съемном доме или отеле... пусть думает, что у тебя любовница!
- Не надоело туалеты в аэропорту мыть? Может найдешь нормальную работу?
- Что? И уйти из авиации???
Автору статьи вопрос... а что если работа не приносит удовлетворения, то надо скрепя сердце терпеть и не менять ее? Страдать всю жизнь на не любимой работе, на которой никогда не добьешься успеха (потому очень мало шансов добиться успеха в том что тебе противно).