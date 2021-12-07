FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5348 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Принц Гарри посоветовал без сожалений бросать нелюбимую работу и стал объектом хейтерских атак

Принц Гарри посоветовал без сожалений бросать нелюбимую работу и стал объектом хейтерских атак (3 фото)

Автор:
07 декабря 2021 17:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бросить   гарри   королевский   менеджер   нелюбимая   принц   работа   советы   
1831
3
Поработав пару лет, британский принц-изгой почувствовал себя «гуру» по вопросам трудоустройства и психологического состояния человека.
Обделенный любовью королевского клана принц Гарри в интервью журналу Fast Company пространно говорил о нелюбимой работе. Нет, не о своей, он-то позиционирует себя как успешного и довольного жизнью человека. Гарри теперь дает советы другим. Собственно, в этом и заключается его «трудовой подвиг».

С марта нынешнего года принц-изгой является сотрудником американского стартапа BetterUp. В его обязанности входит посильное участие в разработке стратегии развития продуктов фирмы, также ему поручено контролировать благотворительные взносы. Но, похоже, любимым делом Гарри стали публичные выступления, где он изрекает глубокомысленные сентенции о том, как важно заботиться о ментальном здоровье.
×
×
Не мудрствуя лукаво, менеджер королевских кровей порекомендовал читателям бросить нелюбимую работу. Раз она не приносит морального удовлетворения, значит, рано или поздно негативно отразится на психическом здоровье, уверен «гуру от психологии».

Строго говоря, все верно, да и Америка тут не открыта. Но, по всей видимости, Гарри «тонко» намекнул на то, что сейчас люди часто теряют работу из-за локдаунов и прочих последствий пандемии. Вот и рекомендует «Don’t Worry, Be Happy», радуйтесь переменам и ищите свое, близкое по духу дело.
«Многие люди по всему миру торчали на работе, которая не приносила им радости, а теперь ставят на первое место свое психическое здоровье и счастье. Это самое важное», — вещает он.

Но неблагодарные хейтеры в сетях и журналисты ряда традиционных СМИ обиделись. Стали винить советчика в том, что он сам жизни не знает, а других учит. Эх, люди-люди, Гарри-то к вам со всей душой…

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: бросить   гарри   королевский   менеджер   нелюбимая   принц   работа   советы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
гены конюха не заглушишь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Hairy. 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений 20 минут назад
Есть у меня один странный фетиш - хочу чтоб моя семья регулярно питалась. Вот эта странность и мешает мне бросить нелюбимую работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 46 минут назад
Статья какая-то однобокая.
А что сказал принц Гарри так и осталось загадкой.
Может он сказал «не унывай».
И тут посыпалось: легко не унывать, если ты принц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Серик Кенжебаев Час назад
Походу он реально дурачок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Андрей Бакеев Час назад
Была бы у меня бабушка английская королева, я б таким коучем стал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz Час назад
Но ведь он сказал правильную вещь. Откуда хейт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun 2 часа назад
Непонятный высер составителя текста, самолично взявшего на себя ответственность объяснять читателям, что именно имел в виду Гарри. Интервью брали? Спрашивали? Уточняли? Или все доказательства - во фразе "судя по всему".

Предположения каждый делает сам, и мне не надо навязывать свои, выдавая их за мнение автора цитируемых слов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
Оля Т. 2 часа назад
Насколько я поняла "нелюбимой работой" он назвал своей многолетний стаж "принца". Ну кому что, но вдали от родственников он реально выглядит счастливее. Даже не смотря на то, что стал образцовым подкаблучником.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 2 часа назад
Ну таких долбо*бов и на фишках хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 2 часа назад
Ну да, глупые люди. Нет бы пошли принцами работать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 часа назад
У нас на фирме всегда имеется пара вакансий для сварщиков. Гарри, вэлком, б.л.я.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
В-ий 2 часа назад
Ну иногда канешна хочется послать все, жениться на принцеске, или даже депутатке какой. Но бл..ь это что, бросить программирование что ле?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 2 часа назад
лучше бы макаку свою чпокал и молчал, манагер хренов.. Отправьте его с выступлением к шахтёрам или фермерам. А ещё лучше, пусть там поработает в дружном коллективе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 2 часа назад
Ну да может он жизни херовой и не знает, и что теперь ему свое мнение нельзя высказать или оно по любому будет не верное?
Автору статьи вопрос... а что если работа не приносит удовлетворения, то надо скрепя сердце терпеть и не менять ее? Страдать всю жизнь на не любимой работе, на которой никогда не добьешься успеха (потому очень мало шансов добиться успеха в том что тебе противно).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Советы для тех, кто привык раздавать советы Советы для тех, кто привык раздавать советы Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях На заметку hh.ru: китаянка так хотела работать в России, что не побоялась вплавь пересечь Амур На заметку hh.ru: китаянка так хотела работать в России, что не побоялась вплавь пересечь Амур 20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни 20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотограф и модели: 40 лет спустя
1
39
Фотограф и модели: 40 лет спустя
Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения
0
64
Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят...
Набирающие популярность в сообществах
Россияне стали намного чаще обращаться к психологам и психотерапевтам
1
54
Россияне стали намного чаще обращаться к психологам и психотерапевтам
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
0
8
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#Ynews#кино#СССР#автомобили#Жизнь#нападение
#фото#животные#интересное#люди#история#в мире#Россия#новости#вкусно#позитив
#интересно#ватермарк#картинки#приколы#аварии#подборка#Москва#автомир#коты#как приготовить

На что жалуетесь?

Вернуться