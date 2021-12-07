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Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний кошмар еще в памяти

Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний кошмар еще в памяти (17 фото)

Автор:
07 декабря 2021 11:20
Сообщество : Юмор
Метки: корпоратив   мем   новый год   офис   праздник   прикол   работа   смех   
2543
17
Совсем скоро стартуют новогодние корпоративы - 2021/2022. Наш совет - пропустить данное мракобесие! Если все же собрались посетить праздник, который растопчет чувство вашего собственного достоинства, то хотя бы просмотрите перед этим данный пост.
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Метки: корпоратив   мем   новый год   офис   праздник   прикол   работа   смех   
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14  комментариев
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36k
jonnyD 56 минут назад
Вангую : год тигра , половина дур припрется в леопардовых лосинах .
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13k
motorocker 12 минут назад
Я до начала корпоратива был навеселе и меня вынесли, до того как он начался, не пришлось краснеть, как тем кто уже во время нарезался и устраивал безобразия.
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207
capbutt 23 минуты назад
п. 9 - Отдых: по 16шт гвоздодёров, перфораторов и елдаков резиновых..?... Это что же там за работа, если такой отдых требуется? Да нунах! Я увольняюсь сразу и без отработки!!!
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18k
Luc72 Полчаса назад
Верхняя фотка напомнила анекдот конца самого начала 90-х, когда был тотальный дефицит всего и талоны.
- В ближайший продуктовый магазин завезли колбасу. Были слышны крики и раздавались одиночные выстрелы...
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5k
ZmeyUA Полчаса назад
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3k
V2.Smirnov Полчаса назад
Изучить WH40K и нарядиться демонеткой.

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697k
NAZARETH 42 минуты назад
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60
В-ий 57 минут назад
уже лет 15 собираюсь пойти и вдуть там начальнице. но пока решимость не оформилась окончательно. так что не хожу и бухаю дома один. тоже неплохо
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13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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24k
Владимир Час назад
Мне на новогоднем корпоративе как то нос сломали. Не помню кто, не помню почему.. И что вообще там было не помню.
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