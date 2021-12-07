Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний кошмар еще в памяти

Кто эти люди?

Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез

20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе

Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств

Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу

Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей