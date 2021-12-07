Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний кошмар еще в памяти

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Совсем скоро стартуют новогодние корпоративы - 2021/2022. Наш совет - пропустить данное мракобесие! Если все же собрались посетить праздник, который растопчет чувство вашего собственного достоинства, то хотя бы просмотрите перед этим данный пост.
1. Начнем пост с тех смельчаков, которые по собственному желанию посещают новогодние корпоративы
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7. Еще несколько необычных костюмов, которые сделают вас главными звездами новогоднего корпоратива
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