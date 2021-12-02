Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок

В Японии буквально культ переработок и из-за него произошло много громких кароси. Но самым известным и резонансным стало самоубийство 24-летней Мацури Такахаси. После выпуска из Токийского университета, в 2015 году она стала работать в отделе интернет-рекламы компании Dentsu. В компании переработки стали твердой частью корпоративной культуры. Она работала 8 месяцев, за каждый из которых накопилось около 105 часов сверхурочной работы. Такахаси обо всем, что с ней происходит, писала в Твиттер: о том, что она проводит в офисе по 20 часов в день, что "не знает, для чего живет, и не может больше смеяться". 25 декабря 2015 года Мацури покончила с собой, оставив записку: "Почему все должно быть так сложно?"