Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок

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Кароси - это смерть, наступившая в результате стресса и переработок. С этим явлением Япония столкнулась еще в 1970-е годы. В 2020 году в стране было совершено 1918 самоубийств, связанных с проблемами на работе.
Каждое 23 ноября в Японии отмечают День благодарности труду. В этот день японцы благодарят друг друга за работу и вклад в развитие общества. В 2019 году в Токио в этот день проводили церемонию "оплакивания неиспользованных оплачиваемых отпусков", чтобы побудить работников к более частому отдыху. Было приготовлено 300 фонарей, с напечатанными посланиями японцев. 30-летняя женщина, например, написала, что ей из-за работы пришлось перенести празднование дня рождения дочери с мая на декабрь.
Мужчина написал следующее: "Я крикнул своему другу: "Что для тебя важнее, наша дружба или твоя работа?" Сначала он ответил: "Извини, я не могу выбрать". Последовало долгое молчание, как в одной известной викторине, после чего он сказал: "Моя работа". На этом наша дружба закончилась".
Мужчина написал следующее: "Я крикнул своему другу: "Что для тебя важнее, наша дружба или твоя работа?" Сначала он ответил: "Извини, я не могу выбрать". Последовало долгое молчание, как в одной известной викторине, после чего он сказал: "Моя работа". На этом наша дружба закончилась".
Фонари символизировали дух неиспользованных отпусков - его "оплакали", а потом "очистили" молитвами приглашенного буддийского священника. "Мы хотели, чтобы люди с помощью фонарей визуализировали, чем они могут заняться в отпуске. Суровые условия труда приводят к проблемам с психическим здоровьем и к смерти. Для Японии это очень большая проблема", - пояснил значение акции креативный директор организатора церемонии Ningen Inc Сибору Янаме.
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Хироши Оно, профессор университета Хитоцубаси, который специализируется на культуре труда Японии, отказ от отдыха и переработки - это продукт периода Сева, эпохи императора Хирохито (с 1926 по 1989 года). В те времена мужчины были поглощены корпоративной жизнью, а женщины заботились о доме, о семье и о мужниных потребностях. Во время правления Хирохито на страну обрушился голод Второй Мировой войны, атомные бомбардировки Нагасаки и Хиросимы, а с начала 1950-х - феноменальный рост экономики, который называли "чудом".
После подписания акта о капитуляции Япония, цитируя журналистку Каори Седзи, "нашла единственный выход из трясины поражений - работать как сумасшедшая и никогда не останавливаться". Японская техника стала символом качества во всем мире, культура страны постоянно экспортируется на Запад в виде музыки, моды, анимации, еды.
После подписания акта о капитуляции Япония, цитируя журналистку Каори Седзи, "нашла единственный выход из трясины поражений - работать как сумасшедшая и никогда не останавливаться". Японская техника стала символом качества во всем мире, культура страны постоянно экспортируется на Запад в виде музыки, моды, анимации, еды.
Кароси
Бывший премьер-министр Японии Сигэру Есида, с которым связывают подъем страны после войны, поддержал концепцию "пожизненного найма". Это значило, что сотрудники продвигались по карьерной лестнице и получали все новые и новые навыки внутри одной компании. И тогда же возник принцип постоянной сверхурочной работы на благо корпорации. Уходить раньше руководства - ни в коем случае, а лучше задержаться в офисе на два-три часа. И в 1969 году была зарегистрирована первая смерть от инсульта в результате рабочего переутомления. Смерть стала постоянным спутником корпоративной Японии и в 1970-е появился термин "кароси" - смерть от переработки и стресса на рабочем месте.
Уже к 2011 году количество самоубийств, которые совершили японцы из-за проблем с работой составило 2689 случаев. В 2020 было зафиксировано 1918 случаев. Опираясь на статистику 2015 года, японцы, скончавшиеся от мозговой или сердечной недостаточности, работали более 80 сверхурочных часов в месяц, а те, кто покончил с собой - больше 100.
Некий японский инженер в 2019 году рассказал в интервью ВВС, что за год у него было всего 2 дня отпуска. Он имеет право на 20-дневный отдых каждый день, но для него, как и для превалирующего большинства коллег, долгий отпуск - это худшее" "Атмосфера на рабочем месте не позволяет [отдыхать], - говорит инженер, - я не хочу, чтобы мой менеджер плохо отзывался обо мне из-за того, что я взял выходной. Легче просто работать".
В Японии буквально культ переработок и из-за него произошло много громких кароси. Но самым известным и резонансным стало самоубийство 24-летней Мацури Такахаси. После выпуска из Токийского университета, в 2015 году она стала работать в отделе интернет-рекламы компании Dentsu. В компании переработки стали твердой частью корпоративной культуры. Она работала 8 месяцев, за каждый из которых накопилось около 105 часов сверхурочной работы. Такахаси обо всем, что с ней происходит, писала в Твиттер: о том, что она проводит в офисе по 20 часов в день, что "не знает, для чего живет, и не может больше смеяться". 25 декабря 2015 года Мацури покончила с собой, оставив записку: "Почему все должно быть так сложно?"
А в компании Dentsu этот случай не единственный. В 1991 году молодой сотрудник покончил с собой, после чего суд обязал компанию улучшить условия труда, но компания требование не выполнила. После смерти Такахаси правительство страны взяло сложившуюся ситуацию под свой контроль. Президент компании Тадаши Исии подал в отставку со словами: "переработки - это то, чего нельзя допускать" и пересмотр рабочей культуры начался по всей стране.
В 2018 году правительство Японии приняло Закон о реформе рабочего режима. Согласно закону работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортные условия труда, следить за количеством сверхурочных часов и повысить зарплату , если они будут.
В 2018 году правительство Японии приняло Закон о реформе рабочего режима. Согласно закону работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортные условия труда, следить за количеством сверхурочных часов и повысить зарплату , если они будут.
Искоренить кароси полностью пока не удалось
Через недолгое время посыле смерти Мацури Такахаси Японское правительство объявило о запуске кампании Premium Friday. В каждую последнюю пятницу месяца сотрудники всех компаний могут уйти домой после 15:00, чтобы провести время с семье, отдохнуть - так гласило правило кампании. Опросили 155 респондентов и 45% из них даже и не собирались внедрять новые правила. Программа началась в 2017 году и для японцев прошла практически незамеченной. Когда Министерство экономики, торговли и промышленности в 2019 году написали в своем Твиттере, что кампания Premium Friday отметила свой двухлетний юбилей, я японцы шутили: "Неужели программа все еще продолжается?"
Хелен Макнотан, старший преподаватель международного бизнеса и менеджмента Лондонского университета SOAS:
"Согласно исследованиям, миллениалы в Японии чуть менее склонны к риску, чем их отцы и деды, когда дело касается работы. Они могут сказать, что отвергают трудоголизм, но большинство из них стремится занять хорошо оплачиваемую должность с высоким статусом, который традиционно гарантирует пожизненную работу в одной и той же компании. Учитывая, что только 3% мужчин в Японии берут полный отпуск по уходу за ребенком, неверно предполагать, что большая часть сотрудников-миллениалов в стране разделяют европейскую одержимость балансом между работой и личной жизнью".
"Согласно исследованиям, миллениалы в Японии чуть менее склонны к риску, чем их отцы и деды, когда дело касается работы. Они могут сказать, что отвергают трудоголизм, но большинство из них стремится занять хорошо оплачиваемую должность с высоким статусом, который традиционно гарантирует пожизненную работу в одной и той же компании. Учитывая, что только 3% мужчин в Японии берут полный отпуск по уходу за ребенком, неверно предполагать, что большая часть сотрудников-миллениалов в стране разделяют европейскую одержимость балансом между работой и личной жизнью".
Источник:
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Метки: Жизнь Переработка Япония интересное истории работа факты
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Японский - ты и фирма семья, она тебя любит, скидки там на покупку квартиры\машины. Ты вкалываешь как прокляты, сверхурочные само собой, как ты можешь покинуть фирму - ты же семья! В итоге ты там живешь...
Американская - платят нормально, все по часам строго, только вот только если прознают про недуг или там есть возможность поставить место тебя автомат - безжалостно выпинывают.
А у тебя вся жизнь в кредит, так уж устроенная у амеров жизнь. В итоге постоянный стресс, как бы не выпнули...
Ну и российская... это я вам без конспекта.
Нанимают работника, все красиво, и говорят, надо делать то и то, а еще и вот это. За те же деньги.
Обещают горы. Чел рвет жопу.
В итоге через годик чел понимает что на нем ездят и при первом возмущении его под зад.
За забором дохера.
А что нет квалифицированных кадров - на остальных еще навешивают.
Ну и по кругу.
Почитайте рассказы русских, которые там поработали или эмигрантов.
Все это - игра на публику: начальников и коллег.
Например здесь "Русские пользователи рассказали, каково работать в Японии" https://yandex.ru/turbo/trinixy.ru/s/198101-russkie-polzovateli-rasskazali-kakovo-rabotat-v-yaponii.htmlhttps://yandex.ru/turbo/trinixy.ru/s/198101-russkie-polzovateli-rasskazali-kakovo-rabotat-v-yaponii.html
" Некоторые японцы не тратят время на университет и сразу после школы идут работать, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Нередки случаи, когда японец без образования к 25 годам получает должность намного лучше, чем выпускник хорошего университета.
Японцы работают много, но не из-за того, что действительно много работы, а потому, что просто растягивают время, чтобы в глазах начальства выглядеть старательными служащими. Дело, которое можно сделать за час, они растянут на целый день. Не нужно работать в поте лица, нужно только показать, что старательно работаешь.
Японцы не пытаются проявить инициативу или как-то высказать свое мнение они живут по принципу «начальник подчиненный». Другими словами, работая в японской фирме, надо уметь держать язык за зубами, показывать старание и делать то, что просят."
Да много чего подобного
PS Сдается мне, это все про работников, которых у нас называют "офисный планктон". Не думаю, что с таким подходом талантливый инженер сконструирует хорошую машину, придумает новую технологию для микроэлектроники и т.д.
От работы кони дохнут.
Всех денег не заработать.
Солдат спит, служба идет.
Хорошо не жили, не надо и начинать.
На свободную шею всегда хомут найдется.
Кто везет-на том и возят.
В колхозе больше всех работала лошадь,но председателем не стала.
Были бы руки-а работу дадут.
Всю работу не переделаешь.
От трудов праведных не нажить палат каменных.
От работы не будешь богат, а будешь горбат.
Один пашет, а семеро руками машут.
Или поправьте текст....
Ну нах такую жизнь.
Почему?
Потому что после работы бОльшая часть людей идёт зарабатывать деньги, и на выходных, и в отпусках, на других работах.
Кто не нашёл приработок - вкалывают на подсобном хозяйстве.
И ещё слышат со всех сторон - "русские ленивые!".
Когда пожарный, после суток дежурства, заливает кому-то фундамент на участке, то это в переработку не идёт. Это так, к примеру.
P.S. Гоните вы этих янков со своего острова и будет вам счастье ..
И с Россией мирный договор подпишите сразу !
Что то так мужики думаю ..
P.S. Где то на Филиппинах, лет 30 назад сдался последний японский солдат и то по приказу своего командира ..Он наверное в шоке был во что превратилась Япония
И да, у настоящих самураев был Кодекс Сюдо. Это мальчиков в жопы "бать. Но ты продолжай ими восхищаться.
И да-можешь еще повосхищаться всякими бандеровцами и лесными братьями- они тоже,как ссаный онода оружие не бросили,а продолжали убивать мирное население.
Ну и по твои словам- "в Германии уже давно извели настоящих ССовцев. Так,работяги-роботы"...
Спасибо бабушке меркель хе хе
Германию доили сперва евреи ,с сша ..Теперь арабы и турки .
А ГДР была успешной страной и понимала к чему нужно стремиться ..Мы сними стали почти "братьями" и они были самыми преданными Союзниками из всех стран СЭВ !
Медики в России не зря говорят: "На одну ставку есть нечего, на две - некогда."
Любимый КЗОТ позволял работать 2.25 ставки.
Плюс "по производственной необходимости" - "с оплатой за фактически отработанные часы".
Спала в автобусе по дороге на работу.