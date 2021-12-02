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Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок

Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок (10 фото)

Автор:
02 декабря 2021 19:07
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Переработка   Япония   интересное   истории   работа   факты   
1803
10
Кароси - это смерть, наступившая в результате стресса и переработок. С этим явлением Япония столкнулась еще в 1970-е годы. В 2020 году в стране было совершено 1918 самоубийств, связанных с проблемами на работе.
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Метки: Жизнь   Переработка   Япония   интересное   истории   работа   факты   
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25  комментариев
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4k
Allmaster 2 часа назад
Давным давно нам лектор говорил, есть 3 формы корпоративного участия.
Японский - ты и фирма семья, она тебя любит, скидки там на покупку квартиры\машины. Ты вкалываешь как прокляты, сверхурочные само собой, как ты можешь покинуть фирму - ты же семья! В итоге ты там живешь...
Американская - платят нормально, все по часам строго, только вот только если прознают про недуг или там есть возможность поставить место тебя автомат - безжалостно выпинывают.
А у тебя вся жизнь в кредит, так уж устроенная у амеров жизнь. В итоге постоянный стресс, как бы не выпнули...
Ну и российская... это я вам без конспекта.
Нанимают работника, все красиво, и говорят, надо делать то и то, а еще и вот это. За те же деньги.
Обещают горы. Чел рвет жопу.
В итоге через годик чел понимает что на нем ездят и при первом возмущении его под зад.
За забором дохера.
А что нет квалифицированных кадров - на остальных еще навешивают.
Ну и по кругу.
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5k
Zhora 5 минут назад
Если у них так всё тяжело на работе, то почему тогда средняя продолжительность жизни у японцев самая высокая в мире ?
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2k
Frank Borman 7 минут назад
Японское кароси оказалось совсем некароси - японцы мрут, как мухи, от перерабоси.
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34k
Гёз Уленшпигель 16 минут назад
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430
Алексей 17 минут назад
25 лет назад мой друг задал мне вопрос "ты работаешь чтобы жить, или живёшь чтобы работать?"
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68k
Пётровыч 18 минут назад
Японцы рабы США, вот и причина.
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14k
vikklu 18 минут назад
Танунафиг.
Ипись он в рот, родной завод и это правильно. Здоровье и семья дороже. Мне нравится, как амеры работают, неспеша, вдумчиво и без брака. Это святое, брак не должен покинуть пределы завода. Овертаймы по просьбе руководства да, но не наглеть. Эт только мексы с китайцами по 12 часов годами работать могут. Им бабло застилает разум.
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18k
Luc72 23 минуты назад
Это психология у них такая сложилась.
Почитайте рассказы русских, которые там поработали или эмигрантов.
Все это - игра на публику: начальников и коллег.

Например здесь "Русские пользователи рассказали, каково работать в Японии" https://yandex.ru/turbo/trinixy.ru/s/198101-russkie-polzovateli-rasskazali-kakovo-rabotat-v-yaponii.htmlhttps://yandex.ru/turbo/trinixy.ru/s/198101-russkie-polzovateli-rasskazali-kakovo-rabotat-v-yaponii.html

" Некоторые японцы не тратят время на университет и сразу после школы идут работать, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Нередки случаи, когда японец без образования к 25 годам получает должность намного лучше, чем выпускник хорошего университета.

Японцы работают много, но не из-за того, что действительно много работы, а потому, что просто растягивают время, чтобы в глазах начальства выглядеть старательными служащими. Дело, которое можно сделать за час, они растянут на целый день. Не нужно работать в поте лица, нужно только показать, что старательно работаешь.

Японцы не пытаются проявить инициативу или как-то высказать свое мнение они живут по принципу «начальник подчиненный». Другими словами, работая в японской фирме, надо уметь держать язык за зубами, показывать старание и делать то, что просят."

Да много чего подобного

PS Сдается мне, это все про работников, которых у нас называют "офисный планктон". Не думаю, что с таким подходом талантливый инженер сконструирует хорошую машину, придумает новую технологию для микроэлектроники и т.д.
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16k
Delhana 47 минут назад
А нах так жить? Вот реально, сдохнуть на работе, от работы, или нагнуть систему и самовыпилиться. Та в жопу японский образ жизни.
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60k
Опиум для народа 53 минуты назад
Работа не волк, в лес не убежит.
От работы кони дохнут.
Всех денег не заработать.
Солдат спит, служба идет.
Хорошо не жили, не надо и начинать.
На свободную шею всегда хомут найдется.
Кто везет-на том и возят.
В колхозе больше всех работала лошадь,но председателем не стала.
Были бы руки-а работу дадут.
Всю работу не переделаешь.
От трудов праведных не нажить палат каменных.
От работы не будешь богат, а будешь горбат.
Один пашет, а семеро руками машут.

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79
ЛикБез 55 минут назад
Я тоже ТАК ХОЧУ!!!!!!!!!!!!!!!!
Или поправьте текст....
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
Рабство узаконенное государством это называется.
Ну нах такую жизнь.
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49k
doker Час назад
В России переработок поменьше.
Почему?
Потому что после работы бОльшая часть людей идёт зарабатывать деньги, и на выходных, и в отпусках, на других работах.
Кто не нашёл приработок - вкалывают на подсобном хозяйстве.
И ещё слышат со всех сторон - "русские ленивые!".
Когда пожарный, после суток дежурства, заливает кому-то фундамент на участке, то это в переработку не идёт. Это так, к примеру.
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415
Mixan Час назад
А еще сегодня смотрел докфильм ..У японцев есть такие фирмы ,которые устраивают мужикам "пошли все нафиг" ! Короче они просто исчезают от всех и в одиночестве отсиживаются ..И их никто не ищет ,понимая и принимая это состояние душевное ..Короче извращенцы там уже все .
P.S. Гоните вы этих янков со своего острова и будет вам счастье ..
И с Россией мирный договор подпишите сразу !
Что то так мужики думаю ..
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Я беру положенный отпуск 30 дней и еще в год по 3-4 больничных по 2 недели и пошли все на х@уй-у меня от компа глаза болят
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415
Mixan 2 часа назад
Ну скажу с сарказмом ..США контрибуции нужно платить и в Японии уже давно извели настоящих самураев ..Так работяги-роботы
P.S. Где то на Филиппинах, лет 30 назад сдался последний японский солдат и то по приказу своего командира ..Он наверное в шоке был во что превратилась Япония
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415
Mixan Опиум для народа 4 минуты назад
В Германии уже настоящих немцев уже давно нет ,так всякие арабы и турки и русские немцы которые еще не сбежали ..
Спасибо бабушке меркель хе хе
Германию доили сперва евреи ,с сша ..Теперь арабы и турки .
А ГДР была успешной страной и понимала к чему нужно стремиться ..Мы сними стали почти "братьями" и они были самыми преданными Союзниками из всех стран СЭВ !
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1
Сиселюб 2 часа назад
Бредятина. Больше всего переработок как ни странно в Мексике, а Япония даже России уступает. Автор, учи матчасть
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