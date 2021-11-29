На заметку hh.ru: китаянка так хотела работать в России, что не побоялась вплавь пересечь Амур

23-летняя жительница Китая спрыгнула с теплохода в реку и доплыла до нашей границы. Когда очень хочется работать. Когда очень хочется в Россию.
Рубрика "Жить в России" заиграла новыми красками. Как сообщает сайт прокуратуры Амурской области, эта история произошла еще летом. Побег в российский Благовещинск в поисках работы и лучшей жизни, хитрая китаянка из города Хейхэ запланировала заблаговременно.
Сначала она купила билет на прогулку на теплоходе по реке Амур, во время которой "визуально определила место максимального приближения к российскому берегу". В тот же день вечером она снова села на прогулочный теплоход, но уже с целью побега из родной страны.
Как сообщает сайт прокуратуры, в момент когда теплоход был недалеко от российской границы, девушка спрыгнула в воду и вплавь пересекла Государственную границу Российской федерации, проходящую по линии главного форватера реки Амур.
Бесстрашную соискательницу вакансий в России прямо на берегу встретили сотрудники Погрануправления ФСБ России по Амурской области. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «пересечение Государственной границы без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ». По российскому законодательству ей грозит до двух лет лишения свободы.
Источник:
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Конечно если не везёшь что нибудь "эдакое"...
Поэтому мадам что то "эдакое" скинула перед приёмкой на берегу. Либо - её банально выкинули из катера...за ненадобностью
Автор - китаец?