На заметку hh.ru: китаянка так хотела работать в России, что не побоялась вплавь пересечь Амур

Рубрика "Жить в России" заиграла новыми красками. Как сообщает сайт прокуратуры Амурской области, эта история произошла еще летом. Побег в российский Благовещинск в поисках работы и лучшей жизни, хитрая китаянка из города Хейхэ запланировала заблаговременно.

Сначала она купила билет на прогулку на теплоходе по реке Амур, во время которой "визуально определила место максимального приближения к российскому берегу". В тот же день вечером она снова села на прогулочный теплоход, но уже с целью побега из родной страны.

Как сообщает сайт прокуратуры, в момент когда теплоход был недалеко от российской границы, девушка спрыгнула в воду и вплавь пересекла Государственную границу Российской федерации, проходящую по линии главного форватера реки Амур.