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На заметку hh.ru: китаянка так хотела работать в России, что не побоялась вплавь пересечь Амур

На заметку hh.ru: китаянка так хотела работать в России, что не побоялась вплавь пересечь Амур (2 фото)

Автор:
29 ноября 2021 13:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Благовещеск   Россия   амур   китаянка   работа   река   фсб   
947
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23-летняя жительница Китая спрыгнула с теплохода в реку и доплыла до нашей границы. Когда очень хочется работать. Когда очень хочется в Россию.

Рубрика "Жить в России" заиграла новыми красками. Как сообщает сайт прокуратуры Амурской области, эта история произошла еще летом. Побег в российский Благовещинск в поисках работы и лучшей жизни, хитрая китаянка из города Хейхэ запланировала заблаговременно.

Сначала она купила билет на прогулку на теплоходе по реке Амур, во время которой "визуально определила место максимального приближения к российскому берегу". В тот же день вечером она снова села на прогулочный теплоход, но уже с целью побега из родной страны.

Как сообщает сайт прокуратуры, в момент когда теплоход был недалеко от российской границы, девушка спрыгнула в воду и вплавь пересекла Государственную границу Российской федерации, проходящую по линии главного форватера реки Амур.

Бесстрашную соискательницу вакансий в России прямо на берегу встретили сотрудники Погрануправления ФСБ России по Амурской области. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «пересечение Государственной границы без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ». По российскому законодательству ей грозит до двух лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Благовещеск   Россия   амур   китаянка   работа   река   фсб   
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519
zenon 22 минуты назад
Так там мост стоит и свободно можно переходить куда понравится.
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6k
Alex Полчаса назад
До двух лет... Ну так и так осталась в России!
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12k
Великий Кормчий 42 минуты назад
Там границу перейти через кпп - проблем нет.
Конечно если не везёшь что нибудь "эдакое"...
Поэтому мадам что то "эдакое" скинула перед приёмкой на берегу. Либо - её банально выкинули из катера...за ненадобностью
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17k
nobody® 51 минуту назад
Ловите капитана теплохода за соучастие
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15k
Вася Александрович 51 минуту назад
До-до. В Китае зарплаты в разы выше.
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5k
Lucky 56 минут назад
Что-то какая-то мутная история и попахивает очередно пропогандой на тему "как в России все хорошо". Какой смысл прыгать в воду, если из Китая народ толпами приезжает в Россию без всяких проблем? Конечно можно предположтить, что ее не выпускали именно китайские пограничники. Но здесь всплывает другой вопрос - а почему именно они ее не выпускали?
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75
Старый Dead 57 минут назад
"маКСМального приблЕжения**
Автор - китаец?
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1k
好狼 Час назад
Да не, похоже бурятка берега попутала!
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