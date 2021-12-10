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Женщину настолько достал начальник, что она взорвала рабочее место

Женщину настолько достал начальник, что она взорвала рабочее место (3 фото)

Автор:
10 декабря 2021 16:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   начальник   новости   преступление   работа   события   
1736
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Она руководила складом и придирки начальника вывели ее из себя, доведя до преступления.
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На видео с камер наблюдения видно, как 38-летняя Энн Срия ходит между рядами контейнеров, держа в руках клочки бумаги и зажигалку. Потом она поджигает бумагу и бросает ее на картонную коробку с маслом. На другой записи можно увидеть, как один из контейнеров начинает возгораться и огонь перекидывается на соседние ряды.
После ареста Энн не стала отрицать поджог. Она сказала, что на этот поступок ее толкнул стресс от общения с 65-летним руководителем, который на нее постоянно жаловался. Энн отработала в компании девять лет и сказала, что не могла предположить, что пожар будет таким разрушительным и уж точно не планировала взрывать рабочее место. Начальник в свою очередь сказал, что всегда был вежлив с сотрудницей.

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Метки: в мире   начальник   новости   преступление   работа   события   
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8  комментариев
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760
vijilante 2 часа назад
Красава ! Теперь пусть подаёт на начальника в суд - мол он,сучара, её до этого довёл.
И на психушку пущай косит - всё ж дешевле чем платить и на нары отправится.
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4k
livaneth 7 минут назад
Великолепно она понимала, какой будет результат.
Она только надеялась, что записи с камер наблюдения хранятся в том же помещении и сгорят вместе со всем складом.
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120
Nаnе First NameLаst 39 минут назад
Ой дууууура. Каким органом она думала, когда поджигала?
Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы...
Ссылка www.youtube.com
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962
Миша 42 минуты назад
Есть женщины в таиландских селеньях... (отрывок из поэмы)


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600
Mixan 42 минуты назад
Женский гнев беспощаден и непредсказуем ..хе хе И упаси Господи нарваться на него
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29k
a.fey Час назад
На сколько несчастными сейчас почувствовали себя те, кто работает из дома.
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