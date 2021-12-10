Женщину настолько достал начальник, что она взорвала рабочее место

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Она руководила складом и придирки начальника вывели ее из себя, доведя до преступления.
Сотрудница склада моторного масла в таиландской провинции Накхонпатхом, устроила поджог помещения, который привел к взрыву. На складе хранились тысячи литров масла.
Сотрудница склада моторного масла в таиландской провинции Накхонпатхом, устроила поджог помещения, который привел к взрыву. На складе хранились тысячи литров масла.
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На видео с камер наблюдения видно, как 38-летняя Энн Срия ходит между рядами контейнеров, держа в руках клочки бумаги и зажигалку. Потом она поджигает бумагу и бросает ее на картонную коробку с маслом. На другой записи можно увидеть, как один из контейнеров начинает возгораться и огонь перекидывается на соседние ряды.
После ареста Энн не стала отрицать поджог. Она сказала, что на этот поступок ее толкнул стресс от общения с 65-летним руководителем, который на нее постоянно жаловался. Энн отработала в компании девять лет и сказала, что не могла предположить, что пожар будет таким разрушительным и уж точно не планировала взрывать рабочее место. Начальник в свою очередь сказал, что всегда был вежлив с сотрудницей.
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И на психушку пущай косит - всё ж дешевле чем платить и на нары отправится.
Она только надеялась, что записи с камер наблюдения хранятся в том же помещении и сгорят вместе со всем складом.