Женщину настолько достал начальник, что она взорвала рабочее место

После ареста Энн не стала отрицать поджог. Она сказала, что на этот поступок ее толкнул стресс от общения с 65-летним руководителем, который на нее постоянно жаловался. Энн отработала в компании девять лет и сказала, что не могла предположить, что пожар будет таким разрушительным и уж точно не планировала взрывать рабочее место. Начальник в свою очередь сказал, что всегда был вежлив с сотрудницей.