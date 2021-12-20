"Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, но тот встал и пошел похмеляться

Настоящая сказка о зиме, мужиках и русском характере.
Обычная история с неожиданным финалом завирусилась в соцсетях. Дорожные рабочие, расчищая снег, обнаружили насмерть замерзшего мужика. Автор видео, показывая на скрючившегося бедолагу, с сочувствием рассказывает о страшной находке: «Оп, оп, чик, х*як: лежит н***й — остыл».
Работяги вызвали полицию, катафалк для перевозки тела и приостановили работу, однако дальнейшее потрясло даже видавших виды мужиков. "Труп" неожиданно встал и несмелой походкой побрел прочь из сугроба.
Рабочий, комментирующий видео, судя по его голосу, был потрясен. Высказав «п***рмоту тупорогому» все, что он о нем думает, дорожник, мы надеемся, пожелал-таки ему доброго пути.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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