"Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, но тот встал и пошел похмеляться

Обычная история с неожиданным финалом завирусилась в соцсетях. Дорожные рабочие, расчищая снег, обнаружили насмерть замерзшего мужика. Автор видео, показывая на скрючившегося бедолагу, с сочувствием рассказывает о страшной находке: «Оп, оп, чик, х*як: лежит н***й — остыл».

Работяги вызвали полицию, катафалк для перевозки тела и приостановили работу, однако дальнейшее потрясло даже видавших виды мужиков. "Труп" неожиданно встал и несмелой походкой побрел прочь из сугроба.

Рабочий, комментирующий видео, судя по его голосу, был потрясен. Высказав «п***рмоту тупорогому» все, что он о нем думает, дорожник, мы надеемся, пожелал-таки ему доброго пути.