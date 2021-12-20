FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3691 пост • 1114 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, но тот встал и пошел похмеляться

"Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, но тот встал и пошел похмеляться (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 07:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дорожные работы   замерз в снегу   ошибочка вышла   полиция   расчистка снега   сугроб   
1597
1
1

Настоящая сказка о зиме, мужиках и русском характере.

Обычная история с неожиданным финалом завирусилась в соцсетях. Дорожные рабочие, расчищая снег, обнаружили насмерть замерзшего мужика. Автор видео, показывая на скрючившегося бедолагу, с сочувствием рассказывает о страшной находке: «Оп, оп, чик, х*як: лежит н***й — остыл».


Работяги вызвали полицию, катафалк для перевозки тела и приостановили работу, однако дальнейшее потрясло даже видавших виды мужиков. "Труп" неожиданно встал и несмелой походкой побрел прочь из сугроба.

Рабочий, комментирующий видео, судя по его голосу, был потрясен. Высказав «п***рмоту тупорогому» все, что он о нем думает, дорожник, мы надеемся, пожелал-таки ему доброго пути.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   дорожные работы   замерз в снегу   ошибочка вышла   полиция   расчистка снега   сугроб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алксандр Шевченко Час назад
Хороший у него ангел хранитель, а сам дурачок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
254
Сигизмунд Лазаревич 2 минуты назад
это дорожного рабочего надо в сугробе прикопать, толку и пользы от него нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Ямщик 56 минут назад
У нас такой жил по соседству..... Один раз грейдер его откинул, который снег расчищал, так грейдеоист чуть инфаркт не получил, а второй раз упал в ручеёк после празднования Нового года и лежал там по пояс, а вторая половина вмёрзла в прибрежный лёд, тоже думали -труп, а он живой))) А умер летом, во время очередного «фестиваля», но до 80-ти дожил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 56 минут назад
А не разбудили бы случайно - замёрз бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
semsi Час назад
вот только ляжешь отдохнуть, а тебя с матюгами поднимают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
910
Игорь Меншиков Час назад
Збсь наверно недавно лег, так бы точно окачурился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт Час назад
В 90-е с мужиком работал, прозвище у него было Маклауд, а всё потому, что както напился так, что его признали мёртвым и отвезли в морг, он там через какое то время очухался и начал шарашиться, напугал до усрачки дежурную, да и сам седых волос заработал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался "И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции "И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60941



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
1
156
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
5
253
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
Набирающие популярность в сообществах
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
1
10
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
0
45
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#природа#картинки#кино#дети#gif#Разное
#интересно#люди#животные#Россия#сарказм#комментарии#прикольные#Казахстан#фильм
#Юмор#фотографии#подборка#в мире#забавно#удивительно#прикол#сатира#страна

На что жалуетесь?

Вернуться