Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков

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"Дочка" госкорпорации "Роскосмос" - Главкосмос - выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина, сообщается на сайте компании.
У Ложкина одними из центральных персонажей картин являются коты, кошки и котята, и, так как грядущий год будет годом Голубого Водяного Тигра, отметили в Главкосмосе, главными персонажами нового календаря стали именно котики.
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Авторский пост
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Метки: Вася Ложкин календарь космос котики
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