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Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков

Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков (7 фото)

Автор:
19 декабря 2021 12:20
Метки: Вася Ложкин   календарь   космос   котики   
743
7
"Дочка" госкорпорации "Роскосмос" - Главкосмос - выпустила космический календарь на 2022 год с иллюстрациями известного художника Васи Ложкина, сообщается на сайте компании.
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Метки: Вася Ложкин   календарь   космос   котики   
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9k
Alexander 2 часа назад
Ложкин зто хорошо !!!
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4k
Тамара Полчаса назад
Я хочу этот календарь.
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23
Evgeniy Полчаса назад
и это самое большие , что было сделано для освоения космоса за последние 30 лет
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36k
jonnyD Полчаса назад
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1k
Viktor 44 минуты назад
На уроке .
- Мальчик как твоя фамилия ?
- Это то что Вы каждый день в рот берете .
- Вон из класса ! Без родителей не приходи !
- Моя фамилия Ложкин . Но мне нравится ход Ваших мыслей .
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75
shturmina-katerina Час назад
Где такой добыть? Хочу-хочу-хочу...
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620
Mixan 2 часа назад
Либерастня изголятся ..Ну ну !
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75
shturmina-katerina Mixan Час назад
Это сатира и самокритика. Календарь сделан по заказу Главкосмоса.
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51k
doker 2 часа назад
Коты без батута?

Дополним...

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