Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве

Ради "захвата" Северной столицы автор знаменитых полотен с котиками выпустил серию тематических картин.
Ложкин прославился своим узнаваемым стилем изображения национальных черт, «скреп» и человеческих пороков.
На выложенных в Инстаграме художника работах новой, питерской, серии действительно заметны узнаваемые виды города.
В Питере Ложкинские коты приоделись в серые пальто, но из кармана торчит неизменная зеленая бутылка...
На дня Ложкин написал, что открывает свою галерею в самом центре: рядом со Спасом на Крови, Казанским собором и Русским музеем.
Одна из самых узнаваемых работ Ложкина
«Порнография от живописи». Художник Вася Ложкин о своих картинах и критике
В детстве все люди любят рисовать. Девочки рисуют принцесс, мальчики – солдатиков или батальные сцены. Потом, повзрослев, они перестают рисовать. А кто-то не перестает, как я, например. Теперь в трудовой книжке у меня написано, что работаю художником. Хотя у меня есть разное образование, а художественного нет...
Еще картины Васи Ложкина
Пару-тройку лет назад Вася Ложкин, а по паспорту Алексей Куделин, сделал альбом своих работ и пошел по галереям. «Везде меня послали, сказали, что это ужас и никому не нужно». Художник на это дело плюнул и выложил свои картины в интернет. Так Васю Ложкина полюбила вся страна. Его записали в мастера котоживописи и внесли в списки самых популярных художников русского интернета. «Мне нравится то, что мои картины нравятся людям. Поэтому и публикую их в интернете,» — объясняет Вася Ложкин и никогда не подписывает свои картины. Только если попросят.
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