Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве

Пару-тройку лет назад Вася Ложкин, а по паспорту Алексей Куделин, сделал альбом своих работ и пошел по галереям. «Везде меня послали, сказали, что это ужас и никому не нужно». Художник на это дело плюнул и выложил свои картины в интернет. Так Васю Ложкина полюбила вся страна. Его записали в мастера котоживописи и внесли в списки самых популярных художников русского интернета. «Мне нравится то, что мои картины нравятся людям. Поэтому и публикую их в интернете,» — объясняет Вася Ложкин и никогда не подписывает свои картины. Только если попросят.