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Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве

Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве (11 фото)

Автор:
20 сентября 2020 22:56
Сообщество : Искусство
Метки: Вася Ложкин   Исаакиевский собор   искусство   климат   котики   петербург   художник   
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Ради "захвата" Северной столицы автор знаменитых полотен с котиками выпустил серию тематических картин.

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Метки: Вася Ложкин   Исаакиевский собор   искусство   климат   котики   петербург   художник   
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