Где во Вселенной может быть жизнь

Для того, чтобы на планете, астероиде или где-то еще существовала жизнь, похожая на нашу, должна быть вода в жидкой форме, плотная атмосфера и химическое разнообразие. То есть должны существовать молекулы, в основе которых лежат H, C, N, O, S и P. Также у такой планеты должна быть звезда, которая приносит определенное количество энергии. Много – плохо, мало – тоже плохо.

Сейчас поиск жизни сосредоточен прежде всего на выявлении планет, которые по своим условиям напоминают Землю. Как их ищут? Ну, просто ищут все планеты подряд. А затем определяют, находятся ли они в галактической зоне обитаемости. Если да – изучают подробнее: атмосферу, химическое разнообразие, наличие воды и звезду. Правда, есть одна проблема: эти планеты и звезды в большинстве своем слишком далеко от нас, чтобы подробно их изучить.

Перспективы