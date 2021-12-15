Где во Вселенной может быть жизнь

С самых древних времен люди ищут жизнь во Вселенной. Разговоры о зеленых человечках на Марсе давно остались в прошлом, но ученые все еще не останавливаются в поисках внеземных организмов. Вот, что нужно знать о поиске жизни вне нашей планеты.
Где она может существовать
Пока человечеству известна лишь одна планета, на которой есть жизнь – наша Земля. Чаще всего под поиском жизни мы подразумеваем поиск организмов, в основе которой лежат белки (не ушастые!). Как правило, они могут существовать лишь в условиях нахождения в очень узкой зоне обитаемости (или Зоне Златовласки). Это такая область в космическом пространстве, в которой есть все условия существования жизни земного типа.
Для того, чтобы на планете, астероиде или где-то еще существовала жизнь, похожая на нашу, должна быть вода в жидкой форме, плотная атмосфера и химическое разнообразие. То есть должны существовать молекулы, в основе которых лежат H, C, N, O, S и P. Также у такой планеты должна быть звезда, которая приносит определенное количество энергии. Много – плохо, мало – тоже плохо.
Сейчас поиск жизни сосредоточен прежде всего на выявлении планет, которые по своим условиям напоминают Землю. Как их ищут? Ну, просто ищут все планеты подряд. А затем определяют, находятся ли они в галактической зоне обитаемости. Если да – изучают подробнее: атмосферу, химическое разнообразие, наличие воды и звезду. Правда, есть одна проблема: эти планеты и звезды в большинстве своем слишком далеко от нас, чтобы подробно их изучить.
Перспективы
В NASA предполагают, что внеземная жизнь может быть обнаружена уже к 2034 году. В 2009 году был запущен телескоп Кеплер, который уже помог найти тысячи экзопланет (планеты, находящиеся не в нашей системе) за пределами нашей Солнечной системы.
Так вот, данные этого чудо-телескопа подсказывают ученым, что только в Млечном пути, нашей галактике, может быть до сотни миллионов планет, пригодных для жизни.
Как ищут следы жизни
Здесь все просто. Как правило, ученые ищут биомаркеры. Это такие химические соединения биологического происхождения. Чтобы было понятнее, земным биомаркером считают наличие кислорода в атмосфере.
Она может и не быть разумной
Чаще всего мы грезим о том, что внеземная жизнь должна быть примерно похожей на нашу: инопланетяне, которые говорят, ходят и думают. Но настоящими инопланетянами могут оказаться и неразумные организмы.
Но некоторые ученые сходятся на том, что разумная инопланетная жизнь, скорее всего, будет недолговечной. Многие виды могут просто не справиться с такими проблемами, как глобальное потепление, перенаселение и голод, которые в перспективе могут привести к хаосу. Это и уничтожит любую цивилизацию, в том числе может уничтожить и род людей.
Кеплеры
В 2014 году NASA объявило об открытии экзопланеты в планетной системе красного карлика Kepler-186. Находится она в созвездии Лебедя. Одна из планет, Kepler-186f, попадает в зону обитаемости. В случае, если там есть атмосфера (это точно не доказано), там может быть жидкая вода. Правда, есть один нюанс (прямо как в том анекдоте): звезда, вокруг которой вращается эта планета, расположена у красного карлика. А наше Солнце – желтый карлик, который теплее своего красного собрата. Поэтому, скорее всего, на планете неблагоприятные условия для жизни.
Красные карлики – неспокойные звезды с магнитной точки зрения. На них часто случаются вспышки, которые вызывают ядреное рентгеновское излучение, испепеляющее все живое вокруг.
Есть еще одна планета - Kepler-452b. В июле 2015 года, после очередной конференции NASA многие СМИ подхватили, что на этой планете есть жидкая вода. Ну или точно есть. Но дело в том, что мы не знаем точно, есть ли она там.
Сама планета находится в зоне обитаемости, и она земного типа. Но есть же и газовые гиганты, спутники которых тоже обладают водой в жидком виде. Однако у нас есть прямое доказательство того, что даже если вода и была, это не значит, что на планете обязательно присутствует жизнь – наш сосед Марс как раз пример тому.
Марс
На данный момент мы точно не знаем, есть ли остатки жизни на Марсе. Однако есть уверенность в том, что вода там когда-то была. И есть сейчас. Это было доказано в 2015 году.
Правда, выжить в таких условиях практически нереально. Правда, марсоходы NASA «Оппортьюнити» и «Кьюриосити», которые изучают породы красной планеты, показывают, что четыре миллиарда лет назад там была пресная вода.
А где пресная вода – там и грязь. И вот в ней могла цвести жизнь.
Возможным источником воды называют вулкан Arsia Mons. Это третий по высоте вулкан на планете, который извергался 210 миллионов лет назад под огромным ледником. Его тепло заставило лед таять, образуя целые озера внутри самого ледника. Как, например, пузырьки в льдинке в вашем стакане. Они могли существовать достаточно долго для того, чтобы в них сформировалась микробная жизнь.
Также есть вероятность, что некоторые простейшие земные организмы могут выжить в условиях Марса и сейчас. Так, например, метаногены используют водород и диоксид углерода для производства метана, и им совсем не нужен кислород или питательные вещества. Им не нужен даже свет. Эти организмы могут переживать перепады температур.
В 2004 году в атмосфере Марса обнаружили метан, и после этого ученые допустили, что как раз-таки метагены там могут обитать уже сейчас. Правда, пока только под поверхностью планеты.
Что же касается воды в жидком виде, на Марсе существуют перхлораты. Именно их в СМИ окрестили жидкой водой. Но это, в действительности, соединения соли хлорной кислоты с различными металлами. Так вот, когда эти соли намокают, вода может существовать при очень низкой температуре. А когда температура поднимается выше -23 градусов, происходит намокание перхлоратов в гиперсоленом виде. Эта самая мокрая соль стекает со склонов на поверхности Марса и оставляет следы: русла рек на склонах холмов.
В целом, это очень токсичные соединения хлорной кислоты. Правда, на Земле есть организмы, которые могут жить даже в таких экстремальных условиях.
Европа
К спутнику Юпитера Европе планируется запустить миссию, которая определит, обитаема ли луна Европа. Также необходимо определить места, в которых в теории могли бы приземлиться корабли будущего.
Кроме того, жизнь планируют искать под толстым слоем льда Европы. Известно, что под ним есть целый океан. Водяная пена выходит из трещин в южной полярной области и на Европе есть оранжевые разводы по всей поверхности.
Энцелад
Еще одно тело в нашей Солнечной системе, которое вполне себе может быть пригодным для жизни. В 2017 году в СМИ писали, что на спутнике Сатурна обнаружили жизнь. Но по факту ученые лишь нашли подтверждения исследованиям, которые проходили несколько десятков лет.
Энцелад – один из внутренних спутников гиганта Сатурна. Сам по себе он не очень большой, в диаметре всего 500 километров, а под слоем льда на его поверхности найдены океаны. Там есть горячие источники, много воды, химическое разнообразие и все условия для возникновения жизни.
Одна из теорий возникновения жизни говорит, что на Земле первые организмы могли появиться на дне океана, там, где есть термальные источники. Так вот, на этом объекте есть нечто похожее на доисторическую Землю. В данный момент это может быть вторым объектом в нашей Солнечной системе, где могла бы быть жизнь. И в скором времени могут появиться доказательства ее существования.
Проксима b
В августе 2016 года были получены подтверждения присутствия планеты у звезды Проксима Центавра. Это самая близкая к Земле экзопланета, на которой может быть жизнь.
Научные группы Европейской южной обсерватории наблюдают за телом с 2012 года, и Проксима b как раз попадает в зону обитаемости.
Правда, есть и отличия от Земли. Мы находимся от Солнца на расстоянии одной астрономической единицы, а вот эта планета – на 0,05 а.е. То есть в 200 раз ближе. Но звезда светит слабее, и она более холодная. Планета попадает в зону приливного захвата. То есть она вращается не вокруг звезды, а вместе с ней. Как Луна с Землей.
Поэтому одна сторона планета разогрета, а вторая – холодная. Но там такие климатические условия, что система ветров обменивает тепло между темной и светлой частью планеты. И как раз на их границе могут быть благоприятные условия для жизни.
TRAPPIST-1
В 2017 году в этой звездной системе нашли целых семь планет, которые по размерам и массе напоминают Землю. Три планеты из них – в зоне обитаемости.
С помощью моделирования атмосфер планет стало ясно, что там может быть жидкая вода. Но жизнь там есть вряд ли: эта звезда относится к красным карликам, а там, как мы уже писали выше, часто происходят вспышки (но это может не касаться конкретно этого карлика).
Эта звезда может быть не такой активной в силу своего возраста. Кроме того, на планетах может не быть смены для и ночи: все они синхронизированы во вращении. Пока неизвестно, как это может повлиять на возникновение жизни.
Экзолуны
Конечно, жизнь может существовать не только на планетах, но и на их спутниках. Так, физики Университета Техаса нашли способ обнаружения экзолун через радиоволны. Вот к таким объектам и относятся Европа и Энцелад. И на них действительно может быть жизнь.
Кроме того, есть такие тела, как Gliese 876b (примерно 15 световых лет от Земли) и Эпсилон Эридан b (примерно 11 световых лет от Земли). Это – газовые планеты-гиганты, у которых могут быть вполне себе обитаемые спутники.
Загрязнения
Жизнь можно найти не только по воде, но и по загрязнениям. Так можно обнаружить и те планеты, которые по тем или иным причинам вымерли.
Качающиеся миры
Существуют экзопланеты с колеблющимися осями. Они могут поддерживать жизнь там, где планеты с фиксированной осью (Земля, например) не могут. Земля и другие ее соседи-планеты вращаются в одной плоскости, но если бы у планеты были соседи с осями под углом, то они, в теории, могли бы поддерживать жизнь там, где другие казались бы бессильными.
Теории гласят, что вода на таких планетах может возникать чаще. Все потому, что тепло от материнской звезды будет равномерно распределяться на поверхности такого мира, особенно если он будет обращен к звезде полюсом.
Эксцентричные планеты
Далеко не все планеты вращаются вокруг своей звезды по идеальному кругу. Есть и такие миры, которые вращаются, например, по эллипсоиду. То есть в зоне обитаемости они находятся только часть времени.
Но даже при таких условиях возможна жизнь. Так, даже на земле есть микроскопические формы жизни, способные выживать в суровых условиях.
В целом, поиск жизни – это увлекательно. В данный момент наука стремительными шагами идет вперед. Быть может, жизнь гораздо ближе, чем нам казалось прежде.
Источник:
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Может они не кислородом дышат, а фтором?
Фтор тоже очень активный газ, и океаны у них из плавиковой кислоты?
- Не, эта голубая планета около желтого карлика точно необитаема. Нельзя же состоять из углерода и воды и при этом еще дышать кислородом, к тому же там температура под 400 Кельвин. Ну разве что какие-нибудь примитивные белковые образования с конечностями, да и то вряд ли
Случайное появление живой материи из неживой возможно только в двух случаях:
1. Существование Бога (ой, чую закидают помидорами) :)
2. Существование Мультивселенной - т.е. наличие БЕСКОНЕЧНОГО множества Вселенных, на одной из которых случайно самособралась первичная РНК со всеми необходимыми для первичной жизни функциями, в добавок с функцией саморазмножения.
Сюда же можно добавить течение эволюции, когда цепь случайных мутаций привела к гармоничному живому миру без наличия большого количества неудачных мутировавших организмов, которых, по сути, должно быть больше чем удачных, если считать, что случайная мутация - это основной механизм эволюции.
Поэтому, лично я склоняюсь к тому, что найти жизнь на других звездных системах практически равно нулю (две такие случайности в рамках одной нашей Вселенной, на мой взгляд, превосходят математическую вероятность).
Нравится фраза из фильма "Есть такая теория: Вселенная и время бесконечны, значит, любое событие неизбежно, даже невозможное." С поправкой на современные реалии, мы знаем что у вселенной было начало и есть границы, но всё это таких огромных масштабов, что можно смело утверждать, что жизнь ещё точно существует и продолжит зарождать в нашей вселенной и не по чьей-то воле, а сами, именно случайно. И да, математическая вероятность возникновения жизни во вселенной посчитана: https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/583022/https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/583022/ очень познавательная статья.