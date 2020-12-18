Милота дня: старший брат щекочет маленького слоненка

"Он был очарователен, как и любой маленький ребенок. Он был полон энергии и искал, с кем бы поиграть. Через некоторое время он бросился на землю, а его старший брат подошел и начал игриво трогать его хоботом, как бы приглашая поиграть," - рассказывает фотограф.