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Милота дня: старший брат щекочет маленького слоненка

Милота дня: старший брат щекочет маленького слоненка (15 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 17:38
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   мило   природа   слон   слоны   фото   
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Наблюдать за животными - сплошное удовольствие. В национальном парке слонов Эддо-Элефант в Южной Африке засняли милейшую сцену - старший брат-слоненок щекотал своего маленького брата хоботом, а тот кувыркался и как будто смеялся в ответ. Посмотрите и улыбнитесь!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   мило   природа   слон   слоны   фото   
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