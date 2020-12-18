Милота дня: старший брат щекочет маленького слоненка

Наблюдать за животными - сплошное удовольствие. В национальном парке слонов Эддо-Элефант в Южной Африке засняли милейшую сцену - старший брат-слоненок щекотал своего маленького брата хоботом, а тот кувыркался и как будто смеялся в ответ. Посмотрите и улыбнитесь!
Фотограф дикой природы Ли-Энн Робертсон (Lee-Anne Robertson) засняла очаровательную сцену в национальном парке слонов Эддо-Элефант. Старший брат игрался со своим маленьким братиком, и "щекотал" его хоботом - а тот кувыркался, будто смеясь в ответ на щекотку.
"Он был очарователен, как и любой маленький ребенок. Он был полон энергии и искал, с кем бы поиграть. Через некоторое время он бросился на землю, а его старший брат подошел и начал игриво трогать его хоботом, как бы приглашая поиграть," - рассказывает фотограф.
После активной игры старший брат пошел к другим родственникам, и лег отдохнуть. Но игривое настроение младшего никуда не делось - он последовал за братом, и начал залезать на его большую спину. Вот такие очаровашки!
Слоны - невероятные животные. Они проявляют удивительное терпение и любовь, а особенно по отношению к членам своей семьи. Старшие особо ценят и оберегают малышей. Даже на этих фото видно, как мама-слониха стоит в стороне и наблюдает за игрой своих деток.
Источник:
Ссылки по теме:
- Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник
- Лосиха с лосятами пришла во двор к людям, и решила остаться
- Британские супермаркеты отказались от кокосов, собранных обезьянами
- Как COVID-19 помогает исчезающим черепахам размножаться
- Слоновья акробатика: чего только не сделаешь ради вкусняшки
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...