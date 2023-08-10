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Приставучий слон "ворвался" в машину с туристами

Приставучий слон "ворвался" в машину с туристами

Автор:
10 августа 2023 21:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикие животные   животные   слон   слоны   смешно   смешное   смешные животные   туристы   фото   
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Семья спокойно ехала на машине в южноафриканском национальном парке, как вдруг к ним в окно решил ворваться любопытный слон. Тот "пощупал" хоботом машину и пассажиров, и вдоволь повеселил всю группу.

Этим роликом поделилась 22-летняя Шивайка, жительница Кейптауна и местный блогер. Недавно девушка посетила знаменитый парк львов Natal Lion Park в Квазулу-Натале, ЮАР, и к ним в машину заглянул любопытный слон. Сначала дикий слон пощупал машину — видимо, на предмет вкусняшек, — а затем и пассажиров. Не обнаружив ничего, он оставил в салоне "подарки" в виде слизи из хобота. Они были везде: на одежде туристов, на ковриках, сумке.

Зато было весело! Слон вдоволь повеселил всю семью: они не ожидали, что он так внезапно ворвётся в машину. Эту встречу все определённо запомнят надолго. Ролик со слоном в соцсетях, тем временем, посмотрели более миллиона человек.


"Это было очень смешно! Такое бывает раз в жизни. На сиденьях, на нашей одежде и на моей сумочке было довольно много слоновьих соплей. Мы полчаса чистили машину, но запах всё равно остался," - рассказала девушка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дикие животные   животные   слон   слоны   смешно   смешное   смешные животные   туристы   фото   
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2  комментария
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75k
Viktor 48 минут назад
Смешно им, пусть радуются, что легко отделались!

Ссылка www.youtube.com
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9k
Павел Полчаса назад
А всё из за того что зажали вкусняшек.
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