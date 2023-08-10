Приставучий слон "ворвался" в машину с туристами

Зато было весело! Слон вдоволь повеселил всю семью: они не ожидали, что он так внезапно ворвётся в машину. Эту встречу все определённо запомнят надолго. Ролик со слоном в соцсетях, тем временем, посмотрели более миллиона человек.



"Это было очень смешно! Такое бывает раз в жизни. На сиденьях, на нашей одежде и на моей сумочке было довольно много слоновьих соплей. Мы полчаса чистили машину, но запах всё равно остался," - рассказала девушка.