Приставучий слон "ворвался" в машину с туристами

Семья спокойно ехала на машине в южноафриканском национальном парке, как вдруг к ним в окно решил ворваться любопытный слон. Тот "пощупал" хоботом машину и пассажиров, и вдоволь повеселил всю группу.
Этим роликом поделилась 22-летняя Шивайка, жительница Кейптауна и местный блогер. Недавно девушка посетила знаменитый парк львов Natal Lion Park в Квазулу-Натале, ЮАР, и к ним в машину заглянул любопытный слон. Сначала дикий слон пощупал машину — видимо, на предмет вкусняшек, — а затем и пассажиров. Не обнаружив ничего, он оставил в салоне "подарки" в виде слизи из хобота. Они были везде: на одежде туристов, на ковриках, сумке.
Зато было весело! Слон вдоволь повеселил всю семью: они не ожидали, что он так внезапно ворвётся в машину. Эту встречу все определённо запомнят надолго. Ролик со слоном в соцсетях, тем временем, посмотрели более миллиона человек.
"Это было очень смешно! Такое бывает раз в жизни. На сиденьях, на нашей одежде и на моей сумочке было довольно много слоновьих соплей. Мы полчаса чистили машину, но запах всё равно остался," - рассказала девушка.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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