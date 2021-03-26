Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы

Затем пришла очередь самки, которая решила забраться наверх по технике самца. Тот помог ей подняться своим хоботом, и она тоже оказалась наверху - командный дух сработал! "Я около часа наблюдал за ними. Удивительно, как они помогали друг другу и общались, будто договариваясь о том, как лучше выбраться из канавы," - сказал очевидец.