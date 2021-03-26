Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы

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В Таиланде засняли видео, которое еще раз доказывает, насколько слоны удивительные животные. Парочка слонов упала в грязную канаву, и никак не могла выбраться из-за скользкой грязи. Однако, слоны скооперировались и придумали способ спасения. Невероятные животные!
Это видео засняли в провинции Районг, Таиланд. Местный житель Танат Питипорнтапин увидел, как два слона неожиданно упали в канаву, и никак не могли выбраться. Канава была слишком скользкой, и все попытки слонов были тщетными - стоило им попробовать оттолкнуться, они соскальзывали.
Более крупный слон-самец несколько раз пытался оттолкнуться от земли и забраться наверх, но такое тяжелое тело не так просто поднять! Спустя примерно час попыток, слоны решили объединить свои усилия. Когда самец начал отталкиваться, его подруга подтолкнула его сзади головой, и наконец, слон оказался наверху. Получилось!
Затем пришла очередь самки, которая решила забраться наверх по технике самца. Тот помог ей подняться своим хоботом, и она тоже оказалась наверху - командный дух сработал! "Я около часа наблюдал за ними. Удивительно, как они помогали друг другу и общались, будто договариваясь о том, как лучше выбраться из канавы," - сказал очевидец.
А вот само видео:
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