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Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы

Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 21:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   слоны   таиланд   фото   
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В Таиланде засняли видео, которое еще раз доказывает, насколько слоны удивительные животные. Парочка слонов упала в грязную канаву, и никак не могла выбраться из-за скользкой грязи. Однако, слоны скооперировались и придумали способ спасения. Невероятные животные!

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   природа   слоны   таиланд   фото   
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sedoisever 2 часа назад
Не увидел ни как она его подталкивала, ни как он её вытаскивал... Каждый вылез сам.
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