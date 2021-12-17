17 фотографий от работников приютов, которые помогают животным

Те, кто решаются на такую работу, обычно оказываются захвачены ей с головой, ведь такие люди спасают жизни животным. Ну а наградой за такой тяжёлый труд становятся интересные и милые моменты, которые частенько попадают на фотографии.

Минутка отдыха