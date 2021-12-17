17 фотографий от работников приютов, которые помогают животным

Работа или волонтёрство в приюте — это не круглосуточное тисканье котят и наглаживание щенков, как кто-то может подумать. Это очень сложное дело, для которого нужно подходить физически и морально.
Те, кто решаются на такую работу, обычно оказываются захвачены ей с головой, ведь такие люди спасают жизни животным. Ну а наградой за такой тяжёлый труд становятся интересные и милые моменты, которые частенько попадают на фотографии.
Минутка отдыха
Когда в кошачьем приюте включили пылесос
Ожерелье из спасённых летучих мышей
В приют для кошек и собак принесли хорька, и его не могли не принять
За зиму бобёр соскучился по сотруднице
В приюте закончилась еда, и сотрудники попросили неравнодушных людей помочь
Девушка встретила в приюте своего нового питомца
Я работаю в приюте для кошек. Отправила своему парню эти фотографии и спросила, можем ли мы забрать себе этого котика. Это сработало!
Приют для пони привёл своих подопечных в дом престарелых. Чтобы не повредить пол, на копытца животным надели ботиночки
Фотография сотрудницы с её подопечным
Бизон и корова встретились в приюте и сразу же подружились
Попугаи используют сотрудницу как столб для лазанья
Поросёнка нашли на дороге, и теперь у него есть свой собственный мини-камин
Приют в Коста-Рике, где живёт около 1000 собак
Девушка уехала работать волонтёром в приют для ленивцев
Обнимашки!
Плюсы работы в приюте
Любовь к людям, которые тебе помогают
Если у спасённого животного появляется любящих хозяин, то зверушка тут же меняется к лучшему.
Источник:
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На сегодня можно отключать интернет -- ничего милее не увижу))