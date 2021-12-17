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17 фотографий от работников приютов, которые помогают животным

17 фотографий от работников приютов, которые помогают животным (18 фото)

Автор:
17 декабря 2021 08:59
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   милота   поступок   приют   фото   
753
18

Работа или волонтёрство в приюте — это не круглосуточное тисканье котят и наглаживание щенков, как кто-то может подумать. Это очень сложное дело, для которого нужно подходить физически и морально.

Те, кто решаются на такую работу, обычно оказываются захвачены ей с головой, ведь такие люди спасают жизни животным. Ну а наградой за такой тяжёлый труд становятся интересные и милые моменты, которые частенько попадают на фотографии.


Минутка отдыха

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Когда в кошачьем приюте включили пылесос

Ожерелье из спасённых летучих мышей

В приют для кошек и собак принесли хорька, и его не могли не принять

За зиму бобёр соскучился по сотруднице

В приюте закончилась еда, и сотрудники попросили неравнодушных людей помочь

Девушка встретила в приюте своего нового питомца

Я работаю в приюте для кошек. Отправила своему парню эти фотографии и спросила, можем ли мы забрать себе этого котика. Это сработало!

Приют для пони привёл своих подопечных в дом престарелых. Чтобы не повредить пол, на копытца животным надели ботиночки

Фотография сотрудницы с её подопечным

Бизон и корова встретились в приюте и сразу же подружились

Попугаи используют сотрудницу как столб для лазанья

Поросёнка нашли на дороге, и теперь у него есть свой собственный мини-камин

Приют в Коста-Рике, где живёт около 1000 собак

Девушка уехала работать волонтёром в приют для ленивцев

Обнимашки!

Плюсы работы в приюте

Любовь к людям, которые тебе помогают

Если у спасённого животного появляется любящих хозяин, то зверушка тут же меняется к лучшему.

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Метки: добро   животные   милота   поступок   приют   фото   
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21k
pssst 57 минут назад
поросенок у камина вот это напомнил
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−13
Александра 11 минут назад
Какая милота!
На сегодня можно отключать интернет -- ничего милее не увижу))
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584
Alex 14 минут назад
Класс! Позитивный пост.
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