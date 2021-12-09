Мальчик купает и прихорашивает собак, чтобы они обрели дом

Тьяго из Бразилии помогает изменить взгляд собак навсегда, так как подыскивает им дом. Однако его проект удивителен, ведь мальчик не просто ищет хозяев, 11-летний мальчик приводит бродячих собак в порядок, чтобы они понравились потенциальным владельцам.
Мальчик из Южной Америки ухаживает за бродячими собаками, чтобы они нашли хозяина. И все потому, что если пес аккуратно выглядит и чист, ему гораздо легче обрести своего человека.
В нашем мире так много брошенных животных, к счастью, в наших силах что-то изменить. Даже угощение бродячих четвероногих имеет значение. А если вдруг человек решается усыновить щенка, то это может изменить мир как минимум двух существ на планете: собаки и самого человека.
Тьяго живет в небольшом городке Антониу-Прадо с населением 13 тысяч человек
Несмотря на то что город маленький, здесь полно бродячих животных
В прошлом году Тьяго придумал свой проект, который назвал Sou de rua mas to limpinho
Дословно эта фраза переводится «Я бездомный, но чистый»
Теперь бразилец отыскивает бродячих собак, устраивает им ванны и приводит в порядок
Мальчик нашел единомышленников: многие зоомагазины обеспечивают его проект уходовыми средствами
Работает юноша вместе со своим отцом Эдуардо, который поддерживает проект
Эдуардо фотографирует сына с собаками, ведь хорошие фотографии увеличивают шансы, что пес найдет дом
Тьяго вегетарианец, и он отказался от мяса по одной простой причине
Мальчику претит мысль, что животных выращивают для того, чтобы они попали к нам на стол
Каждую субботу 11-летний бразилец идет на улицы своего города
Он подкармливает бездомную собаку, а затем устраивает ей банные процедуры
Чистого и вкусно пахнущего пса Тьяго отправляет на улицу
На сегодняшний день Тьяго искупал 47 собак
Этот мальчик ― пример для всех нас, ведь каждый может найти в себе силы сделать что-то хорошее и доброе, и может даже изменить чью-то жизнь.
Источник:
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