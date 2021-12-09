Мальчик купает и прихорашивает собак, чтобы они обрели дом

Мальчик из Южной Америки ухаживает за бродячими собаками, чтобы они нашли хозяина. И все потому, что если пес аккуратно выглядит и чист, ему гораздо легче обрести своего человека.

В нашем мире так много брошенных животных, к счастью, в наших силах что-то изменить. Даже угощение бродячих четвероногих имеет значение. А если вдруг человек решается усыновить щенка, то это может изменить мир как минимум двух существ на планете: собаки и самого человека.

Тьяго живет в небольшом городке Антониу-Прадо с населением 13 тысяч человек