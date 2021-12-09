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Мальчик купает и прихорашивает собак, чтобы они обрели дом

Мальчик купает и прихорашивает собак, чтобы они обрели дом (15 фото)

Автор:
09 декабря 2021 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Тьяго   добро   дом   животные   мальчик   поступок   собаки   фото   
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Тьяго из Бразилии помогает изменить взгляд собак навсегда, так как подыскивает им дом. Однако его проект удивителен, ведь мальчик не просто ищет хозяев, 11-летний мальчик приводит бродячих собак в порядок, чтобы они понравились потенциальным владельцам.

Мальчик из Южной Америки ухаживает за бродячими собаками, чтобы они нашли хозяина. И все потому, что если пес аккуратно выглядит и чист, ему гораздо легче обрести своего человека.

В нашем мире так много брошенных животных, к счастью, в наших силах что-то изменить. Даже угощение бродячих четвероногих имеет значение. А если вдруг человек решается усыновить щенка, то это может изменить мир как минимум двух существ на планете: собаки и самого человека.

Тьяго живет в небольшом городке Антониу-Прадо с населением 13 тысяч человек

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Несмотря на то что город маленький, здесь полно бродячих животных

В прошлом году Тьяго придумал свой проект, который назвал Sou de rua mas to limpinho

Дословно эта фраза переводится «Я бездомный, но чистый»

Теперь бразилец отыскивает бродячих собак, устраивает им ванны и приводит в порядок

Мальчик нашел единомышленников: многие зоомагазины обеспечивают его проект уходовыми средствами

Работает юноша вместе со своим отцом Эдуардо, который поддерживает проект

Эдуардо фотографирует сына с собаками, ведь хорошие фотографии увеличивают шансы, что пес найдет дом

Тьяго вегетарианец, и он отказался от мяса по одной простой причине

Мальчику претит мысль, что животных выращивают для того, чтобы они попали к нам на стол

Каждую субботу 11-летний бразилец идет на улицы своего города

Он подкармливает бездомную собаку, а затем устраивает ей банные процедуры

Чистого и вкусно пахнущего пса Тьяго отправляет на улицу

На сегодняшний день Тьяго искупал 47 собак

Этот мальчик ― пример для всех нас, ведь каждый может найти в себе силы сделать что-то хорошее и доброе, и может даже изменить чью-то жизнь.

Источник:

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Метки: Тьяго   добро   дом   животные   мальчик   поступок   собаки   фото   
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11k
Majul 41 минуту назад
Молодец парнишка!
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31k
Григорий 15 минут назад
Некоторые блоховозы прям действительно симпатишные.
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5k
SuperTroll Полчаса назад
У парнишки большое и доброе сердце
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