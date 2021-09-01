Большое сердце: пенсионерка шьёт подушки для кошек из приюта

Герои нашего времени те, кто делают добро безвозмездно. Об одной из таких жительниц Благовещенска Амурской области хочу рассказать.
Нестареющее сердце
Спасать собачек и кошек - порой очень неблагодарная работа. Защитников животных зачастую обвиняют в росте популяции безнадзорных питомцев, а между тем эти люди всем сердцем просто хотят спасти невинные души. И ведь на разовой помощи животному всё не заканчивается.
82-летняя Раиса Георгиевна помогает местному приюту «Остров спасения» больше десяти лет. Суммарно её волонтёрский стаж составляет 20 лет. Пенсионерка не только ухаживает за питомцами, но и старается улучшить условия их проживания в приюте. У женщины необычное волонтёрское увлечение – она шьёт подушки для кошек. Именно с этого и начался её путь добровольца. В приюте по-доброму смеются, что теперь сердобольную бабушку оттуда и не выгонишь.
Сначала просто приносила тряпки в приют. Их используют в качестве подстилок – здесь это очень нужно. А потом от нехватки начала делать подушки для кошек. Они ведь любят, чтобы тёпленько и мягонько было. Бывает, делаю дома и приношу сюда. Но чаще шью здесь и тут же набиваю. Мне даже место в приюте не раз выделяли, так сказать, своя мастерская, - улыбаясь, рассказывает Раиса Георгиевна.
Бабушка с тряпками и нитками долго пыталась найти в «Острове спасения» удобное место для своего полезного рукоделия. Сейчас пенсионерка обосновалась в одном из вольеров. Прямо туда она перенесла все материалы: одеяла, ткани, набивку и швейные принадлежности. Проживающие в вольере питомцы занятию Раисы Георгиевны не мешают. Всё дело в том, что собаки больны. У спинальницы Пальмы - половина туловища парализована, а другой пёс уже очень старый. Именно за ними следит и ухаживает пенсионерка.
«Животных люблю с детства»
Сама бабушка рассказала, что за животными она уже не убирает. Однако Евгений со словами скромной женщины не согласился. Волонтёр отметил, что бабушка помогает везде, где может, чаще, конечно, она занимается щенками и больными собаками. В «Острове спасения» Раиса Георгиевна уже более десяти лет. Когда-то в Благовещенске был другой приют, женщина помогала и там.
Раньше на 50 лет Октября был приют в деревянном доме, я ходила и туда. Уже не помню, почему именно я туда пошла. Просто зашла посмотреть, спросила, чем можно помочь. И вот так со временем это вошло в мою жизнь. Конечно, ходила я туда реже, чем в «Остров спасения». Работала ведь ещё тогда, - прокомментировала пенсионерка.
Раиса Георгиевна отметила, что она по образованию биолог и животных любит с детства. У неё самой были и кошки, и собаки.
Сейчас у меня нет дома животных. Мой кот недавно умер, я очень тяжело это перенесла, - со слезами на глазах рассказала пенсионерка. - Заводить новых уже не собираюсь, сами понимаете, возраст уже не тот. Не хочется их потом бросать.
Отчасти волонтёрский путь Раисы Георгиевны начался и с упомянутой собаки Пальмы.
Я лет пять её на улице опекала, а потом, когда открылся приют, Евгений помог мне сюда её определить. Она у меня здесь сейчас доживает. Я тогда думала – определю её сюда, и всё - с меня свалятся все обязанности. А нет – хожу сюда уже больше десяти лет, - смеётся пенсионерка.
«Мне не жалко для собак»
В тот период женщине пришлось столкнуться с жестоким обращением с четвероногими. На её глазах отравили собаку, которая тогда бегала с Пальмой. Раиса Георгиевна видела, как страдало животное. Тогда благовещенка и приняла решение поместить полюбившуюся Пальму в приют.
Однако амурчанка веру в человечество не потеряла. По словам Раисы Георгиевны, именно на почве любви к животным она и встречает самых лучших и сострадательных граждан.
Есть добрые люди. Я просто обожаю таких людей, которые любят животных. Если бы их было больше, не было бы такой глобальной проблемы с бездомными животными. У меня сердце кровью обливается, когда я слышу, как пищат щенки или котята, - рассказала пенсионерка. - У меня, может, и нет сил гулять с большими собаками, но я выгуливаю маленьких и слабеньких. Варю им, бывает, что-то покупаю. Мне не жалко для собак, я с пенсии могу помочь.
Болезненный инцидент
Всё-таки стоит понимать, что работа с животными может быть и опасной. Раиса Георгиевна рассказала, что однажды кошка, испугавшись собаки, разодрала ей всю руку. Сама пенсионерка говорит, что были небольшие царапины. А вот Евгений напомнил, что крови тогда было много и бабушку возили в травмпункт, а в дальнейшем - на регулярные перевязки. Правда, для самой женщины, видимо, тот случай совсем не значим. Уж слишком сильно добродушная пенсионерка любит животных.
Сейчас мода на собак пошла – покупают. А своих вон сколько! Забирайте, пожалуйста, они ничем не хуже, - призывает Раиса Георгиевна.
Волонтёр рассказал ещё одну историю. Дело в том, что благовещенцы часто подбрасывают животных в приюты ещё до его открытия. Просто оставляют и уходят. А возле «Острова спасения» живёт вольный пёс, у него своя будка возле входа в здание. И он не любит других животных, особенно кошек.
Сколько трупов уже было. А потом пишут, что у вас собака - убийца. А он ведь не виноват – это животное. Нельзя вот так бросать. Люди считают, что они делают добро. Принесли, бросили и избавились от этих хлопот. А мы потом трупы эти собираем. Можно же дождаться, когда заработает приют и отдать нам в руки! - недоумевает пенсионерка.
«Прикипаю сердцем»
Раиса Георгиевна приходит в приют «Остров спасения» каждый день. Работы много, надо и подушки сшить, и за больными животными убрать. Летом, из-за жары, признаётся женщина, приходить сложнее. Но своих подопечных она всё равно не бросает. А чтобы отвлекаться, ходит в социальный центр на встречи с такими же пенсионерами.
До обеда я прихожу сюда, кормлю питомцев. А после обеда иду в центр «Доброта». Меня туда терапевт отправила. Я там отвлекаюсь, потому что у меня в голове с самого утра мысли о собаках и кошках. Иногда переживаю, что они тут ночью одни. Я даже не знаю, какое сердце надо иметь, чтобы быть здесь постоянно, - подытожила волонтёр с многолетним стажем Раиса Георгиевна.
Источник:
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