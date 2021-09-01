Большое сердце: пенсионерка шьёт подушки для кошек из приюта

Нестареющее сердце

Спасать собачек и кошек - порой очень неблагодарная работа. Защитников животных зачастую обвиняют в росте популяции безнадзорных питомцев, а между тем эти люди всем сердцем просто хотят спасти невинные души. И ведь на разовой помощи животному всё не заканчивается.

82-летняя Раиса Георгиевна помогает местному приюту «Остров спасения» больше десяти лет. Суммарно её волонтёрский стаж составляет 20 лет. Пенсионерка не только ухаживает за питомцами, но и старается улучшить условия их проживания в приюте. У женщины необычное волонтёрское увлечение – она шьёт подушки для кошек. Именно с этого и начался её путь добровольца. В приюте по-доброму смеются, что теперь сердобольную бабушку оттуда и не выгонишь.

Сначала просто приносила тряпки в приют. Их используют в качестве подстилок – здесь это очень нужно. А потом от нехватки начала делать подушки для кошек. Они ведь любят, чтобы тёпленько и мягонько было. Бывает, делаю дома и приношу сюда. Но чаще шью здесь и тут же набиваю. Мне даже место в приюте не раз выделяли, так сказать, своя мастерская, - улыбаясь, рассказывает Раиса Георгиевна.

Бабушка с тряпками и нитками долго пыталась найти в «Острове спасения» удобное место для своего полезного рукоделия. Сейчас пенсионерка обосновалась в одном из вольеров. Прямо туда она перенесла все материалы: одеяла, ткани, набивку и швейные принадлежности. Проживающие в вольере питомцы занятию Раисы Георгиевны не мешают. Всё дело в том, что собаки больны. У спинальницы Пальмы - половина туловища парализована, а другой пёс уже очень старый. Именно за ними следит и ухаживает пенсионерка.