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Доброта прячется в мелочах

Доброта прячется в мелочах (28 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: добро   доброта   животные   люди   милота   поступок   фото   
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Чтобы заработать себе очки в карму, необязательно спасать мир и каждый день переводить по десятку бабушек через дорогу. Ведь приятные мелочи приносят миру добро ничуть не хуже, чем более крупные действия.

Здесь мы собрали несколько случаев, когда люди совершали благие дела, которые не отличались масштабностью, но при этом всё равно приносили хорошее настроение им самим и всем окружающим!


Футболисты бухарестского «Динамо» вышли на поле вместе с собаками, которые ищут новый дом

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Дочка захотела, чтобы мама тоже была жирафом, и та согласилась

Домик для утят

Хозяйка связала диван специально для своего котика

Во время тушения лесных пожаров в Якутии был спасён птенец совы

Доска для потеряшек

Кто-то написал мотивирующее объявление и повесил его на столб

Муж приготовил особый завтрак для себя, жены и котика

Парень спас котёнка, которого нашёл под мостом

Зачем бороться с любовью котиков к ёлке, если можно сделать так, чтобы все были счастливы?

Работник фонда охраны дикой природы носит специальное пальто для ухода за осиротевшим жеребёнком зебры

Водители Якутска пускают собак погреться в автобус, когда на улицах большие морозы

Неожиданный подарок

Сейчас еду с Петроградки, вижу как девушка просто подходит и вручает парню его портрет. Сидела напротив и написала за пару станций. Удивительно и приятно, наверное!


Знак для потеряшек в лесу

Фермер сделал специальные наушники для телят, чтобы они не обморозили себе ушки

Я нашёл бездомного котёнка на стройке

Люди смотрят парад со скамейки

Случайно оставил свою машину с открытым люком, и пошёл дождь. Рабочие накрыли его плёнкой

Внезапная доброта

У этого мальчика сломались тормоза на велосипеде, и он врезался в машину. Через несколько дней водитель подарил мальчику новый велосипед.


Самодельная поилка для пчёл — настоящее спасение в жару

Я заметила, что каждый раз, когда я поливаю цветы, пчёлы пьют пролитую на землю воду. Поэтому я сделала им ванночку с камушками. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я замечаю, как несколько пчёл сидят там и пьют воду. Мы с ними подружились!


Вдвоём смотреть интереснее!

Сюрприз для жены

Моя жена проснулась в 2 часа ночи и пошла в поход с горы с друзьями. Сейчас она едет домой и скорее всего думает, что дома ей придётся заниматься с детьми. Вместо этого она будет отдыхать в ванной.


Моя сестра спасла трёх белок от урагана

Отец едет с сыном в кино на его любимый мультик

У собачки чувствительные уши, и любой сквозняк вызывает проблемы с ушами. Вот и одели, чтоб не продуло 

Мой пёс постоянно занимал моё кресло, поэтому я купила ему такое же, но поменьше

У меня коронавирус. Моя девушка приносит мне в комнату еду, а сама сидит в коридоре, чтобы мы могли вместе поесть

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Метки: добро   доброта   животные   люди   милота   поступок   фото   
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hairov Час назад
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NO NAME 54 минуты назад
Здравствуйте люди! Ели добрые подпишите петицию за кота Кузю.
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