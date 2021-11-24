Доброта прячется в мелочах

Я заметила, что каждый раз, когда я поливаю цветы, пчёлы пьют пролитую на землю воду. Поэтому я сделала им ванночку с камушками. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я замечаю, как несколько пчёл сидят там и пьют воду. Мы с ними подружились!