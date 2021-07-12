В Приамурье женщина приютила 12 котов и трёх собак

Амурские волонтёры рассказали о женщине с добрым сердцем, которая дала приют 15 бездомным животным.
Сейчас в доме Татьяны из подтопленного Игнатьево живут 12 котов и три собаки, каждому питомцу она дарит уход и любовь.
История о Татьяне появилась в инстаграм-аккаунте @lelkae. Животные, по словам самой женщины, попадали к ней разными путями: большинство просто подкинули, кого-то выбросили на улицу, а семья Татьяны пожалела и взяла на попечение.
Ребят, хочу Вам рассказать об одной отзывчивой женщине, которая, как и мы, не может оставаться равнодушной к чужому горю, - отметила одна из зоозащитниц. - Во время «патруля» по затопленному Игнатьево мы наткнулись на один простенький домик, во дворе которого была толпа животных. Как оказалось, в этом домике проживает с семьёй женщина Татьяна, которая по доброте душевной собрала в своем доме целую кучу брошенных и подкинутых животных.
Татьяна достойно содержит такое количество четвероногих найдёнышей, несмотря на трудное финансовое положение. Все питомцы накормлены и ухожены.
Важно и нужно помогать отзывчивым людям, чтобы сердце их не черствело под натиском трудностей и проблем, чтобы и дальше они могли сеять добро. Сейчас тяжёлые времена для всех, особенно для жителей территории подтопления... – призывают волонтёры. - Поэтому мы хотим организовать помощь для животных на попечении Татьяны. Оказать хоть небольшую поддержку её маленькому душевному приюту. Приглашаю Вас всех принять участие в этом маленьком, но в то же время очень большом для одного человека и 15 животных деле.
Как отметили в посте зоозащитники, импровизированному приюту необходимы корма для кошек и собак, как сухие, так и влажные, глистогонные и противоблошинные препараты, а также финансовая помощь в стерилизации. В операции нуждаются шесть кошек.
Волонтёрам удалось договориться на льготную стерилизацию, поэтому сумма сбора составляет шесть тысяч рублей. Все реквизиты можно найти в социальных сетях под соответствующим постом.
Также Татьяна подыскивает дом для красивого породистого котика. «Британца» женщине подкинули, как и многих других животных.
На рассказ о маленьком приюте подписчики отозвались с большой теплотой. Некоторые поспешили помочь деньгами.
Это лучшая новость за сегодня... я думал, не осталось Людей, Человеков в Игнатьево... Ан нет! Есть ещё добрые души, - отметил комментатор.
Татьяна, спасибо вам за доброе сердце, - благодарит подписчица.
Источник:
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