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В Приамурье женщина приютила 12 котов и трёх собак

В Приамурье женщина приютила 12 котов и трёх собак (3 фото)

Автор:
12 июля 2021 08:58
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   кошка   поступок   приют   собака   фото   
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Амурские волонтёры рассказали о женщине с добрым сердцем, которая дала приют 15 бездомным животным.

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Метки: добро   животные   кошка   поступок   приют   собака   фото   
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2k
Natural Selection 59 минут назад
у нее нет мужика - инфа сотка
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3k
Vladimir Yezhak Полчаса назад
Живёт рядом у нас такая же отзывчивая женщина. Ей привозят щенят, которых не смогли пристроить те, кто их берет за деньги на рынке. Собак у нее много. Она их кормит и жили они у нее в сарае, который отапливала она зимой электроплиткой. Сгорел. Собаки живы. Потом сгорел ещё один сарай, причина та же. Собаки живы. Кормит она их тем, что собирает по помойкам. Соседи от нее страдают. Шум от собак круглые сутки. Раньше она ещё за водой ходила в 4 утра, естественно вся свора с ней. Частный сектор и пока шла белила всех. Объяснили ей, что так делать не надо, вроде поняла. А так, человек любит животных, заботиться, только лучше когда такие люди живут подальше и отдельно.
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10k
Енот Полиграфович 37 минут назад
скоттиш страйт
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