В Приамурье женщина приютила 12 котов и трёх собак

Сейчас в доме Татьяны из подтопленного Игнатьево живут 12 котов и три собаки, каждому питомцу она дарит уход и любовь.

История о Татьяне появилась в инстаграм-аккаунте @lelkae. Животные, по словам самой женщины, попадали к ней разными путями: большинство просто подкинули, кого-то выбросили на улицу, а семья Татьяны пожалела и взяла на попечение.

Ребят, хочу Вам рассказать об одной отзывчивой женщине, которая, как и мы, не может оставаться равнодушной к чужому горю, - отметила одна из зоозащитниц. - Во время «патруля» по затопленному Игнатьево мы наткнулись на один простенький домик, во дворе которого была толпа животных. Как оказалось, в этом домике проживает с семьёй женщина Татьяна, которая по доброте душевной собрала в своем доме целую кучу брошенных и подкинутых животных.

Татьяна достойно содержит такое количество четвероногих найдёнышей, несмотря на трудное финансовое положение. Все питомцы накормлены и ухожены.