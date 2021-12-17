Древних греков очистили от обвинений в убийстве больных детей

В новом исследовании Снид утверждает, что отказ от младенцев-инвалидов не был принятой практикой в ​​древнегреческой культуре, даже если это происходило время от времени. Между тем, в течение 2000 лет с тех пор, как работа Плутарха была опубликована, его история древнегреческого народа принималась за чистую монету на протяжении веков. «Ученые просто поверили, что дети-инвалиды бросали на верную смерть, - сказала Science Лесли Бомонт, археолог из Сиднейского университета.

Новое исследование ставит под сомнение риторику о том, что древние фундаментально отличались от современных людей, и позволяет назвать их мораль сравнимой с сегодняшним обществом.

Автор говорит, что детоубийство до сих пор случается во многих обществах, хотя при этом в большинстве культур оно вызывает ужас и отвращение. То же самое, говорит Снид, было у древних греков, у которых было принято защищать младенцев.

«Моя статья опровергает широко распространенное мнение о том, что инвалидность в любом широком смысле являлась в Древней Греции веским основанием для детоубийства», - написала Снид в исследовательской статье.