Древних греков очистили от обвинений в убийстве больных детей

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Историю о том, как в древней Спарте сбрасывали со скалы слабых и больных младенцев, мы помним еще со школы. Да и в других частях Греции, как писал Плутарх, нездоровых малышей предпочитали унести из дома - и забыть о них. Но, как утверждают современные ученые, то, что древние греки не хотели тратить ресурсы на хилых и больных - не более, чем миф: древние греки были заботливыми родителями для всех детей.
Согласно новому исследованию, несмотря на рассказы Плутарха, древние греки вовсе не практиковали практиковали детоубийство для убийства больных и слабых младенцев. О традиции бросать хилых и больных детей на улице первым рассказал Плутарх в своей книге «Жизнь Ликурга», написанной около 100 г. н.э. Описывая события, которые происходили за 700 лет до его времени, Ликург, в частности, рассказывает, что родившихся с заболеваниями или дефектами младенцев оставляли на улице умирать.
Уже в наши дни группа экспертов внимательно изучили другие литературные источники, в результате чего ведущий автор нового исследования Дебби Снид предположила, что это был «чистый миф».
Снид, историк из Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич рассказала, что концепция древнегреческой традиции детоубийства, выдвинутая Плутархом, с тех пор используется для «довольно гнусных целей». В частности, нацисты использовали ее в качестве прецедента для оправдания евгеники, в том числе убийства инвалидов.
Уже в наши дни группа экспертов внимательно изучили другие литературные источники, в результате чего ведущий автор нового исследования Дебби Снид предположила, что это был «чистый миф».
Снид, историк из Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич рассказала, что концепция древнегреческой традиции детоубийства, выдвинутая Плутархом, с тех пор используется для «довольно гнусных целей». В частности, нацисты использовали ее в качестве прецедента для оправдания евгеники, в том числе убийства инвалидов.
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В новом исследовании Снид утверждает, что отказ от младенцев-инвалидов не был принятой практикой в древнегреческой культуре, даже если это происходило время от времени. Между тем, в течение 2000 лет с тех пор, как работа Плутарха была опубликована, его история древнегреческого народа принималась за чистую монету на протяжении веков. «Ученые просто поверили, что дети-инвалиды бросали на верную смерть, - сказала Science Лесли Бомонт, археолог из Сиднейского университета.
Новое исследование ставит под сомнение риторику о том, что древние фундаментально отличались от современных людей, и позволяет назвать их мораль сравнимой с сегодняшним обществом.
Автор говорит, что детоубийство до сих пор случается во многих обществах, хотя при этом в большинстве культур оно вызывает ужас и отвращение. То же самое, говорит Снид, было у древних греков, у которых было принято защищать младенцев.
«Моя статья опровергает широко распространенное мнение о том, что инвалидность в любом широком смысле являлась в Древней Греции веским основанием для детоубийства», - написала Снид в исследовательской статье.
Новое исследование ставит под сомнение риторику о том, что древние фундаментально отличались от современных людей, и позволяет назвать их мораль сравнимой с сегодняшним обществом.
Автор говорит, что детоубийство до сих пор случается во многих обществах, хотя при этом в большинстве культур оно вызывает ужас и отвращение. То же самое, говорит Снид, было у древних греков, у которых было принято защищать младенцев.
«Моя статья опровергает широко распространенное мнение о том, что инвалидность в любом широком смысле являлась в Древней Греции веским основанием для детоубийства», - написала Снид в исследовательской статье.
Снид обращается к другим литературным материалам и археологическим свидетельствам того времени, которые демонстрируют, что древние греки принимали «экстраординарные меры для оказания помощи и должного обустройства младенцев, рожденных с различными врожденными физическими недостатками. Убийство или оставление младенцев-инвалидов не было ни юридически обязательным, ни даже сколько-нибудь типичным для древней Греции, а недоказанные и необоснованные заявления об обратном опасны и вредны», - пишет Снид. Этот вывод был подтвержден также повторным анализом археологических раскопок 1931 года, когда в колодце в Афинах были найдены останки более 400 младенцев . В основном, им было несколько дней, и они соответствовали моделям младенческой смертности, найденным в древнем мире, а не выборочному детоубийству.
При других раскопках в Греции были обнаружены маленькие шаровидные керамические бутылки с носиками, которые, вероятно, использовались для кормления больных и недоношенных младенцев.
Их находили в могилах младенцев и детей в возрасте до одного года, но они не были обнаружены в могилах детей более старшего возраста, когда они должны были быть отлучены от молока.
Археологи также находили фигурки и другие произведения искусства того времени, на которых изображены взрослые с «волчьей пастью» и другими дефектами, безошибочно определяемыми уже в младенческом возрасте.
«У нас есть множество доказательств того, что древние греки не убивали нездоровых младенцев, - говорит Снид , - и совершенно нет доказательств того, что они это делали».
Их находили в могилах младенцев и детей в возрасте до одного года, но они не были обнаружены в могилах детей более старшего возраста, когда они должны были быть отлучены от молока.
Археологи также находили фигурки и другие произведения искусства того времени, на которых изображены взрослые с «волчьей пастью» и другими дефектами, безошибочно определяемыми уже в младенческом возрасте.
«У нас есть множество доказательств того, что древние греки не убивали нездоровых младенцев, - говорит Снид , - и совершенно нет доказательств того, что они это делали».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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