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Древних греков очистили от обвинений в убийстве больных детей

Древних греков очистили от обвинений в убийстве больных детей (5 фото)

Автор:
17 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: дети   древняя греция   забота о слабых   историки   история   познавательно   ученые   факты   
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Историю о том, как в древней Спарте сбрасывали со скалы слабых и больных младенцев, мы помним еще со школы. Да и в других частях Греции, как писал Плутарх, нездоровых малышей предпочитали унести из дома - и забыть о них. Но, как утверждают современные ученые, то, что древние греки не хотели тратить ресурсы на хилых и больных - не более, чем миф: древние греки были заботливыми родителями для всех детей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   древняя греция   забота о слабых   историки   история   познавательно   ученые   факты   
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1  комментарий
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Чумной Доктор 13 минут назад
новое видение и переписывание истории в угоду современным веяниям ??
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