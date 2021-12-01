Фото детей, вошедшие в историю

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Их действительно стоит увидеть каждому! Это снимки с главного фотографического конкурса - Worlds Press Photo.
Здесь не будет милых фотографий. Они больше напомнят о том, какой наш мир разный и о том, что если у вас сегодня есть еда и крыша над головой, то вы уже богаче миллионов людей на планете.
Коренная американка
Эта 22-летняя Токахевин Клиффорд и ее двое сыновей. Они лакоты - коренные американцы из Южной Дакоты (США). Они проиграли в битве при Вундед-Ни в 1890 году и их свободе пришел конец.
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Трехнедельный малыш
Он весит всего 1200 граммов. В качестве ванны для него используется обычный салатник.
Ребенок ветерана войны
Этот трехлетний Джеймс - один из детей ветерана войны в Персидском заливе, которые родились со множественными врожденными дефектами. Предполагается, что причиной "синдрома войны в Персидском заливе" стали либо химикаты и радиация, либо неизвестный микроб. Пентагон на официальном уровне отрицал существование "загадочной болезни".
Прогулка
Эти малыши гуляют по городу, где стоит завод по производству сажи. Потом из нее делают автомобильные шины.
Голод в Судане
15 лет Судан охвачен Гражданской войной между христианами на юге и мусульманским правительством на севере. Более миллиона жителей должны были покинуть свои дома на юге, они голодали и не могли самостоятельно добывать себе еду. Каждый день в Аджиепе погибало более ста человек...
Проект "Эмбрионы и зародыши человека и животных"
Здесь хорошо видны вены, так как внутренний слой кожи все еще растет.
Гуманитарная помощь
Мальчик из Сомали мчится в сторону конвоя, прибывшего с гуманитарной помощью, а французский легионер следит за безопасным прибытием.
Это операция "Восстановление надежды" - одобренная ООН инициатива США, ориентированная на то, чтобы международная помощь действительно доходила до тысяч и тысяч голодных людей.
Это операция "Восстановление надежды" - одобренная ООН инициатива США, ориентированная на то, чтобы международная помощь действительно доходила до тысяч и тысяч голодных людей.
Дедушка с внучками в лагере беженцев
Боснийский дедуля со своими внучками в лагере Организации Объединенных Наций в Кладани (Босния и Герцеговина). Тысячи молодых людей или пропали без вести, или были убиты. Заботу о маленьких детях взяли на себя старики.
Дженнифер Роял
Эта пятилетняя малышка дает в суде показания. Она стала свидетелем убийства своей подруги.
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Метки: дети интересное история факты фото фотографы фотоистория
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