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Фото детей, вошедшие в историю

Фото детей, вошедшие в историю (15 фото)

Автор:
01 декабря 2021 18:23
Сообщество : RealFishki
Метки: дети   интересное   история   факты   фото   фотографы   фотоистория   
1889
15
Их действительно стоит увидеть каждому! Это снимки с главного фотографического конкурса - Worlds Press Photo.
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Метки: дети   интересное   история   факты   фото   фотографы   фотоистория   
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16k
Теуш Алексей Час назад
Скромно "забыли'...
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12k
Великий Кормчий 38 минут назад
На автора поста смотрит.
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387
Mixan 2 часа назад
Или вот еще ..Такие фото "призов не занимают обычно

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387
Mixan 2 часа назад
А про это фото ,как всегда "мировое сообщество" скромно умалчивает ..Ну ну Донбасс хоспода .ваши прихвостни зверствуют там, обстреливая "русские деревни" ..

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0
Dmitri vikklu 2 минуты назад
Нет нет, [мат] ты хохляцкая, "ни с йуха", а с того, что Донецк не поддержал вашу рыголюцию гидности.
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2k
kappaneed 2 часа назад
Что-то с трехнедельным ребенком, перемудрили))
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