Секреты актрис Золотого Голливуда

Сегодня в распоряжении женщин (да и мужчин тоже) есть масса способов по уходу за собой: от домашнего ухода до магии пластической хирургии.
Но ещё сто лет назад ничего подобного не было и в помине, поэтому актрисам приходилось выкручиваться подручными средствами. В некоторые секреты красоты сегодня сложно поверить.
Если вспомнить семейку Кардашьян, а особенно их главную звезду Ким (это та, что с увеличенными ягодицами), то можно подумать, что именно они популяризировали такой косметический приём как контуринг - выделение скул.
Но всё началось с Грейс Келли. Она наносила разные оттенки румян под скулу, над ней и на щеку, чтобы подчеркнуть овал лица.
Любимая блондинка Америки создала то, чем сегодня пользуются миллионы женщин по всему миру: контуринг губ. Монро наносила помаду потемнее на внешние уголки губ, а оттенок светлее - на центральную их часть. После она добавляла блеск и от этого губы становились внешне пухлее и соблазнительнее.
Сегодня, для того, чтобы подчеркнуть скулы, многие удаляют "комки Биша" - это жировые комочки в тканях щёк. Операция эта необратима и если посмотреть на звёзд с удалёнными "комками", то можно увидеть, как стремительно стареет их лицо.
А вот Дитрих для чёткости скул просто удалил зубы мудрости. Позже стала использовать клейкую ленту, чтобы имитировать подтянутое лицо. Легенда.
Экстремальный способ... После нанесения туши для глаз, Одри брала в руки иголку или булавку и отделяла каждую ресничку одну от другой. Не хочется думать о том, что было бы, дрогни её рука случайно.
Во-первых, у актрисы от природы были свои особенности, придающие ей выразительный и узнаваемый взгляд. Дистихиаз (полноценный двойной ряд ресниц) приводил к тому, что все всегда думали, что Тейлор красится тушью всегда, даже на ночь. А второй её особенностью стала генетическая мутация глаз. Специфическое количество меланина в зрачках привело к тому, что у актрисы были фиолетовые глаза.
А ещё Элизабет всю жизнь брила лицо. У неё был, так называемый, младенческий пушок, присущий практически каждому человеку, но Тейлор считала недопустимым его наличие и сбривала его.
Бергман была уверена, что её лоб слишком низкий. Чтобы увеличить его, она жертвовала волосистой частью головы, выбривая пару сантиметров каждое утро. Об этом секрете знали только самые близкие Ингрид и это держалось в строжайшей тайне.
Есть предположение, что именно ей должны быть благодарны женщины за популяризацию свойств кокосового масла. Вест использовала его как маску для волос, бальзам для губ, средство для лица и всего тела. Известно, что чудесные свойства кокосового масла действительно распространяются не только на готовку, но и для красоты.
Для того чтобы придать своим глазам тот роковой взгляд, известный на весь мир, Грета использовала вазелин. Раньше не было никаких специальных баз под тени и под макияж, приходилось использовать то, что было.
Прежде чем использовать подводку Гарбо наносила на веки вазелин - подводка легче и равномернее растушёвывалась.
Актриса, уверенная, что её верхняя губа недостаточно пухлая, в сравнении с нижней, использовала весьма необычный приём.
Грэхем подкладывала под верхнюю губу салфетку, скрученную в трубочку. Интересно, как она вообще разговаривала и ела с таким своеобразным аксессуаром?
Хейворт, которой от природы очень повезло с волосами, старательно берегла их. Работа в кино - это постоянные укладки с агрессивными средствами и постоянной сушкой горячим воздухом. Это очевидно вредно для волос. Чтобы уберечь шевелюру, Рита наносила на неё маску из растительного масла, закутав голову в полотенце. После споласкивала волосы горячей водой с лимонным соком.
Вообще странно, что волосы Хейворт выжили при таком агрессивном уходе... Видимо действительно были хорошими от рождения.
"Унесённая ветром" стала первой, кто покрывала губы тональным средством. Делала она это для того, чтобы поверх нарисовать новый контур - пухлее и правильнее.
Источник:
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