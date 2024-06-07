Секреты актрис Золотого Голливуда

Во-первых, у актрисы от природы были свои особенности, придающие ей выразительный и узнаваемый взгляд. Дистихиаз (полноценный двойной ряд ресниц) приводил к тому, что все всегда думали, что Тейлор красится тушью всегда, даже на ночь. А второй её особенностью стала генетическая мутация глаз. Специфическое количество меланина в зрачках привело к тому, что у актрисы были фиолетовые глаза.

А ещё Элизабет всю жизнь брила лицо. У неё был, так называемый, младенческий пушок, присущий практически каждому человеку, но Тейлор считала недопустимым его наличие и сбривала его.



