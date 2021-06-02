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30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится

30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится (31 фото)

Автор:
02 июня 2021 13:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   виды   инструменты   мастер   нужное   ремонт   стройка   
1900
31

Да, тут очень много нюансов, куча новшеств и современных внедрений, а потому много спорного в данных шпаргалках. И это хорошо - те, кто разбирается серьезно, подскажут тем, кто только учится, давайте поможем начинающим и заодно освежат свои знания

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   виды   инструменты   мастер   нужное   ремонт   стройка   
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16  комментариев
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8k
kaboza 38 минут назад
полотна по металлу с надписью wood???

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1k
Aleksandr Karin 2 минуты назад
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13k
Вася Александрович 9 минут назад
Комментарий к фото
Классический вопрос на засыпку: чем винт отличается от болта.
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−111
Владимир 10 минут назад
>>Lev Asriev Владимир 2 минуты назад От всей этой истории
>>попахивает п.и.з.д.е.ж.о.м. Самое правдоподобное -это вот этот
>>момент: "пасатаижи пополам разорвало"

а то что меня сначало током е-б-а-н-у--ло? это как?
я выдумал?

ну вот у вас лично какой алгоритм когда нужно починить электрику?
1) выкручиывем пробки
2) слышим как холодильник вырубился, ну все норм. щелкаем светом в прихожей
не работает, ну точно все норм.
3) лезем в провода - НА Н=А=Х==У-Й!!!!!
что это было?????????????????????

4) зовем соседа проф. электрика
-У тебя дома есть инструмент?
-Отвертка и пасатижи
-Ладно свои возьму

электрик, смотрит на пробки, они выкручены, лезет в провода
НА Н=А=Х==У-Й!!!!!

бл""" даже интересно! отвечает электрик
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4k
KonstantinLeirov 17 минут назад
Прикольно конечно, но больше половины не знаю и не запомню)) обычно, если нужен какой инструмент, у консультанта в строительном спрашиваю, обрисовывая задачу, которую нужно решить мне. Ну или увижу на полке, что надо, прошу это и продать. Почему то нет памяти на эти все названия, а вот что для чего в курсе))
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3k
TPECKOED 20 минут назад
Как обычно - "Всё смешалось в доме Облонских"
Автор - тупица
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−111
Владимир Полчаса назад
самое интреесно, что и звонок дверной там не слабый ток,
я почему то ранее думал, что там как у радио, нет он то же в полноценной домашней сети оттуда питается


всего что касается тока - меня пугает
а из инструментов дома у меня ничего нету, ну кроме отвертки и пасатижей

у меня другая любовь, к наборам головок (для авто)
три комплекта есть, и когда вижу еще более крутой то еле борюсь с собой чтобы не купить

но используется из всего набора ну максимум 5 штуки самые ходовые размеры, остальные просто я знаю что у меня есть и меня это радует :)

еще прикольные моменты, когда соседи по гаражу подходят
б-л-я болт никак не подлезешь у тебя же есть приспособа?
дай на 5 минут

ну конечно держи
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31k
KiploksAKS 51 минуту назад
Автор не знает, что столяр и плотник - две разные профессии. На картинке - инструменты столяра.
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−111
Владимир 52 минуты назад
>>KiploksAKS Владимир 9 секунд назад Что за электрик, если полез
>>пассатижами, не проверив провода индикатором.

ну он как и я посмотрел что пробки вывернуты )
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1k
Андрей Кузнецов 58 минут назад
яснапанятна... все инструменты делятся на :
- Сделать дырку.
и
- Заделать дырку.

Спасибо, ...Бро !
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46k
noName 59 минут назад
Пост из серии "В помощь юному технику"
Про свёрла:форстнера забыли
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
да ну на фиг ...
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−111
Владимир Час назад
в ванной в старой "хрущевке"
сломался выключатель он на лутке двери, но лутка под мореным дубом
и там круглая дырка высверлена и мелкий выключатель (7 мс в диаметре)
как думаете какой нужен инструмент, чтобы его починить?
я лазил туда...током е-б-а-н-у-л-о!!!!!!
пробки перед этим я вывернул

ладно думаю, это я наверное дебил, пускай делает профессионал
позвал электрика с первого этажа соседа
он то же полез... то же е-б-а-н-у-л-о (пасатаижи пополам разорвало)

отдельная фаза на эту розетку шла короче в обход счетчика
т.е. фактически все кто включал свет (ну а это ванная и ну за чем туда ходят люди,чтобы помытся ну т.е. руки будут с влагой)

все все эти годы рисковали окочурится


а почему не трогали... ну как я понимаю, ремонт делали, меняли проводку в этой хате, а это не трогали из за мореного дуба, не хотели ломать
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