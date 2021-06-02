Да, тут очень много нюансов, куча новшеств и современных внедрений, а потому много спорного в данных шпаргалках. И это хорошо - те, кто разбирается серьезно, подскажут тем, кто только учится, давайте поможем начинающим и заодно освежат свои знания
Винтовое, или спиральное. Это одна из самых широко распространенных форм сверла. Ее применяют работы с самыми разными веществами. Универсальные сверла также имеют спиральный вид. Размеры их колеблются от десятых миллиметра до десятков сантиметров.
Плоское или перьевое. Используется для отверстий в мягких веществах, дереве, пенобетоне. Рабочий орган — заточенная лопатка, в середине ее находится острый выступ для центровки.
Глубокого сверления. Используются, если глубина отверстия больше диаметра, по меньшей мере, в пять раз. В теле сверла есть две винтовые полости, по ним в зону сверления подается смазочно-охлаждающая жидкость
Одностороннего реза. Используется для мехобработки повышенной точности. Имеют опорную плоскость и пару рабочих кромок, находящихся по одну строну от продольной оси.
Коронка. По форме представляет собой полый цилиндр, рез проводится нижней кромкой. В результате в материале прорезается кольцо, а внутри него располагается керн – цельный цилиндрический кусок материала. По окончании операции его требуется вытряхнуть из коронки.
Центровочное. Для предварительного засверливания — наметки центра.
Ступенчатое. Представляет собой ступенчатую цилиндрическую пирамиду. Прогрессивный вид оснастки, используется по листовому прокату для больших диаметров. При постепенном увеличении диаметра не деформируется лист.
1-металлический рубанок; 2-малый рубанок; 3-отвертки; 4-струбцины; 5-ножовка по дереву; 6-ножовка комбинированная; 7-молоток; 8-ручная дрель; 9-стамеска; 10-рулетка; 11-стусло с пилой; 12-стеклорез; 13-степлер; 14-строительный нож; 15-Fструбцина; 16-деревянный рубанок; 17-топор; 18-кувалда; 19-гвоздодер; 20-уровень.
Материал изготовления полотна
углеродистой (наименее прочные, пригодны для цветного либо мягкого металла; маркируются как HCS);
быстрорежущей (имеют наиболее устойчивые к износу зубья, но отличаются хрупкостью и высокой ценой; маркировка HSS);
биметаллические полотна (инновация на рынке, вытесняющая аналоги; основа — углеродистая сталь, поверх которой наваривается полоса быстрорежущей, служащей основой для зубьев; обозначается BIM).
Еще есть полотна из легированной стали (обозначение HM), но чаще они используются для резки кирпича, бетона или камня.
HM/CT —твёрдосплавные лезвия. Применяется такие полотна для твердых материалов либо для пористых высоко-абразивных, таких, как бетонные конструкции, металл, стекловолокно и черепица.
Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839 (пример ключ рожковый 12 х 13 цинк)
Источник:
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>>попахивает п.и.з.д.е.ж.о.м. Самое правдоподобное -это вот этот
>>момент: "пасатаижи пополам разорвало"
а то что меня сначало током е-б-а-н-у--ло? это как?
я выдумал?
ну вот у вас лично какой алгоритм когда нужно починить электрику?
1) выкручиывем пробки
2) слышим как холодильник вырубился, ну все норм. щелкаем светом в прихожей
не работает, ну точно все норм.
3) лезем в провода - НА Н=А=Х==У-Й!!!!!
что это было?????????????????????
4) зовем соседа проф. электрика
-У тебя дома есть инструмент?
-Отвертка и пасатижи
-Ладно свои возьму
электрик, смотрит на пробки, они выкручены, лезет в провода
НА Н=А=Х==У-Й!!!!!
бл""" даже интересно! отвечает электрик
Автор - тупица
я почему то ранее думал, что там как у радио, нет он то же в полноценной домашней сети оттуда питается
всего что касается тока - меня пугает
а из инструментов дома у меня ничего нету, ну кроме отвертки и пасатижей
у меня другая любовь, к наборам головок (для авто)
три комплекта есть, и когда вижу еще более крутой то еле борюсь с собой чтобы не купить
но используется из всего набора ну максимум 5 штуки самые ходовые размеры, остальные просто я знаю что у меня есть и меня это радует :)
еще прикольные моменты, когда соседи по гаражу подходят
б-л-я болт никак не подлезешь у тебя же есть приспособа?
дай на 5 минут
ну конечно держи
>>пассатижами, не проверив провода индикатором.
ну он как и я посмотрел что пробки вывернуты )
- Сделать дырку.
и
- Заделать дырку.
Спасибо, ...Бро !
сломался выключатель он на лутке двери, но лутка под мореным дубом
и там круглая дырка высверлена и мелкий выключатель (7 мс в диаметре)
как думаете какой нужен инструмент, чтобы его починить?
я лазил туда...током е-б-а-н-у-л-о!!!!!!
пробки перед этим я вывернул
ладно думаю, это я наверное дебил, пускай делает профессионал
позвал электрика с первого этажа соседа
он то же полез... то же е-б-а-н-у-л-о (пасатаижи пополам разорвало)
отдельная фаза на эту розетку шла короче в обход счетчика
т.е. фактически все кто включал свет (ну а это ванная и ну за чем туда ходят люди,чтобы помытся ну т.е. руки будут с влагой)
все все эти годы рисковали окочурится
а почему не трогали... ну как я понимаю, ремонт делали, меняли проводку в этой хате, а это не трогали из за мореного дуба, не хотели ломать