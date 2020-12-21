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20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни

20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни (21 фото)

Автор:
21 декабря 2020 11:57
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   всячина   жизнь   нужное   полезное   советы   
2856
21

Мы продолжаем публиковать вам занимательную инфографику - гайды по жизни, которые, быть может, помогут кому-то что-то понять. где-то разобраться, как-то развиться, а то и вовсе спасти жизнь.

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   всячина   жизнь   нужное   полезное   советы   
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9  комментариев
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16k
SolomonA Час назад
А почему не укзали, что вы становитесь ловким, сексуальным, пластичным, остроумным и вообще неотразимым.

А почему не укзали, что вы становитесь ловким, сексуальным, пластичным, остроумным и вообще неотразимым.
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 45 минут назад
А можно больше не продолжать?
Или делать посты покороче, а то долго проматывать приходится прежде чем минус поставить...
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11k
Yasen_Perec 51 минуту назад
20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни
20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни
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18k
SerGProS 57 минут назад
Нервные клетки алкоголь убивает, а вот к спокойным клетка он абсолютно равнодушен
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Понятно, при езде 180 км/ч можно спокойно ехать без аварий. При этой скорости препятствия автоматически исчезают.
Понятно, при езде 180 км/ч можно спокойно ехать без аварий. При этой скорости препятствия автоматически исчезают.
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2k
Гончаров Николай Алекс Юстасов Час назад
Только с IDDQD.
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14k
dimitr Час назад
"Последствия зависят от скорости" нужно в экзамен на сдачу прав включить. И возить на экскурсии в морг, смотреть на последствия скорости.
Не всем, но многим поможет избавиться от иллюзии защищённости своего ведра с гайками.
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