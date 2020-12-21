20 занимательных всячин, которые, быть может, пригодятся вам в жизни

Мы продолжаем публиковать вам занимательную инфографику - гайды по жизни, которые, быть может, помогут кому-то что-то понять. где-то разобраться, как-то развиться, а то и вовсе спасти жизнь.
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А почему не укзали, что вы становитесь ловким, сексуальным, пластичным, остроумным и вообще неотразимым.
Или делать посты покороче, а то долго проматывать приходится прежде чем минус поставить...
Не всем, но многим поможет избавиться от иллюзии защищённости своего ведра с гайками.