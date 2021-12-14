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Убивший педофила и спасший детей, Владимир Санкин, всё равно будет сидеть 6 лет

Убивший педофила и спасший детей, Владимир Санкин, всё равно будет сидеть 6 лет (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 22:59
Метки: педофил   приговор   убийство   
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Кассационный суд в Самаре отказался отменить приговор жителю Уфы, который в январе 2020 года убил педофила, защищая детей от посягательств. В январе 2021 года его приговорили сначала к 8 года колонии, а потом срок снизили до 6 лет.



Защита будет обжаловать решение в Верховном суде, заявил адвокат осуждённого Шота Горгадзе: «Все законные основания, чтобы отменить этот приговор, у суда имелись».




Он выразил надежду, что суд отпустит Санкина на свободу. Кроме того, Горгадзе будет добиваться наказания тех, кто допустил, что педофил смог приблизиться к детям, добавил адвокат.


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Метки: педофил   приговор   убийство   
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19  комментариев
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425
bobobo 9 часов назад
Я понимаю, что нахватаю минусов по самое небалуй, но с приговором суда согласен. Суд и так дал ему меньше меньшего. То есть симпатии суда были на его стороне. Но, в тот момент когда Санкин подъехал звщищать детей, им уже ничего не угрожало. Они прыгали вокруг этого педофила, дразнили его и кидались снежками в него и в окно его квартиры. Он собственно и выбежал из квартиры, что бы отогнать их от дома. Увидев это, Санкин вырвал дрын из забора и 5 часов избивал этого педофила, пока тот просто не околел от холода. Ну, в этот раз он убил извращенца. А если в следующий раз он решит разобраться с кем то, кто по его понятием плохо на него посмотрел или подрезал на дороге?

https://24smi.org/celebrity/155876-vladimir-sankin.htmlhttps://24smi.org/celebrity/155876-vladimir-sankin.html
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563
Spoiler 49 минут назад
Одна из тех историй где нет ни одного положительного персонажа... Кругом гавно, разврат, алкоголизм и непробиваемая тупость
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−37
detective 3 часа назад
я уже писал об этом, ну еще раз напишу, подросткам было по 15 лет, это уже взрослые не глупые люди и которые поперлись типа за конфетами к старому "педу" а потом одному удалось убежать из квартиры куда они с другом пришли(видимо ситуация вышла из под контроля) и Санкин подоспел на "помощь" понял чем пахнет дело и решил валить чела, потому как мне кажется, тут был сговор Санкина с подростками, он им сказал мол давайте обнесите его хату я вас подстрахую, вы "мелкие" вам за это ничего не будет, а добычу пополам, но что то пошло не так, и придумали легенду, про то как двух 15-ти летних лбов заманил конфетами старый педофил, а герой Санкин спас их, как то так.. да посмотрите на его морду, он хронический алкаш!
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3k
Иван 4 часа назад
А зачем он его убил?
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123
Шоу :-) продолжается 8 часов назад
Я полагаю приговор слишком мягкий, педофил, не педофил... На глазах Санкина не было ничего криминального, и с детей он "педофила" не снимал, он свершил самосуд над человеком по собственной инициативе! А если бы это был человек ошибочно названнный педофилом? Есть законы! Увидел преступление, если сможешь нейтрализуй преступника, и вызови тех кому положено этим заниматься, но лишать жизни человека самочинно, преступление!
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5k
Mixalych 8 часов назад
Врезал, тот упал и умер- это одно. Избивать несколько часов подряд - это уже диагноз.
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12k
net 8 часов назад
Вроде всё уже сто раз пережевали полтора года назад и вот опять.
Общий смысл какой. Чтобы судить Санкина, надо думать как Санкин. К вам подбегают дети и говорят: - дядя нам что-то хотел показать. Действия Санкина. Не имея никаких доказательств, улик, не являясь свидетелем, он по личной инициативе на основании только слов парней со двора ловит какого-то мужика и медленно 5 часов его убивает.
Я не говорю что погибший был плохим или хорошим человеком, не говорю намекал убитый на что-то этим пацанам или нет. Конкретно Санкин убил человека просто так по личной инициативе. Вот от сюда и срок. Не понимаю удивления приговору.
Как он должен был сделать? Задержать. Даже если вдруг не удержался и избил, то вызвать полицию для ареста.
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−19
На хер ЗАПАД! 9 часов назад
Нужно срочно вносить поправки,по похожим делам!Граждане судьи!Вот представьте,что этот человек спас,именно ВАШЕГО ребёнка!Интересно получается?
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123
Шоу :-) продолжается На хер ЗАПАД! 8 часов назад
Есть такое понятие призумпция невиновности.
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1k
jug 9 часов назад
Не следил за этой историей. Доказали, что убитый был педофилом?
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997
Довер Иванович 9 часов назад
Хотя бы условно дали.
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