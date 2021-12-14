Убивший педофила и спасший детей, Владимир Санкин, всё равно будет сидеть 6 лет

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Кассационный суд в Самаре отказался отменить приговор жителю Уфы, который в январе 2020 года убил педофила, защищая детей от посягательств. В январе 2021 года его приговорили сначала к 8 года колонии, а потом срок снизили до 6 лет.
Защита будет обжаловать решение в Верховном суде, заявил адвокат осуждённого Шота Горгадзе: «Все законные основания, чтобы отменить этот приговор, у суда имелись».
Он выразил надежду, что суд отпустит Санкина на свободу. Кроме того, Горгадзе будет добиваться наказания тех, кто допустил, что педофил смог приблизиться к детям, добавил адвокат.
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https://24smi.org/celebrity/155876-vladimir-sankin.htmlhttps://24smi.org/celebrity/155876-vladimir-sankin.html
Общий смысл какой. Чтобы судить Санкина, надо думать как Санкин. К вам подбегают дети и говорят: - дядя нам что-то хотел показать. Действия Санкина. Не имея никаких доказательств, улик, не являясь свидетелем, он по личной инициативе на основании только слов парней со двора ловит какого-то мужика и медленно 5 часов его убивает.
Я не говорю что погибший был плохим или хорошим человеком, не говорю намекал убитый на что-то этим пацанам или нет. Конкретно Санкин убил человека просто так по личной инициативе. Вот от сюда и срок. Не понимаю удивления приговору.
Как он должен был сделать? Задержать. Даже если вдруг не удержался и избил, то вызвать полицию для ареста.
там могли быть и + другие обстоятельства...