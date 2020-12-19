Мужчину, спасшего ребенка от педофила, признали виновным в убийстве

В феврале 54-летний Зайцев, ране судимый за педофилию, увидел в своем подъезде двух зашедших в тепло мальчишек и пригласил их к себе домой погреться. Дома он угостил мальчиков алкоголем, а затем, угрожая им топором, заставил раздеваться. Одному из них удалось вырваться из дома, он побежал на улицу за помощью и наткнулся на Санкина, возвращавшегося домой с работы.Санкин пошел за мальчиком и, захватив Зайцева, удерживал его до приезда полиции. Однако в процессе удержания Санкин так избил педофила палкой, что тот позже скончался в машине скорой помощи.