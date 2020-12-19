Мужчину, спасшего ребенка от педофила, признали виновным в убийстве

Владимир Санкин из Уфы, который, спасая мальчика от педофила, убил извращенца, признан виновным судом присяжных. Теперь Зайцев ожидает вердикта судьи, который будет вынесен в понедельник: ему грозит до 15 лет тюрьмы.
34-летнему автомеханику из Уфы Владимиру Санкину грозит до 15 лет тюрьмы за убийство после того, как суд присяжных признали его виновным в смерти 54-летнего Владимира Зайцева, заманившего к себе в ом двоих мальчишек, одного из которых лишь решительность Санкина спасла от педофила.
В феврале 54-летний Зайцев, ране судимый за педофилию, увидел в своем подъезде двух зашедших в тепло мальчишек и пригласил их к себе домой погреться. Дома он угостил мальчиков алкоголем, а затем, угрожая им топором, заставил раздеваться. Одному из них удалось вырваться из дома, он побежал на улицу за помощью и наткнулся на Санкина, возвращавшегося домой с работы.Санкин пошел за мальчиком и, захватив Зайцева, удерживал его до приезда полиции. Однако в процессе удержания Санкин так избил педофила палкой, что тот позже скончался в машине скорой помощи.
В суде Санкин заявил, что не раскаивается в своем поступке. "У меня был выбор - спасти детей или пройти мимо, - говорит Санкин. - Любой человек на моем месте поступил бы так же".
В итоге, после восьми часов обсуждения, присяжные признали Санкина виновным в убийстве, хотя, согласно результатам медицинской экспертизы, непосредственными причинами смерти были удар головой об асфальт и переохлаждение.
Как заявили следователи, в момент прибытия Санкина дети уже были свободны, поэтому мужчину обвинили в излишнем применении силы к Зайцеву (на фото), с чем сам Санкин не согласился. Кроме того, изначально против него выдвинули обвинение в ограблении бесчувственного Зайцева, одноак в ходе процесса оно было снято.
Признав Санкина виновным в убийстве, присяжные, тем не менее, попросили судью отнестись к нему со снисхождением при вынесении приговора. Приговор должен быть оглашен судьей в понедельник.
Дело Санкина всколыхнуло всю Россию. 70 тысяч человек подписали петицию с требованием снять с Санкина все обвинения. Его судебные издержки, включая расходы на адвокатов, оплачивает неизвестный благожелатель.
Адвокаты Санкина Шота Горгадзе и Виктория Коротаева уже объявили, что будут подавать апелляцию. Кроме того, Горгадзе в понедельник надеется убедить судью вынести условноенаказание или переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. "Владимир поступил как настоящий мужчина", - говорит Горгадзе.
По словам Горгадзе, Санкин буквально вырвал второго мальчика из рук педофила, после чего, не пожелав отпускать Зайцева, и между мужчинами завязалась драка. Как говорит адвокат, его клиент - "простой парень, который не может допустить надругательства над детьми".
Мать Владимира,Галина Санкина, заявила на суде, что ее сын никого не убивал, и что на его месте поступила бы так же. "Он не убийца - он защищал детей", - утверждает она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Принцип суда присяжных, это то, что ПРИСЯЖНЫЕ определяют виновен в преступлении человек или нет. Если они сказали - виновен. Судья ОБЯЗАН наказывать его за преступление. И фраза "со снисхождением" означает - "по нижней границе" наказания. т.е не на 15 лет, а на 8-14лет.
Похоже, присяжные его недолюбливают.
А вот почему, это вопрос.
"...Горгадзе в понедельник надеется убедить судью вынести условноенаказание или переквалифицировать обвинение на менее тяжкое..."
Или "горгадзе" не адвокат или откровенно прикалывается над окружающими. Какая "переквалификация" его уже присяжные признали виновным в убийстве. В убийстве, а не в "причинении по неосторожности". Нужно собирать новый суд присяжных.
"Мать Владимира,Галина Санкина, заявила на суде, что ее сын никого не убивал...В суде Санкин заявил, что не раскаивается в своем поступке..."
У него точно был адвокат?
Или горгадзе и коротаева его коллеги по автосервису?
1. Был суд толпы (присяжных)
2. Они признали то, что чел виновен в убийстве. (это факт)
3. Это непредумышленное убийство по неосторожности (факт)
4. По совокупности факторов, суд должен признать вину, привлечь по статье и отпустить...
Кароче. Чел будет совершенно свободно ходить со статьей, но без каких либо ограничений.
Не стоит овчинка выделки.