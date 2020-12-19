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Мужчину, спасшего ребенка от педофила, признали виновным в убийстве

Мужчину, спасшего ребенка от педофила, признали виновным в убийстве (12 фото)

Автор:
19 декабря 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Владимир Санкин   криминал   педофил   приговор   присяжные   суд   убийство   уфа   
716
12
Владимир Санкин из Уфы, который, спасая мальчика от педофила, убил извращенца, признан виновным судом присяжных. Теперь Зайцев ожидает вердикта судьи, который будет вынесен в понедельник: ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Владимир Санкин   криминал   педофил   приговор   присяжные   суд   убийство   уфа   
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22  комментария
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9k
r.a.t. Час назад
Сажать надо тех, кто выпускал педофила на волю, а не того, кто спас детей.
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4k
Durnopes 2 секунды назад
Эту страну спасет только ядерная бомбардировка!
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−61
rock Минуту назад
путлерстан ! ...
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10k
Денис Трубочкин 2 минуты назад
Присяжные и судьи сами-то детей имеют? Понимают ли они, что сажая Владимира Санкина, они развязывают руки педофилам? Понимают ли они, что завтра, извращенцы могут покуситься уже на их детей? И что завтра такой же честный парень может и дернулся бы помочь детям, но вспомнив печальную судьбу Санкина, просто отвернется и пройдет мимо?
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2k
Том Джоуд 8 минут назад
Если в статье все правда, не дай бог, оказаться в шкуре этого парня, что угробил педофила. Потому что, пройти мимо такой ситуации, и потом забыть про это - настоящее преступление.
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32k
Alex 24 минуты назад
"...Признав Санкина виновным в убийстве, присяжные, тем не менее, попросили судью отнестись к нему со снисхождением..."

Принцип суда присяжных, это то, что ПРИСЯЖНЫЕ определяют виновен в преступлении человек или нет. Если они сказали - виновен. Судья ОБЯЗАН наказывать его за преступление. И фраза "со снисхождением" означает - "по нижней границе" наказания. т.е не на 15 лет, а на 8-14лет.
Похоже, присяжные его недолюбливают.
А вот почему, это вопрос.

"...Горгадзе в понедельник надеется убедить судью вынести условноенаказание или переквалифицировать обвинение на менее тяжкое..."

Или "горгадзе" не адвокат или откровенно прикалывается над окружающими. Какая "переквалификация" его уже присяжные признали виновным в убийстве. В убийстве, а не в "причинении по неосторожности". Нужно собирать новый суд присяжных.

"Мать Владимира,Галина Санкина, заявила на суде, что ее сын никого не убивал...В суде Санкин заявил, что не раскаивается в своем поступке..."
У него точно был адвокат?
Или горгадзе и коротаева его коллеги по автосервису?
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56k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
закон есть закон . убил значит виновен . Но что за присяжные уроды , чайлд-фри ? или просто педофилы. можно было на аффект списать и дать условку .
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245
Михаил Болгов Полчаса назад
Наш суд самый справедливый суд в мире, никогда не понимал почему за столько времени не исправят законы, если грабители угражающие тебе и твоим близким убиты входе самообороны тебя по садят, если ты входе помощи жертве отбивая от насильника педофила ударишь его (насильника) сильно и тот скончается в скорой ты виноват, по факту получается мы беззащитны против нарушителей закона так как при стрессовой ситуации когда выбор или ты приченишь вред здоровью или тебе (или как в этом случае мальчику) ты должен быть хлоднокровен и ждать полицию, то есть как я понимаю жизнь не раз осуждённого за такие деяния человека важнее твоей жизни и потерпевшего которые могут оборваться пока приедет полиция, ведь только она может, так сказать, отмазаться тем что нарушитель скончался из-за сопротивления при задержании.
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2k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
За заголовок - желаю чтоб тебя [мат] до/во время/и после твоей смерти!
1. Был суд толпы (присяжных)
2. Они признали то, что чел виновен в убийстве. (это факт)
3. Это непредумышленное убийство по неосторожности (факт)
4. По совокупности факторов, суд должен признать вину, привлечь по статье и отпустить...

Кароче. Чел будет совершенно свободно ходить со статьей, но без каких либо ограничений.
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4k
Иван 47 минут назад
Максимально мутная история.
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2k
VL 48 минут назад
присяжные сами г@ндоны рваные
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23
i 51 минуту назад
Виноват в том, что сохранил психику ребёнка от надругательства и на будущее избавил общество от извращенца.
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282
Дмитрий 54 минуты назад
А все это знаете по чему случилось? имеется в виду конечно не попытка изнасилования, а осуждения (даже с присяжными) Санкина? От несовершенства нашей системы наказания! Понятно, что присяжные посчитали, что Санкин, что называется "перестарался", находясь там, в той ситуации, на месте, где определить эту грань, при том, что тот, кого ты "поймал" продолжает вырываться? А так решили видимо просто: ну раз дети выбежали, то и опасность преступления пропала. Какая либо опасность в отношении лица, пресекающего преступления вообще не учитывается. В общем печально все для пацана получилось.
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1k
ых 57 минут назад
Присяжных из бездетных набирали?
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573
фхранцуз 57 минут назад
комментаторам на заметку, как оказались рослые 15 летние подростки (наивные) дома у педофила и не могли с ним справится? а я предпологаю, что мужик навел подростков на его хату чтобы обнести квартиру, мужик поймал с поличным подростков, одному удалось смотаться, ну а организатор решил его валить опираясь на то что он якобы приставал к 15летним подростками(это уже не дети) ну и вот итог, чел (спаситель) оказался обычным разбойником и уголовником
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3k
magic32 фхранцуз 52 минуты назад
"а я предпологаю, что мужик навел подростков на его хату чтобы обнести квартиру," - и по чистой случайности это оказалась хата трижды сидевшего за педофилию
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1k
vagon1 фхранцуз 9 минут назад
Вряд ли у дважды судимого педофила в харе много ценного имущества.
Не стоит овчинка выделки.
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4k
panama Час назад
Что можно ещё сказать об этом гнилом государстве....
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16k
Алексей panama 50 минут назад
Британский суд твердо защищает права [мат] и педофилов!
Британский суд твердо защищает права [мат] и педофилов!
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1k
kiber Час назад
Присяжные все из Европы были.
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