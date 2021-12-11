FISHKINET
Сообщество Криминал 1040 постов • 289 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями

В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями (3 фото)

Автор:
11 декабря 2021 10:42
Сообщество : Криминал
Метки: видео   мексика   призрак   соседи   убийство   шутка   
2053
3
Решила одна мексиканская мадам весело пошутить над своими соседями.
Когда на место происшествия приехала полиция, все соседи дружно заявили, что приведение видели, выстрелы слышали, но кто именно стрелял они не в курсе. Так что задержать по этому делу никого не удалось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   мексика   призрак   соседи   убийство   шутка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
854
Baklanavr 2 часа назад
Очередной пранк удался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Йожык 7 минут назад
Теперь она натуральный призрак, переодеваться не надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Majul 18 минут назад
Цена идиотский пранка жизнь. Гениально. Естественный отбор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Valiko Полчаса назад
вполне удачно пошутила - все поверили и испугались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Мойша Полчаса назад
Одним пранкером стало меньше - жизнь стала чище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
анатолий горленко 57 минут назад
Минус одна жизнь, пааа..думаеь? Восстановлюсь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. Час назад
Общага. Один из жильцов повадился обссыкать стульчак на общем сортире. Что только не пробовали соседи - ему похер, ссыт на стульчак нарочно. И вот однажды, соседка придумала хитрый план, как остроумно его проучить. Рассказала соседям, они одобрили. Наступила ночь. Соседка спряталась и ждет ссыкуна. Открывается дверь его комнаты, он выходит и идет в сортир. Начинает ссать, и по звуку понятно - ссыт на стульчак. Соседка подкралась сзади и выстрелила ему в голову из дробовика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
826
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Теперь по ночам две ведьмы шарахаться будут)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
962
Миша Час назад
А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth Час назад
Один пранкер в аэропорту имени Бен Гуриона закричал "Алла, я в бар!" Тоже не пережил собственной шутки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Серж Час назад
Убийственная шутка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Больше шутить она точно не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) "Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора "Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Дагестане школьник зарезал одноклассника В «Домодедово» сотрудники ГБР не оценили шутку подвыпившего пассажира В «Домодедово» сотрудники ГБР не оценили шутку подвыпившего пассажира
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19949



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой
1
190
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
0
150
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
Набирающие популярность в сообществах
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его "Трем мушкетерам"
0
21
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его...
Как сделать оригинальную новогоднюю елку из пенофола
0
1
Как сделать оригинальную новогоднюю елку из пенофола
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#люди#история#Ynews#Россия#автомобили#Разное#юмора#еда
#Юмор#животные#прикол#подборка#картинки#интересное#позитив#дтп#Япония#СССР
#интересно#факты#новости#приколы#познавательно#полиция#автомир#кино#аварии#сша

На что жалуетесь?

Вернуться