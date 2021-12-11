В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями

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Решила одна мексиканская мадам весело пошутить над своими соседями.
Сшила себе костюм популярного привидения Ла Льорона и отправилась в увлекательное путешествие по ночной улице. А для большей убедительности она принялась время от времени подвывать жутким голосом. Сначала всё шло по плану, собаки лаяли, а перепуганные соседи, не веря своим глазам, снимали её на телефоны.
Но в какой-то момент один слишком впечатлительный мужчина решил, что ни кто не посмеет нарушить покой его улицы. Не долго думая, он схватил своё ружьё и пару раз выстрелил в приведение. К его удивлению призрак во тьме не растаял, а рухнул на дорогу.
Но в какой-то момент один слишком впечатлительный мужчина решил, что ни кто не посмеет нарушить покой его улицы. Не долго думая, он схватил своё ружьё и пару раз выстрелил в приведение. К его удивлению призрак во тьме не растаял, а рухнул на дорогу.
Matan a balazos a la llorona en Naucalpan pic.twitter.com/KZAMPwe6pa— Silencio (@SilencioXz) October 18, 2021
Когда на место происшествия приехала полиция, все соседи дружно заявили, что приведение видели, выстрелы слышали, но кто именно стрелял они не в курсе. Так что задержать по этому делу никого не удалось.
P.S. По местным легендам Ла Льорона (La Llorona) была весьма красивой, но очень нервной женщиной, которая в порыве ревности, сначала утопила своих детей, а потом, осознав, что совершила, так и не смогла найти себе покой даже после смерти. Поговаривают, что её душа время от времени возвращается в реальный мир и с плачем и стенаниями бродит по пустым ночным улицам деревень и городков. Легенда о "Водяной ведьме" очень популярна в Мексике, на её основе снимают фильмы, пишут песни, ну и, само собой, пугают непослушных детей.
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Итальянец:
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Русский говорит:
А я куплю 10 пачек анальгина!
Зачем?!
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