В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями

Сшила себе костюм популярного привидения Ла Льорона и отправилась в увлекательное путешествие по ночной улице. А для большей убедительности она принялась время от времени подвывать жутким голосом. Сначала всё шло по плану, собаки лаяли, а перепуганные соседи, не веря своим глазам, снимали её на телефоны.

Но в какой-то момент один слишком впечатлительный мужчина решил, что ни кто не посмеет нарушить покой его улицы. Не долго думая, он схватил своё ружьё и пару раз выстрелил в приведение. К его удивлению призрак во тьме не растаял, а рухнул на дорогу.