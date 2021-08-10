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14 актеров, которые покинули Голливуд и нашли себе другое занятие

14 актеров, которые покинули Голливуд и нашли себе другое занятие (14 фото)

Автор:
10 августа 2021 15:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актёры и роли   голливуд   карьера   профессия   путь в жизни   смена профессии   факты о кино   
1972
14
Не все, кто выбрал в качестве карьеры актерскую профессию, остаются в ней навсегда. Кто-то уходит еще в молодом возрасте и выбирает себе иное занятие в жизни, а кто-то продолжает работать до тех пор, пока ему предлагают достойные роли. И иногда случается так, что всего одна роль может повлиять на решение актера уйти из индустрии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актёры и роли   голливуд   карьера   профессия   путь в жизни   смена профессии   факты о кино   
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10  комментариев
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268
bobobo 2 часа назад
Хотелось бы пожелать найти себе другое занятие отдельным актёрам отечественного кино. Но их судя по всему и дустом не вытравить.
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310
Мурчелло Полчаса назад
Джин Хэкман классный актёр.
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36k
jonnyD 40 минут назад
Вот умеет же Ева нахеровертить ... смешала в кучу покойных , ныне здравствующих , давних , недавних , маститых , одноролевых , короче КГ .
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6
Thomsen jonnyD Полчаса назад
Вот умеет же Ева нахеровертить ... смешала в кучу покойных , ныне здравствующих , давних , недавних , маститых , одноролевых (ц)

Точно) Тут недавно был порожняк про "судьбу толстого мальчика, который сыграл толстого мальчика в фильме "Жмурки"...
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11k
Вася 44 минуты назад
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63k
Доктор Джонс 59 минут назад
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9k
Majul 2 часа назад
Я могу ошибаться, но по-моему Шон Коннери после "Лиги..." еще озвучивал пару фильмов, занимая параллельно административные должности в этих фильмах
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