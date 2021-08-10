14 актеров, которые покинули Голливуд и нашли себе другое занятие

В фильме она сыграла жестокую работницу детского дома, в котором проживает главная героиня. Критики сошлись во мнении, что Диаз перебарщивает и переигрывает, в общем, отзывы были не слишком благоприятными. После выхода "Энни" актриса заявила, что устала от бесконечных перелетов и съемок, а затем сказала, что вообще уходит из кино.



"Мне нужно было снова стать самодостаточной. Мне действительно нужно было понять, что я знаю, как быть взрослой и позаботиться о себе, как ориентироваться в нашем сложном мире и нести ответственность за свою жизнь - так, как это вижу я, а не кто-то другой", - сказала актриса в одном из интервью.



Сегодня она занимается семьей, у нее муж-музыкант и маленькая дочь. А еще стала предпринимателем (винный бизнес) и выпустила две книги о здоровом образе жизни и долголетии.