14 актеров, которые покинули Голливуд и нашли себе другое занятие

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Не все, кто выбрал в качестве карьеры актерскую профессию, остаются в ней навсегда. Кто-то уходит еще в молодом возрасте и выбирает себе иное занятие в жизни, а кто-то продолжает работать до тех пор, пока ему предлагают достойные роли. И иногда случается так, что всего одна роль может повлиять на решение актера уйти из индустрии.
1. Кэмерон Диаз ушла из кино после роли мисс Ханниган в фильме "Энни" (2014)
В фильме она сыграла жестокую работницу детского дома, в котором проживает главная героиня. Критики сошлись во мнении, что Диаз перебарщивает и переигрывает, в общем, отзывы были не слишком благоприятными. После выхода "Энни" актриса заявила, что устала от бесконечных перелетов и съемок, а затем сказала, что вообще уходит из кино.
"Мне нужно было снова стать самодостаточной. Мне действительно нужно было понять, что я знаю, как быть взрослой и позаботиться о себе, как ориентироваться в нашем сложном мире и нести ответственность за свою жизнь - так, как это вижу я, а не кто-то другой", - сказала актриса в одном из интервью.
Сегодня она занимается семьей, у нее муж-музыкант и маленькая дочь. А еще стала предпринимателем (винный бизнес) и выпустила две книги о здоровом образе жизни и долголетии.
"Мне нужно было снова стать самодостаточной. Мне действительно нужно было понять, что я знаю, как быть взрослой и позаботиться о себе, как ориентироваться в нашем сложном мире и нести ответственность за свою жизнь - так, как это вижу я, а не кто-то другой", - сказала актриса в одном из интервью.
Сегодня она занимается семьей, у нее муж-музыкант и маленькая дочь. А еще стала предпринимателем (винный бизнес) и выпустила две книги о здоровом образе жизни и долголетии.
2. Фредди Принц-младший отказался актерской карьеры после того, как сыграл Коула Ортиса в 8 сезоне сериала "24 часа" (2010)
По словам актера, это произошло потому, что "Кифер Сазерленд (игравший главную роль) был самым непрофессиональным чуваком в мире". "Я могу сказать ему это в лицо. И я думаю, что все, кто работал с ним, так и сделали", - заявил Фредди в интервью ABC News.
Некоторое время он работал режиссером и продюсером WWE, затем занялся озвучкой.
Некоторое время он работал режиссером и продюсером WWE, затем занялся озвучкой.
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3. Дэниел Дэй-Льюис "вышел из игры" после съемок в фильме "Призрачная нить" (2017)
Дэниел Дэй-Льюис полностью посвятил себя роли Рейнольдса Вудкока в "Призрачной нити", обучаясь у главного художника по костюмам New York City Ballet, но сама постановка оставила его настолько "переполненным чувством печали", что он решил уйти из кино.
"Я интересовался актерским мастерством с 12 лет, и тогда все, кроме театра - этой коробки света - было отброшено в тень. Когда я начинал, это был вопрос спасения. .. Теперь я хочу исследовать мир другим способом", - сказал актер журналу W Magazine.
Сегодня Дэниел Дэй-Льюис живет частной жизнью.
"Я интересовался актерским мастерством с 12 лет, и тогда все, кроме театра - этой коробки света - было отброшено в тень. Когда я начинал, это был вопрос спасения. .. Теперь я хочу исследовать мир другим способом", - сказал актер журналу W Magazine.
Сегодня Дэниел Дэй-Льюис живет частной жизнью.
4. Аманда Байнс потеряла роль в фильме "Безбрачная неделя" (2011) и объявила о завершении карьеры
Комедийная актриса Аманда Байнс объявила о своем решении закончить карьеру в Твиттере, сказав, что она "абсолютно убеждена, что ей нужно перестать сниматься" после просмотра трейлера в состоянии наркотического опьянения. У актрисы были проблемы с употреблением наркотиков и ей пришлось несколько раз пройти реабилитацию.
Позже она призналась в интервью Paper Mag: "Из-за этого я чувствую себя такой ужасной, больной и грустной. Все, ради чего я работала всю свою жизнь, я испортила через Твиттер". Но в последние годы Аманда много работала, что вылечиться, и сейчас делает карьеру в моде.
Позже она призналась в интервью Paper Mag: "Из-за этого я чувствую себя такой ужасной, больной и грустной. Все, ради чего я работала всю свою жизнь, я испортила через Твиттер". Но в последние годы Аманда много работала, что вылечиться, и сейчас делает карьеру в моде.
5. Джейк Ллойд ушел из кино в 2001 году, объяснив это тем, что роль Энакина Скайуокера разрушила его карьеру и превратила его жизнь в ад
Юный актер был известен, в сущности, только этой ролью. Также он занимался озвучкой и немного снимался в рекламе.
Он обвинил режиссера Джорджа Лукаса в том, что в фильме его герой "не соответствовал стандартам публики". Сегодня Джек Ллойд борется с проблемами психического здоровья. В 2020 году его мать опубликовала заявление, в котором говорилось: "Он стал ближе к своей семье, и мы все усердно работаем, чтобы помочь ему в этом. Он по-прежнему добрый и заботливый человек, и мы надеемся, что он снова сможет повеселиться". Его диагноз - шизофрения.
Он обвинил режиссера Джорджа Лукаса в том, что в фильме его герой "не соответствовал стандартам публики". Сегодня Джек Ллойд борется с проблемами психического здоровья. В 2020 году его мать опубликовала заявление, в котором говорилось: "Он стал ближе к своей семье, и мы все усердно работаем, чтобы помочь ему в этом. Он по-прежнему добрый и заботливый человек, и мы надеемся, что он снова сможет повеселиться". Его диагноз - шизофрения.
6. Девятилетняя Кэрри Хенн и ее семья жили в Лондоне, когда она снялась в фильме "Чужие", но к тому времени, когда они все вернулись в США, она не хотела жить в Лос-Анджелесе и быть вдали от семьи
Керри сделала карьеру в образовании, но иногда подписывает DVD-диски "Чужих" для своих учеников.
7. После роли Чарли в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971) Питер Острум отказался от трех картин
Позже он объяснил это тем, что "быть в киноиндустрии в детстве было тяжело, и он не мог продолжать". На деньги, полученные за участие в фильме, он купил лошадь. А когда вырос - стал ветеринаром.
8. Кей Панабейкер потеряла любовь к актерскому мастерству после своей роли в качестве актрисы озвучания в "Беверли-Хиллз Чихуахуа 3: Вива ла Фиеста"
Вместо этого она решила заняться зоологией. Бывшая звезда Disney Channel продолжила работать в Walt Disney World в качестве смотрителя зоопарка в Animal Kingdom.
9. "Лига выдающихся джентльменов" была последним фильмом Шона Коннери, потому что ему "надоело иметь дело с гребаными идиотами"
В интервью GQ он сказал следующее: "В течение многих лет разрыв между людьми, которые могут снимать фильмы, и людьми, которые не могут этого делать, увеличивался. Слишком многие люди боятся сказать: "Я не знаю". И таких людей все больше и больше".
Шон Коннери вышел на пенсию и уехал жить на Багамы, где и умер в 2020 году.
Шон Коннери вышел на пенсию и уехал жить на Багамы, где и умер в 2020 году.
10. После того, как фильм "Двуликая женщина" (1941) провалился в прокате, 36-летняя Грета Гарбо решила уйти из кино
Она разочаровалась в фильме, уже когда в середине производства поменяли сюжет. В письме другу она написала: "Поскольку я предпочитаю гулять по деревне, а не бороться за сюжет, все будет так же, как и было".
После завершения карьеры Гарбо вела частную жизнь и инвестировала в искусство и недвижимость. Она умерла в 1990 году.
После завершения карьеры Гарбо вела частную жизнь и инвестировала в искусство и недвижимость. Она умерла в 1990 году.
11. Тейлор Момсен бросила актерское мастерство после того, как покинула сериал "Сплетница", чтобы сосредоточиться на музыке
Она сказала в интервью журналу "Elle", что гастроли - это единственное, чем она хочет заниматься. Тейлор и сегодня возглавляет рок-группу The Pretty Reckless.
12. Джек Глисон бросил актерскую карьеру после того, как его персонаж был убит в "Игре престолов"
Актер сказал, что образ жизни, сопровождающий роль актера из успешного телесериала, не является тем, к чему у него лежит душа. Бросив кино, он отправился изучать теологию и философию в Дублинский Тринити-колледж. Шесть лет спустя ненадолго вернулся на телевидение в сериале BBC "Out of Her Mind) - видимо, так до сих пор и не решил окончательно, какой путь выбрать.
13. Джин Хэкман тихо ушел из Голливуда после съемок в фильме "Добро пожаловать в Лосиную бухту" и стал писателем
В интервью Empire он сказал: "Соломинка, которая сломала спину верблюда, на самом деле была стресс-тестом, который я прошел в Нью-Йорке. Врач посоветовал мне, что мое сердце не в той форме, в которой я должен подвергать его любому стрессу".
После выхода на пенсию он опубликовал два оригинальных романа и еще четыре написал в соавторстве.
После выхода на пенсию он опубликовал два оригинальных романа и еще четыре написал в соавторстве.
14.
И, наконец, звезда детского кино Ширли Темпл, которая в бросила актерскую карьеру в 22 года после "Поцелуя для Корлисс" (1949)
По ее признанию, ей страшно надоело изображать типаж, основанный на ее успехе в качестве ребенка-актера. Позже она стала послом США в Гане, а затем в Чехословакии.
По ее признанию, ей страшно надоело изображать типаж, основанный на ее успехе в качестве ребенка-актера. Позже она стала послом США в Гане, а затем в Чехословакии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Например Наталья Гусева.
Став известной на весь СССР решила не продолжать кинокарьеру а заняться наукой.
Точно) Тут недавно был порожняк про "судьбу толстого мальчика, который сыграл толстого мальчика в фильме "Жмурки"...