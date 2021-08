14 актеров, которые покинули Голливуд и нашли себе другое занятие

Актер сказал, что образ жизни, сопровождающий роль актера из успешного телесериала, не является тем, к чему у него лежит душа. Бросив кино, он отправился изучать теологию и философию в Дублинский Тринити-колледж. Шесть лет спустя ненадолго вернулся на телевидение в сериале BBC "Out of Her Mind) - видимо, так до сих пор и не решил окончательно, какой путь выбрать.