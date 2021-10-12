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От намеренно скучного имени до парика Шона Коннери: забавные факты о Джеймсе Бонде

От намеренно скучного имени до парика Шона Коннери: забавные факты о Джеймсе Бонде (17 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 17:44
Сообщество : Кино
Метки: Бондиана   бондиана Джеймс Бонд   джеймс бонд   интересные факты   интересные факты о кино   факты   факты о кино   
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На киноэкраны вышел последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли Бонда - "Нет времени умирать". А мы расскажем о некоторых забавных фактах про "Бондиану" в целом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бондиана   бондиана Джеймс Бонд   джеймс бонд   интересные факты   интересные факты о кино   факты   факты о кино   
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