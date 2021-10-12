От намеренно скучного имени до парика Шона Коннери: забавные факты о Джеймсе Бонде

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На киноэкраны вышел последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли Бонда - "Нет времени умирать". А мы расскажем о некоторых забавных фактах про "Бондиану" в целом.
Ян Флеминг, создатель Бонда, "списал" его с себя (на снимке - Ян Флеминг в 1960 году)
Реального прототипа у Джеймса Бонда не было. Автор серии книг об агенте 007 указал несколько людей как источник вдохновения, и возглавлял этот список он сам - Ян Флеминг, бывший офицер военно-морской разведки и личный помощник начальника военно-морской разведки Великобритании. Судя по всему, любовь к женщинам, курению и выпивке - это также личный опыт. По крайней мере, все эти страсти Флеминг с Бондом вполне разделял.
Имя у Джеймса Бонда намеренно скучное и обычное (на снимке - Джеймс Бонд, ученый-орнитолог)
А вот откуда взялось имя, известно точно. Ян Флеминг взял его с обложки книги "Птицы Вест-Индии", написанной орнитологом Джеймсом Бондом. В разговоре с The New Yorker в 1962 году Флеминг объяснил это так: "Я хотел, чтобы Бонд был чрезвычайно скучным и неинтересным человеком, с которым постоянно что-то происходило… Когда я искал имя для своего главного героя, я подумал - боже мой, Джеймс Бонд - самое скучное имя, которое я когда-либо слышал".
Кстати, эту книгу показали в коротком эпизоде в фильме "Умри, но не сейчас" (2002). Бонд носит ее с собой вместе с биноклем, когда пытается убедить Джинкс (Холли Берри) в том, что он орнитолог.
Кстати, эту книгу показали в коротком эпизоде в фильме "Умри, но не сейчас" (2002). Бонд носит ее с собой вместе с биноклем, когда пытается убедить Джинкс (Холли Берри) в том, что он орнитолог.
Кодовое имя «007» могло произойти от эрудита XVI века, взломщика кодов или автобуса
Так, с именем разобрались. А откуда цифры 007?
На сей счет существует несколько предположений. Самая популярная теория связана с Депешей Циммермана. Это была телеграмма, закодированная немцами и взломанная британской разведкой, которая побудила США вступить в Первую мировую войну. Расшифровка этого документа была одним из величайших достижений британцев. Поскольку документ имел код 0075, любому будущему строго засекреченному материалу присваивался код, начинающийся с цифр 00.
Другая теория связана с эрудитом и шпионом 16-го века Джоном Ди, который подписывал свои письма королеве Елизавете I как "007". Эта подпись означала, что письмо было личным и предназначалось только для глаз ее величества.
Однако некоторые источники предполагают, что Ян Флеминг взял именно эти цифры, потому что такой номер был у автобуса, на котором он ездил из Кентербери в Лондон.
На сей счет существует несколько предположений. Самая популярная теория связана с Депешей Циммермана. Это была телеграмма, закодированная немцами и взломанная британской разведкой, которая побудила США вступить в Первую мировую войну. Расшифровка этого документа была одним из величайших достижений британцев. Поскольку документ имел код 0075, любому будущему строго засекреченному материалу присваивался код, начинающийся с цифр 00.
Другая теория связана с эрудитом и шпионом 16-го века Джоном Ди, который подписывал свои письма королеве Елизавете I как "007". Эта подпись означала, что письмо было личным и предназначалось только для глаз ее величества.
Однако некоторые источники предполагают, что Ян Флеминг взял именно эти цифры, потому что такой номер был у автобуса, на котором он ездил из Кентербери в Лондон.
У настоящего имени М было несколько вариаций (Джуди Денч в роли М)
Персонаж Бондианы по имени M предположительно основан на сэре Мэнсфилде Смит-Каннинге, еще одном офицере военно-морской разведки. В романе "Человек с золотым пистолетом" раскрывается, что настоящее имя М - вице-адмирал сэр Майлз Мессерви. Когда М в фильмах о Бонде играла Джуди Денч, в продолжении романа под названием "Факты смерти" сообщалось, что ее зовут Барбара Модсли. Когда Ральф Файнс сменил Джуди Денч в "Скайфолле", в фильме было названо его имя - Гарет Мэллори.
До Шона Коннери агента 007 играли три актера (на снимке - Барри Нельсон в "Казино "Рояль" 1954 г.)
К тому моменту, когда "Доктор Ноу" с Шоном Коннери в роли Бонда (1962 г.) обрел огромную популярность и стал хитом в кинотеатрах, существовало уже две экранизации по Флемингу. В 1954 году для телевизионного сериала Climax! ("Кульминация") была сделана часовая телеадаптация "Казино "Рояль" с Барри Нельсоном в роли Бонда. А затем Боб Холнесс озвучил Бонда для радиопостановки 1956 года.
Наконец, во вступительной части "Доктора Ноу" Джеймс Бонд идет по экрану сквозь дуло пистолета. В этой сцене Бонда играет каскадер Боб Симмонс, а не Коннери. Мы видим Коннери только тогда, когда начинается само действие фильма.
Наконец, во вступительной части "Доктора Ноу" Джеймс Бонд идет по экрану сквозь дуло пистолета. В этой сцене Бонда играет каскадер Боб Симмонс, а не Коннери. Мы видим Коннери только тогда, когда начинается само действие фильма.
Шон Коннери носил парик, а Роджер Мур отказывался от сцен, где нужно было быстро бежать
Занимательные факты:
Хотя Шон Коннери - самый любимый Бонд в мире, мало кто знает, что в фильме он носит парик. Актер в 21 год фактически облысел, поэтому во время съемок ему пришлось носить накладку из волос.
А маленькая слабость Роджера Мура заключалась в том, что он на съемках не мог бегать, потому что чувствовал себя неловко. Так что все сцены в фильмах с его участием, где Бонд бежит, сняты с дублером. Мур также якобы страдал гоплофобией (боязнь огнестрельного оружия).
Хотя Шон Коннери - самый любимый Бонд в мире, мало кто знает, что в фильме он носит парик. Актер в 21 год фактически облысел, поэтому во время съемок ему пришлось носить накладку из волос.
А маленькая слабость Роджера Мура заключалась в том, что он на съемках не мог бегать, потому что чувствовал себя неловко. Так что все сцены в фильмах с его участием, где Бонд бежит, сняты с дублером. Мур также якобы страдал гоплофобией (боязнь огнестрельного оружия).
Гонорар Шона Коннери по тем временам был рекордным
За появление в "Бриллиантах навсегда" Шону Коннери заплатили 1,25 миллиона долларов. Сегодня это может звучать не так уж и круто, но в 1971 году этого было достаточно, чтобы установить мировой рекорд. Все эти деньги актер пожертвовал Шотландскому международному образовательному фонду.
Это не единственный мировой рекорд, связанный с Бондианой. Еще был самый длинный прыжок на катере - в фильме "Живи и дай умереть" (1973) и самое большое количество переворотов автомобиля в воздухе (семь) - в фильме "Казино "Рояль" (2006).
Это не единственный мировой рекорд, связанный с Бондианой. Еще был самый длинный прыжок на катере - в фильме "Живи и дай умереть" (1973) и самое большое количество переворотов автомобиля в воздухе (семь) - в фильме "Казино "Рояль" (2006).
В книгах упоминаются имена родителей Бонда
В роман "Живешь только дважды" Ян Флеминг включил некролог Бонду, в котором подробно рассказывается о его прошлом. Благодаря этому мы знаем, что его отцом был Эндрю Бонд, а матерью - Моник Делакруа. Его отец владел оружейной компанией. Они оба погибли в результате несчастного случая во время скалолазания, а 11-летнего Джеймса отправили жить к тете в Англию. После учебы в Эдинбурге он был завербован Королевским флотом.
M живет в доме композитора Джона Барри, автора главной музыкальной темы к "Бондиане"
При выборе места для дома М в фильме "Скайфолл" было принято решение использовать бывший дом Джона Барри - человека, написавшего большую часть музыки к фильмам о Бонде, включая культовую вступительную тему.
По иронии судьбы, эта музыкальная тема изначально была написано совершенно для другого произведения. Она должна была звучать в театральной постановке оперы "Дом для мистера Бисвас" по роману В.С. Найпола. Но вышло так, что ее там не использовали, поэтому Джон Барри позже ее переработал для "Бондианы".
По иронии судьбы, эта музыкальная тема изначально была написано совершенно для другого произведения. Она должна была звучать в театральной постановке оперы "Дом для мистера Бисвас" по роману В.С. Найпола. Но вышло так, что ее там не использовали, поэтому Джон Барри позже ее переработал для "Бондианы".
Дом Яна Флеминга назывался Goldeneye Estate - "Золотой глаз"
Побывав на Ямайке и влюбившись в нее, Флеминг купил там участок земли и назвал его "Золотым глазом". Здесь он написал свои 14 романов о Бонде.
Флеминг был в каком-то смысле "голдфингером", то есть "золотым пальцем" (на снимке: Ян Флеминг в своем доме, Goldeneye, на Ямайке)
Писатель Ян Флеминг напечатал романы о Бонде на позолоченной пишущей машинке Royal (не изображенной здесь), которую он заказал в 1952 году. Впоследствии она была продана на аукционе в 1995 году за более чем 90 000 долларов.
Эта цена была далеко не самой высокой, заплаченной за памятные вещи Бонда. Рекорд принадлежит автомобилю Aston Martin DB5 1965 года, который использовался для продвижения картин "Голдфингер" и "Шаровая молния". В 2006 году автомобиль был продан за 1,9 миллиона долларов.
Есть в Книге рекордов Гиннеса еще один рекорд: она утверждает, что британский писатель Джон Гарднер написал больше романов, чем Ян Флеминг. Флеминг создал 12 романов и два сборника рассказов, а Гарднер написал 14 романов и две адаптации к сценарию.
Эта цена была далеко не самой высокой, заплаченной за памятные вещи Бонда. Рекорд принадлежит автомобилю Aston Martin DB5 1965 года, который использовался для продвижения картин "Голдфингер" и "Шаровая молния". В 2006 году автомобиль был продан за 1,9 миллиона долларов.
Есть в Книге рекордов Гиннеса еще один рекорд: она утверждает, что британский писатель Джон Гарднер написал больше романов, чем Ян Флеминг. Флеминг создал 12 романов и два сборника рассказов, а Гарднер написал 14 романов и две адаптации к сценарию.
Детский писатель Роальд Даль написал один из сценариев для "Бондианы", а Ян Флеминг, в свою очередь, написал детский роман
На снимке: слева - книга Флеминга "Читти-Читти-Банг-Банг: Волшебная машина", справа - писатель Роальд Даль.
После смерти Яна Флеминга в 1964 году в качестве киносценаристов пришлось искать других писателей. И для картины "Живешь только дважды" (1967) был выбран Роальд Даль. Он больше известен своими книгами для детей, такими как "Чарли и шоколадная фабрика", но также писал произведения и для взрослой аудитории.
А Ян Флеминг однажды попробовал свои силы в написании детской книги. Книга "Читти-Читти-Банг-Банг: Волшебная машина" была издана в трех частях, а затем по ней сняли музыкальный фильм, и одним из автором сценария был Роальд Даль.
После смерти Яна Флеминга в 1964 году в качестве киносценаристов пришлось искать других писателей. И для картины "Живешь только дважды" (1967) был выбран Роальд Даль. Он больше известен своими книгами для детей, такими как "Чарли и шоколадная фабрика", но также писал произведения и для взрослой аудитории.
А Ян Флеминг однажды попробовал свои силы в написании детской книги. Книга "Читти-Читти-Банг-Банг: Волшебная машина" была издана в трех частях, а затем по ней сняли музыкальный фильм, и одним из автором сценария был Роальд Даль.
Пирс Броснан женился на "девушке Бонда" (на снимке: Пирс Броснан и жена Кассандра Харрис, 1991 г.)
До того как получить роль Бонда, Пирс Броснан был женат на Кассандре Харрис, которая была девушкой Бонда в фильме "Только для твоих глаз" (1981). К сожалению, она умерла до того, как Броснан стал Бондом.
Дэниел Крейг может водить любой Aston Martin, который ему нравится
На снимке: Дэниел Крейг разговаривает с Мареком Райхманом, исполнительным вице-президентом и главным креативным директором Aston Martin Lagonda Ltd.
Различные источники сообщают, что компания Aston Martin предложила Дэниелу Крейгу сделку, по которой он может выбрать и уехать на любом понравившемся ему автомобиле Aston Martin из любого автосалона в мире. Ясно, что быть Бондом - это хорошо.
Различные источники сообщают, что компания Aston Martin предложила Дэниелу Крейгу сделку, по которой он может выбрать и уехать на любом понравившемся ему автомобиле Aston Martin из любого автосалона в мире. Ясно, что быть Бондом - это хорошо.
Фильм "Голдфингер" был запрещен в Израиле
Злодея Голдфингера в одноименном фильме сыграл немецкий актер Карл Герхарт Фрёбе. После того, как он признался английской газете, что был нацистом во время Третьего рейха, Израиль запретил показ этой картины. Позже Фрёбе сделал заявление для Los Angeles Times, сказав, что "во время Третьего рейха мне посчастливилось помочь двум евреям, хотя я был членом [нацистской] партии". Когда Марио Блуменау подтвердил посольству Израиля в Вене, что это действительно так, запрет был снят.
Дэниел Крейг однажды получил аплодисменты за то, что поел леденцов на сцене
В интервью для The Guardian в октябре 2021 года, приуроченном к окончанию своего пребывания в роли Бонда, Крейг ответил на вопрос режиссера Райана Джонсона о самой ужасной истории из своей театральной карьеры. Крейг рассказал, что, когда ему было 16 или 17 лет, он играл в спектакле "Ромео и Джульетта", и скучающие в зрительном зале подростки начала бросать на сцену леденцы Starburst. Доказывая, что он нравился публике уже тогда, он добавляет: "В конце концов, я так устал от этого, что начал есть их, что вызвало бурные аплодисменты".
В книгах у Джеймса Бонда есть сын, а про его племянника есть мультфильм
Вероятно, это был лишь вопрос времени, когда же из-за своей любвеобильности Бонд станет отцом. В фильмах тема нигде не поднимается, но в книге "Живешь только дважды" у любовницы Бонда Кисси Сузуки есть сын.
Эта история была развита во "Взрыве из прошлого", рассказе, написанном в 1997 году Рэймондом Бенсоном, - там по сюжету Бонд встречает своего сына. К сожалению, Джеймс Бонд-младший не доживает до конца книги.
Его двоюродному брату, однако, повезло больше. В 1990-х годах был показан мультфильм "Джеймс Бонд-младший", в котором племянник Бонда, а не его сын, пошел по стопам Бонда, тоже став шпионом. Этот 65-серийный мультсериал снят с одобрения наследников Яна Флеминга.
Эта история была развита во "Взрыве из прошлого", рассказе, написанном в 1997 году Рэймондом Бенсоном, - там по сюжету Бонд встречает своего сына. К сожалению, Джеймс Бонд-младший не доживает до конца книги.
Его двоюродному брату, однако, повезло больше. В 1990-х годах был показан мультфильм "Джеймс Бонд-младший", в котором племянник Бонда, а не его сын, пошел по стопам Бонда, тоже став шпионом. Этот 65-серийный мультсериал снят с одобрения наследников Яна Флеминга.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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