От намеренно скучного имени до парика Шона Коннери: забавные факты о Джеймсе Бонде

Писатель Ян Флеминг напечатал романы о Бонде на позолоченной пишущей машинке Royal (не изображенной здесь), которую он заказал в 1952 году. Впоследствии она была продана на аукционе в 1995 году за более чем 90 000 долларов.



Эта цена была далеко не самой высокой, заплаченной за памятные вещи Бонда. Рекорд принадлежит автомобилю Aston Martin DB5 1965 года, который использовался для продвижения картин "Голдфингер" и "Шаровая молния". В 2006 году автомобиль был продан за 1,9 миллиона долларов.



Есть в Книге рекордов Гиннеса еще один рекорд: она утверждает, что британский писатель Джон Гарднер написал больше романов, чем Ян Флеминг. Флеминг создал 12 романов и два сборника рассказов, а Гарднер написал 14 романов и две адаптации к сценарию.