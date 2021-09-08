10 голливудских актеров, которых вовремя заменили - и правильно сделали

Мартин Шин прекрасно сыграл солдата Уилларда в "Апокалипсисе сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы. Коппола хотел снимать Шина в этой роли с самого начала, но, к сожалению, актер был занят в другом проекте и не мог разорваться. Поэтому Коппола пригласил Харви Кейтеля.



Кейтель начал сниматься, но вскоре ушел - по мнению режиссера, не справившись с тяжелыми условиями съемок и "перестрелкой в филиппинских джунглях". Харви Кейтель, в свою очередь, утверждает, что на самом деле "провел три года в корпусе морской пехоты США в джунглях", так что джунгли для него не проблема. Дело явно было в чем-то другом - например, в недостатке взаимопонимания.



Как бы там ни было, ко времени ухода Кейтеля уже освободился Мартин Шин - и с радостью присоединился к проекту.