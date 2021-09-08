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10 голливудских актеров, которых вовремя заменили - и правильно сделали

10 голливудских актеров, которых вовремя заменили - и правильно сделали (10 фото)

Автор:
08 сентября 2021 14:43
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и роли   актёры и роли   голливуд   голливудские звезды   замена   кастинг   киношное   факты о кино   
889
10
Некоторые из героев известных и всеми любимых фильмов могли бы выглядеть совсем иначе! Вхождение актера в роль удается не всегда. Бывает так, что создатели фильма успевают это отследить и провести рекастинг в самом начале съемок. И прошлые заслуги тут в зачет не идут: кино - дело серьезное, и если актера решено заменить - его меняют. А бывает и так, что он уходит сам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Актеры и роли   актёры и роли   голливуд   голливудские звезды   замена   кастинг   киношное   факты о кино   
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2  комментария
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1k
DVPET 18 минут назад
Странный подход. На роль взяли этих актеров. Получилось то что получилось.
Как было бы если бы взяли других актеров не известно. Как можно говорить что правильно сделали взяв этих а не тех? С чем сравнивать если другие актеры в этих ролях так и не сыграли? Просто от балды утверждение?
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18k
SolomonA 15 минут назад
Страшно подумать, что стало бы с "Крестным отцом", если бы дочку Майкла сыграла Вайнона Райдер. Загубила бы фильм, 100%...
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