10 голливудских актеров, которых вовремя заменили - и правильно сделали

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Некоторые из героев известных и всеми любимых фильмов могли бы выглядеть совсем иначе! Вхождение актера в роль удается не всегда. Бывает так, что создатели фильма успевают это отследить и провести рекастинг в самом начале съемок. И прошлые заслуги тут в зачет не идут: кино - дело серьезное, и если актера решено заменить - его меняют. А бывает и так, что он уходит сам.
1. Эрик Штольц - Марти Макфлай ("Назад в будущее", 1985)
"Назад в будущее" без Майкла Дж. Фокса? Это наверняка привело бы к временному парадоксу!
Тем не менее, изначально на роль планировался совсем другой актер - Эрик Штольц. Его выбрал режиссер фильма Роберт Земекис. Но очень скоро Штольца заменили на Майкла Дж. Фокса. Как вспоминала актриса Леа Томпсон (игравшая Лоррейн Бейнс-Макфлай), Эрик Штольц, как все молодые актеры в то время, хотел быть похожим на Де Ниро и Аль Пачино, а для роли Марти Макфлая требовался более "легкомысленный", живой, естественный типаж подростка. У Штольца это изобразить не вышло, а у Майкла Дж. Фокса получилось идеально.
Тем не менее, изначально на роль планировался совсем другой актер - Эрик Штольц. Его выбрал режиссер фильма Роберт Земекис. Но очень скоро Штольца заменили на Майкла Дж. Фокса. Как вспоминала актриса Леа Томпсон (игравшая Лоррейн Бейнс-Макфлай), Эрик Штольц, как все молодые актеры в то время, хотел быть похожим на Де Ниро и Аль Пачино, а для роли Марти Макфлая требовался более "легкомысленный", живой, естественный типаж подростка. У Штольца это изобразить не вышло, а у Майкла Дж. Фокса получилось идеально.
2. Петр Устинов - инспектор Клузо ("Розовая пантера", 1963)
Невероятно, но факт: Питер Селлерс, сыгравший инспектора Клузо, пришел в "Розовую пантеру" на замену другому актеру - знаменитому Питеру Устинову. Именно Устинова режиссер Блейк Эдвардс видел в этой роли.
Но что-то на съемках не задалось и Устинов покинул проект, а вместо него пришел Селлерс. И создал одного из величайших персонажей в истории кино. Однако мы не можем не задаться вопросом, какой была бы версия Устинова (возможно, ничуть не хуже!).
Но что-то на съемках не задалось и Устинов покинул проект, а вместо него пришел Селлерс. И создал одного из величайших персонажей в истории кино. Однако мы не можем не задаться вопросом, какой была бы версия Устинова (возможно, ничуть не хуже!).
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3. Харви Кейтель - Уиллард ("Апокалипсис сегодня", 1979)
Мартин Шин прекрасно сыграл солдата Уилларда в "Апокалипсисе сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы. Коппола хотел снимать Шина в этой роли с самого начала, но, к сожалению, актер был занят в другом проекте и не мог разорваться. Поэтому Коппола пригласил Харви Кейтеля.
Кейтель начал сниматься, но вскоре ушел - по мнению режиссера, не справившись с тяжелыми условиями съемок и "перестрелкой в филиппинских джунглях". Харви Кейтель, в свою очередь, утверждает, что на самом деле "провел три года в корпусе морской пехоты США в джунглях", так что джунгли для него не проблема. Дело явно было в чем-то другом - например, в недостатке взаимопонимания.
Как бы там ни было, ко времени ухода Кейтеля уже освободился Мартин Шин - и с радостью присоединился к проекту.
Кейтель начал сниматься, но вскоре ушел - по мнению режиссера, не справившись с тяжелыми условиями съемок и "перестрелкой в филиппинских джунглях". Харви Кейтель, в свою очередь, утверждает, что на самом деле "провел три года в корпусе морской пехоты США в джунглях", так что джунгли для него не проблема. Дело явно было в чем-то другом - например, в недостатке взаимопонимания.
Как бы там ни было, ко времени ухода Кейтеля уже освободился Мартин Шин - и с радостью присоединился к проекту.
4. Сильвестр Сталлоне - Аксель Фоули ("Полицейский из Беверли-Хиллз", 1984)
Главную роль в этом фильме должен был сыграть Сильвестр Сталлоне, который к тому времени уже был звездой "Рокки", а также сценаристом. И Сталлоне взялся за рассмотрение сценария с мыслью придать ему больше драйва и жесткости.
Но в итоге все бросил и отказался от участия в фильме. А режиссеру Мартину Бресту пришлось в срочном порядке искать замену - ею стал Эдди Мерфи. Он подготовился к роли всего за несколько недель до начала съемок.
Но в итоге все бросил и отказался от участия в фильме. А режиссеру Мартину Бресту пришлось в срочном порядке искать замену - ею стал Эдди Мерфи. Он подготовился к роли всего за несколько недель до начала съемок.
5. Шон Янг - Вики Вейл ("Бэтмен", 1989)
В первом "Бэтмене" главную женскую роль должна была играть Шон Янг. Но она получила серьезную травму, катаясь на лошади, и на замену ей нашли Ким Бейсингер (отличный выбор).
Не желая прощаться с Готэмом, Шон Янг даже пришла на импровизированное прослушивание фильма "Бэтмен возвращается" (1992). Она явилась туда в самодельном костюме Женщины-кошки и якобы напугала Бертона. Позже она сама рассказывала об этом на телешоу. "В то время от вас ожидали определенного поведения, а я не соблюдала правила", - призналась актриса.
Не желая прощаться с Готэмом, Шон Янг даже пришла на импровизированное прослушивание фильма "Бэтмен возвращается" (1992). Она явилась туда в самодельном костюме Женщины-кошки и якобы напугала Бертона. Позже она сама рассказывала об этом на телешоу. "В то время от вас ожидали определенного поведения, а я не соблюдала правила", - призналась актриса.
6. Вайнона Райдер - Мэри Корлеоне (Крестный отец, часть III, 1990)
Критики не очень доброжелательно отнеслись к Софии Копполе, когда она сыграла роль Мэри Корлеоне в "Крестном отце. Часть III". Однако режиссер Фрэнсис Форд Коппола взял ее в проект лишь после того, как его первоначальный выбор - Вайнона Райдер - отказалась от роли.
Вайнона даже приехала и начала сниматься, но вскоре поняла, что находится на грани нервного срыва, и была вынуждена завершить работу. Так что Софии Копполе пришлось нелегко - она буквально должна была заткнуть собой образовавшуюся брешь.
Вайнона даже приехала и начала сниматься, но вскоре поняла, что находится на грани нервного срыва, и была вынуждена завершить работу. Так что Софии Копполе пришлось нелегко - она буквально должна была заткнуть собой образовавшуюся брешь.
7. Аннетт Бенинг - Женщина-кошка ("Бэтмен возвращается", 1992)
Шон Янг (см. выше) не смогла убедить продюсеров взять ее на роль Женщины-кошки, но в результате кастинга была найдена еще одна известная актриса. Нет, не Мишель Пфайффер, а Аннетт Бенинг.
Но что же случилось, почему она не блеснула в этой роли? А случился Уоррен Битти! Они с Аннет обнаружили, что ждут ребенка. Так что выходки Селины Кайл с кнутом для нее отошли на второй план... А в легендарный облегающий тело костюм пришлось втискиваться Мишель Пфайффер.
Но что же случилось, почему она не блеснула в этой роли? А случился Уоррен Битти! Они с Аннет обнаружили, что ждут ребенка. Так что выходки Селины Кайл с кнутом для нее отошли на второй план... А в легендарный облегающий тело костюм пришлось втискиваться Мишель Пфайффер.
8. Дугрей Скотт - Росомаха ("Люди Икс", 2000)
Мы все знаем только одного Росомаху, и это Хью Джекман. Но фишка в том, что изначально-то роль досталась не ему, а Дугрею Скотту! Только вот он в то время играл злодея в фильме "Миссия невыполнима II". Съемки все тянулись и тянулись, и, по словам Скотта, что-то или кто-то постоянно его удерживал. Ни на что не намекаем, но во всем виноват Том Круз.
В конце концов Скотта устали дожидаться и взяли на роль Росомахи Хью Джекмана. Ну и правильно сделали.
В конце концов Скотта устали дожидаться и взяли на роль Росомахи Хью Джекмана. Ну и правильно сделали.
9. Роберт Эванс - Джулиус "Джейк" Берман ("Два Джейка", 1985)
"Два Джейка" - это сиквел выдающегося фильма "Китайский квартал" (1974), снятый в 1990 году. Погодите, почему 1990-й год, разве в заголовке не указан 1985-й? Ну, дело в том, что было две версии "Двух Джейков".
В 80-е годы была первая попытка снять этот фильм, с писателем Робертом Тауном в роли режиссера, Джеком Николсоном в главной роли и Робертом Эвансом (актером и продюсером), который хотел сыграть одну из ключевых ролей - Джейка Бермана. Но его игра не понравилась режиссеру. Фильм на экраны не вышел.
Но чуть позже его возродили - причем в кресле режиссера оказался сам Джек Николсон. Он же играл главную роль, а вот на роль Джейка Бермана пригласили Харви Кейтеля. И на этот раз выбор был правильным, и все получилось.
В 80-е годы была первая попытка снять этот фильм, с писателем Робертом Тауном в роли режиссера, Джеком Николсоном в главной роли и Робертом Эвансом (актером и продюсером), который хотел сыграть одну из ключевых ролей - Джейка Бермана. Но его игра не понравилась режиссеру. Фильм на экраны не вышел.
Но чуть позже его возродили - причем в кресле режиссера оказался сам Джек Николсон. Он же играл главную роль, а вот на роль Джейка Бермана пригласили Харви Кейтеля. И на этот раз выбор был правильным, и все получилось.
10. Майкл Китон - Том Бакстер / Гил Шеперд ("Пурпурная роза Каира", 1985)
Голливудское фэнтези о 1930-х годах "Пурпурная роза Каира" было написано и снято Вуди Алленом. В роли бедняжки Сесилии, которая проводит все свободное время в кинотеатре, снялась Миа Фэрроу. Сюжет такой: к Сесилии прямо с экрана выходит кинозвезда Том (его сыграл Джефф Дэниэлс). Между ней, Томом и актером, который его играет в фильме, Гилом, возникает странный любовный треугольник.
Джефф Дэниэлс умело изобразил сразу двух персонажей. Однако не все знают, что он пришел в проект на замену самому Майклу Китону. Китон провел на съемках этого фильма 10 дней, после чего Вуди Аллен понял, что этот актер, хоть и хорош в других работах, ему не подходит. То, что он делал, режиссера не устроило.
Джефф Дэниэлс умело изобразил сразу двух персонажей. Однако не все знают, что он пришел в проект на замену самому Майклу Китону. Китон провел на съемках этого фильма 10 дней, после чего Вуди Аллен понял, что этот актер, хоть и хорош в других работах, ему не подходит. То, что он делал, режиссера не устроило.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как было бы если бы взяли других актеров не известно. Как можно говорить что правильно сделали взяв этих а не тех? С чем сравнивать если другие актеры в этих ролях так и не сыграли? Просто от балды утверждение?