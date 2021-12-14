Обиженный клиент расстрелял пятерых охранников в курском клубе

21-летний Илья Кнуренко отдыхал в клубе "Карамель", накидался харамным напитком и начал приставать к официантке. За девушку попыталась вступится администратор Валерия, но только получила кулаком в лицо.

Парня скрутили охранники и выкинули на мороз, но психопат затаил в себе обиду, поэтому вернулся на следующий день с десятком людей в масках.