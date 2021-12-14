Обиженный клиент расстрелял пятерых охранников в курском клубе

21-летний Илья Кнуренко отдыхал в клубе "Карамель", накидался харамным напитком и начал приставать к официантке. За девушку попыталась вступится администратор Валерия, но только получила кулаком в лицо.
Парня скрутили охранники и выкинули на мороз, но психопат затаил в себе обиду, поэтому вернулся на следующий день с десятком людей в масках.
Бригада ворвалась в клуб и потребовала вызвать охранников с прошлой смены. Разговоры ни к чему не привели, поэтому в ход пошел ствол. Достав травмат, парень, открыл стрельбу по толпе. Пятерых охранников госпитализировали, угрозы их жизни нет.
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Кстати Илья уже судимый в этом году за драку в другом кафе. За избиение в тот раз его не посадили, назначив наказание в виде полутора лет ограничения свободы (не покидать по вечерам квартиру)
Авторский пост
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Первое: законно получить оружие ограниченного поражения он мог только с даты исполнения 21 года + срок на оформление соответствующих бумаг, если прямо в день рождения этим начал заниматься. То есть если ему сейчас 21 год, то ранее 2021 года он его получить не мог.
Второе: он имеет судимость за умышленное совершение преступления, что исключает возможность получения лицензии.
Можно конечно допустить, что судимость он получил после приобретения, и лишить оружия его не успели из-за бюрократических проволочек, но это не вяжется с первым пунктом.
https://old.fishki.net/4027961-vendetta-po-kurski-obizhennyj-posetitely-karaoke-perestreljal-ohrannikov.htmlhttps://old.fishki.net/4027961-vendetta-po-kurski-obizhennyj-posetitely-karaoke-perestreljal-ohrannikov.html