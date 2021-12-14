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Обиженный клиент расстрелял пятерых охранников в курском клубе

Обиженный клиент расстрелял пятерых охранников в курском клубе (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 16:12
Метки: Охранники   обиженный   стрельба   
2298
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21-летний Илья Кнуренко отдыхал в клубе "Карамель", накидался харамным напитком и начал приставать к официантке. За девушку попыталась вступится администратор Валерия, но только получила кулаком в лицо.
Парня скрутили охранники и выкинули на мороз, но психопат затаил в себе обиду, поэтому вернулся на следующий день с десятком людей в масках.


Бригада ворвалась в клуб и потребовала вызвать охранников с прошлой смены. Разговоры ни к чему не привели, поэтому в ход пошел ствол. Достав травмат, парень, открыл стрельбу по толпе. Пятерых охранников госпитализировали, угрозы их жизни нет.




Кстати Илья уже судимый в этом году за драку в другом кафе. За избиение в тот раз его не посадили, назначив наказание в виде полутора лет ограничения свободы (не покидать по вечерам квартиру)

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170
Faithless 5 часов назад
Таких надо упаковывать и на рудники отправлять, чтоб пользу обществу приносили. Пусть дурь в нужное дело идет.
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125k
Аааа Час назад
Откуда у него "травмат"?

Первое: законно получить оружие ограниченного поражения он мог только с даты исполнения 21 года + срок на оформление соответствующих бумаг, если прямо в день рождения этим начал заниматься. То есть если ему сейчас 21 год, то ранее 2021 года он его получить не мог.
Второе: он имеет судимость за умышленное совершение преступления, что исключает возможность получения лицензии.
Можно конечно допустить, что судимость он получил после приобретения, и лишить оружия его не успели из-за бюрократических проволочек, но это не вяжется с первым пунктом.
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19k
shevanez 3 часа назад
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−121
Lux Indique 4 часа назад
стоп але? он может просто сказать волшебное "простите" и его должны отпустить? где Русские диаспоры которые должны за него вступиться? или президент нашей республики который бы его просто пожурил.. как то не справедливо что ли..
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−8
На хер ЗАПАД! 4 часа назад
Есть те,кого не переделать...
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808
Hallo FreeSpace 4 часа назад
ну поедет теперь авторитет прокачивать , а после отсидки начнет лихими делами наживаться . Такие не перевоспитываются ...
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1k
Дрочер Полоумный 4 часа назад
Не забудьте упаковать 10 человек в масках. Если они не раздумывая пошли с ним, по ним тоже тюрьма плачет
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28k
Кот Баюн 5 часов назад
21 год, щенок... а чего уже наделал... таких мочить надо, он за всю жизнь уже не изменится
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18k
Serg2001 5 часов назад
Никто не сказал пацану, что 90-е кончились... Или "Бригады" насмотрелся, сидя дома по вечерам.
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557
Максим Максимов 5 часов назад
ну теперь отсидится по полной программе, ЧМ0ШНИК
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3k
Mowgley 5 часов назад
Тот самый случай полного соответствия носителя своей фамилии.
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66k
Viktor 5 часов назад
Да было уж сегодня!

https://old.fishki.net/4027961-vendetta-po-kurski-obizhennyj-posetitely-karaoke-perestreljal-ohrannikov.htmlhttps://old.fishki.net/4027961-vendetta-po-kurski-obizhennyj-posetitely-karaoke-perestreljal-ohrannikov.html
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13k
куджо 5 часов назад
А ч без наручников? Без позы ку? Ч, образцов вёл себя?!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 5 часов назад
Фигня. Главное, что люди пришли в общественное место в масках, с соблюдением санитарный норм :-) Но если без QR кодов, то могут и привлечь :-)
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2k
Алекс Чебурашкин 5 часов назад
чувак просто зло!
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157
Мурчелло 6 часов назад
Кнуренко.
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