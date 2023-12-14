В Москве мигранты устроили себе жилище прямо в квартирах одного из ЖК комфорт-класса

Собственники пришли выяснять, почему жилплощадь так долго не достраивается и впали в ступор.
В столичном ЖК «Новое Внуково» разразился скандал. Собственники квартир стали жаловаться на сроки сдачи жилплощади - задержка минимум в полгода. А потом приехали на объект, чтобы лично разобраться, что к чему. И увидели что-то странное:
Квартира должна быть с кухней бизнес, ни кухни, ни бизнеса. Зато минимум 10 человек живут, где полгода уже должны жить мы! Деньги за квартиры списаны, квартир нет, мы за год ни разу не приехали, не устроили скандал, ждем свою квартиру. А когда приехали, видим это: печки, зарядки, жир въевшийся в ламинат, - сообщила одна из владелиц.
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Когда она выложила видео в сеть, представители застройщика оживились и пообещали всё исправить: рабочих выселить, пол перестелить. Но тут ходом строительства заинтересовались и другие собственники.
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По предварительной информации, к делу подключился СК. Он выяснит, почему в квартирах незаконно проживают мигранты. Заодно ведомство проверит и другие вопросы, возникшие у собственников жилья, которое они пока так и не получили.
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Итак, живут они в этих квартирах потому, что застройщик сэкономил на рабочей силе и на проживании приезжих рабочих.