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В Москве мигранты устроили себе жилище прямо в квартирах одного из ЖК комфорт-класса

В Москве мигранты устроили себе жилище прямо в квартирах одного из ЖК комфорт-класса

Автор:
14 декабря 2023 17:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ЖК   Москва   мигранты   новое внуково   строители   
2170
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Собственники пришли выяснять, почему жилплощадь так долго не достраивается и впали в ступор.

В столичном ЖК «Новое Внуково» разразился скандал. Собственники квартир стали жаловаться на сроки сдачи жилплощади - задержка минимум в полгода. А потом приехали на объект, чтобы лично разобраться, что к чему. И увидели что-то странное:

Квартира должна быть с кухней бизнес, ни кухни, ни бизнеса. Зато минимум 10 человек живут, где полгода уже должны жить мы! Деньги за квартиры списаны, квартир нет, мы за год ни разу не приехали, не устроили скандал, ждем свою квартиру. А когда приехали, видим это: печки, зарядки, жир въевшийся в ламинат, - сообщила одна из владелиц.

Когда она выложила видео в сеть, представители застройщика оживились и пообещали всё исправить: рабочих выселить, пол перестелить. Но тут ходом строительства заинтересовались и другие собственники.

По предварительной информации, к делу подключился СК. Он выяснит, почему в квартирах незаконно проживают мигранты. Заодно ведомство проверит и другие вопросы, возникшие у собственников жилья, которое они пока так и не получили.

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Метки: Видео   ЖК   Москва   мигранты   новое внуково   строители   
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17  комментариев
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36k
Андрей Иванов 49 минут назад
Это стандартный ход стройкомпаний. Нахрен тратиться на времянки рабочим, если можно их в строении поселить.
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2k
Николай 2 секунды назад
А в чем проблема? Комфорт классным (я просто живу в элитной исторической застройке в 170 метрах от памятника Ленину в Доме Образцового Содержания называемым хрущевкой) западло штоле, что там рабочие жили? А ничего, что они там ходили и строили эту хрень?
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54k
turyst 24 минуты назад
Хм... Гитара.

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13k
кот базилий Полчаса назад
Жир на полу, тараканы на потолке это их метка."ми тута жиль"
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Что не так? А как же добрые дела? Богатые должны делиться с бедными пищей и кровом. А то, обычно, бросят нищему грош в стаканчик и сто видосов запостят о своём милосердии.
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28k
Егор Полчаса назад
Обычная практика. Пока идет стройка квартиры даются подрядчикам под склады, раздевалки и проживалки тоже. Перед сдачей все в порядок приводят. И не догадаешься, что в твоей мечте уже 20 таджиков ночевали. Поэтому на стройки и не любят пускать будущих хозяев. И, вообще, чем меньше хозяева знают, как все делалось, тем для их нервов же и лучше.
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72k
Пётровыч 37 минут назад
СК выяснит почему? Давайте я сделаю работу вместо СК и не потраченные на расследование деньги СК передаст в детский дом.
Итак, живут они в этих квартирах потому, что застройщик сэкономил на рабочей силе и на проживании приезжих рабочих.
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1k
Дмитрий 40 минут назад
Ну а виноват конечно же.... Сами знаете кто.
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173
Александра С 43 минуты назад
Пока НАЦАЛЬНИКА НЕ ОТСАСЭТ..........
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6k
Роман 53 минуты назад
какой нахер бизнес класс??? обычная квартира . по планеровке похожа от САМОЛЕТа
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366
iskra Час назад
Мутняк какой-то. Застройщик заинтересован сдать жилье побыстрее. Скорее всего - деньги от других пайщиков не поступали и обьект не закончен.
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17k
sos1960sos Час назад
Рабочие не съедут, пока ипотека не будет выплачена банку полностью...
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173
Александра С sos1960sos 41 минуту назад
Работяг "тряснуть", в миг скроются.
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