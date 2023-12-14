В Москве мигранты устроили себе жилище прямо в квартирах одного из ЖК комфорт-класса

В столичном ЖК «Новое Внуково» разразился скандал. Собственники квартир стали жаловаться на сроки сдачи жилплощади - задержка минимум в полгода. А потом приехали на объект, чтобы лично разобраться, что к чему. И увидели что-то странное:

Квартира должна быть с кухней бизнес, ни кухни, ни бизнеса. Зато минимум 10 человек живут, где полгода уже должны жить мы! Деньги за квартиры списаны, квартир нет, мы за год ни разу не приехали, не устроили скандал, ждем свою квартиру. А когда приехали, видим это: печки, зарядки, жир въевшийся в ламинат, - сообщила одна из владелиц.