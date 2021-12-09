Глава СПЧ предложил Путину высылать всех мигрантов, нарушающих российские законы

На сегодняшнем заседании Совета по развитию общества и правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев выступил с предложением пересмотра трудовой миграции и высылке всех приезжих, которые хоть раз преступили российское законодательство.





"Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - заявил Фадеев.