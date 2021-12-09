Глава СПЧ предложил Путину высылать всех мигрантов, нарушающих российские законы

Ответ президента как всегда был уклончивым.
На сегодняшнем заседании Совета по развитию общества и правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев выступил с предложением пересмотра трудовой миграции и высылке всех приезжих, которые хоть раз преступили российское законодательство.
"Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - заявил Фадеев.
Фадеев также намекнул про бесконтрольную миграцию, сообщив президенту, что нет никакой статистики, нет квот - никто не учитывает необходимое для российских регионов и экономики число трудовых мигрантов.
Владимир Путин с ним не согласился:
"Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет, это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне (вице-премьер) Хуснуллин Марат Шакирзянович докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе".
Что касается различных преступлений и участившихся драк с участием мигрантов президент заявил, что этот вопрос нужно решать вместе с коллегами из Средней Азии - то есть чтобы будущих "иностранных специалистов" готовили к визиту в Россию на родине.
"Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев", - заявил Путин, добавив, что уже обсуждал этот вопрос на недавней встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.
Помимо прочего, Путин и Фадеев обсудили вопрос о самообороне в контексте нападения трёх выходцев с Кавказа на Романа Ковалёва в столичном метро. По мнению Фадеева, остальные пассажиры метрополитена побоялись заступиться за девушку, поскольку опасались, что с сегодняшними законами сами окажутся обвиняемыми.
Путин согласился, что граждан России нужно защищать, и пообещал поручить рассмотрение вопроса о превышении пределов самообороны Верховному суду РФ.
На заседании СПЧ помимо проблем с мигрантами обсуждались вопросы о пытках в российских тюрьмах и внедрение ковид-сертификатов (QR-кодов).
Желающие могут посмотреть заседание полностью:
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UPD: очень интересный документ опубликовало издание Readowka в своём ТГ-канале. Мэрия Москвы покупает блогеров, чтобы очернить главу СПЧ по поводу его высказываний о запрете табличек в метро на таджикских и узбекских языках:
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