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Глава СПЧ предложил Путину высылать всех мигрантов, нарушающих российские законы

Глава СПЧ предложил Путину высылать всех мигрантов, нарушающих российские законы (4 фото + 2 видео)

Автор:
09 декабря 2021 17:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СПЧ   видео   высылка   мигранты   политика   путин   
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Ответ президента как всегда был уклончивым.

На сегодняшнем заседании Совета по развитию общества и правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев выступил с предложением пересмотра трудовой миграции и высылке всех приезжих, которые хоть раз преступили российское законодательство.


"Совет выступает за такую миграционную политику, которая проводилась бы в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. С одной стороны, необходимо защитить права мигрантов, привлечение работодателями работников без трудовых контрактов не допустимо. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля. Кроме того, это искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России", - заявил Фадеев.

Фадеев также намекнул про бесконтрольную миграцию, сообщив президенту, что нет никакой статистики, нет квот - никто не учитывает необходимое для российских регионов и экономики число трудовых мигрантов.


Владимир Путин с ним не согласился:


"Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет, это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне (вице-премьер) Хуснуллин Марат Шакирзянович докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе".

Что касается различных преступлений и участившихся драк с участием мигрантов президент заявил, что этот вопрос нужно решать вместе с коллегами из Средней Азии - то есть чтобы будущих "иностранных специалистов" готовили к визиту в Россию на родине.


"Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев", - заявил Путин, добавив, что уже обсуждал этот вопрос на недавней встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.

Помимо прочего, Путин и Фадеев обсудили вопрос о самообороне в контексте нападения трёх выходцев с Кавказа на Романа Ковалёва в столичном метро. По мнению Фадеева, остальные пассажиры метрополитена побоялись заступиться за девушку, поскольку опасались, что с сегодняшними законами сами окажутся обвиняемыми.


Путин согласился, что граждан России нужно защищать, и пообещал поручить рассмотрение вопроса о превышении пределов самообороны Верховному суду РФ.

На заседании СПЧ помимо проблем с мигрантами обсуждались вопросы о пытках в российских тюрьмах и внедрение ковид-сертификатов (QR-кодов).

UPD: очень интересный документ опубликовало издание Readowka в своём ТГ-канале. Мэрия Москвы покупает блогеров, чтобы очернить главу СПЧ по поводу его высказываний о запрете табличек в метро на таджикских и узбекских языках:

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Метки: СПЧ   видео   высылка   мигранты   политика   путин   
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59  комментариев
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4k
alex 2 дня назад
Презу они нужны вот и пускай забирает всех к себе в Огарево
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14k
Ser 10 часов назад
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5k
SuperTroll День назад
Хуснуллин Марат Шакирзянович министр блэт...Чьи же блэт интересы он будет лоббировать..Наверно Сергеев, Андреев, Ярославов, Святоплолков и других славян, ну ок ЧО.
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43
kuzi1974 День назад
Выслать всех!
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6k
Николай День назад
Хуснулин ему докладывал о необходимости, только почему то эти цифры никак не вяжутся с тем сколько у нас безработных, или они считают что на стройке нужны только мигранты... своих привлекать не собираются... или они просто удобней ответственности никакой... как бы предложение отдать какую то меньшую часть мигрантам, но не создавать рабочих мест долгосрочных и профессиональных... логика понятна... более чем...
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−16
Комментарий удален
−16
6k
DenOFF День назад
Если президент забоится о своих гражданах и о своей стране, то почему за президента голосуют одни приезжие? Это не кажется Вам странно?
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149
Javier DenOFF День назад
Ну так они же его граждане)) А вы не в формате больше. Хотите повышения социального уровня, достойные зарплаты и пенсии...
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22k
ПаганецЪ 2 дня назад
Э-э, как так электорат высылать? Да и "дорогие коллеги" из Средней Азии обидятся.
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161
Stes 2 дня назад
А чего вы от него хотели? Это же основа его электората! Сегодня приехал, завтра гражданство получил, послезавтра проголосовал, как начальник приказал!
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21k
Валерий 2 дня назад
Хуснуллин Марат Шакирзянович...
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13k
Владислав Грецов 2 дня назад
все верно он сказал...
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491
Максим Максимов 2 дня назад
"Глава СПЧ предложил Путину высылать всех мигрантов..." на этом можно было остановиться и НЕ ПРОДОЛЖАТЬ
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1k
Алексей Попов 2 дня назад
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!" - такие слова Владимир Путин произнес в 2005 году, и мы все ему до сих пор верим :-))) ""Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык,..." Конечно он про это ничего не знал, это "плохие" бояре.... :-) С фишек :-) "Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском" :-)))))

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1k
Руслан 2 дня назад
Ну хоть сейчас упоротые понимают, что Путину важнее интересы строительной мафии, а не собственных граждан? Прекрасный пассаж: надо заботиться о правах МИГРАНТОВ
ипаный стыд…Не о правах собственных граждан, а о правах диких, враждебных чурбанов
Тварь лживая
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18k
Killgrave 2 дня назад
Необходимо на законодательном уровне запретить мигрантам из средней азии и других муслимских территорий оставаться на пмж в РФ. Всех мигрантов, получивших паспорта РФ, лишить гражданства и выслать нах с их проклятым выводком и "личинками". Нельзя допустить, что вся эта среднеазиатская дикая, необразованная чернь здесь размножалась и пускала корни. Ксенофобия это вынужденная мера, это иммунитет против муслимской и русофобской заразы, именно эти народности выгоняли русских людей из своих республик в начале 90х.
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15k
kotovski 2 дня назад
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159
Али 2 дня назад
Прорезало немножко. То есть решение проблемы с преступностью предлагается возложить на плечи граждан, расширив их возможности в плане самообороны? Не внедрением институтов неотвратимости наказаний за нарушение законов, не борьбой с кумовством и взятничеством в правоохранительных органах и иных структурах, а также с тупым бездействием защитников правопорядка, а пересмотром пределов самообороны, Карл! Самообороняйтесь, дорогие друзья, теперь с меньшим страхом присесть, но не забывайте, что нож под лопатку никто не отменял! Круто! А все остальное всех устраивает! Полиция ведь для того и нужна, чтобы работать только тогда, когда пришла команда свыше, либо дело не удалось спустить втихаря на тормозах и приобрело широкий общественный резонанс!
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5k
катафреник 2 дня назад
Для преступивших закон мигрантов нужно лепить трудовые лагеря. И будет в стране почти бесплатная так необходимая рабочая сила.
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32
<name> 2 дня назад
вот вам и ответ, почему эти лица так себя ведут. Это новые воины режима ЕД и Путин. Обычные русские, славяне, уже начинают умнеть и что то понимать. а умный избиратель не нужен режиму. а эти будут голосовать за того, кого им скажут
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−48
User_1843265 2 дня назад
Скользкая склизская трусливая мразь
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